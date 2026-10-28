Di tengah krisis besar yang melanda Manchester United, ada seorang remaja yang baru berusia 16 tahun dan tengah membuat para pendukung Red Devils bermimpi. Nama belakangnya adalah nama besar, tetapi tampaknya sama sekali tidak menjadi beban bagi bocah ajaib baru sepak bola Inggris ini. Tokoh dalam kisah ini adalah Kai Wayne Rooney, dan ya, ia memang putra Wayne Rooney yang telah memenangi segalanya bersama Manchester United.
Rooney baru mencetak gol bertubi-tubi bersama Manchester United: Kai, putra Rooney, memborong empat gol melawan Burnley di level U-18
Empat gol ke gawang Burnley U18
Kai Rooney baru berusia 16 tahun, tetapi ia mengikuti jejak ayahnya di tengah antusiasme besar yang mengelilinginya. Wayne berkembang di Everton, tetapi menjadi legenda Manchester United. Sementara itu, Kai justru memulai kariernya bersama Manchester United dan musim ini ia benar-benar melejit di tim U-18 asuhan Darren Fletcher.
Pada laga terakhir, namanya menjadi sorotan setelah mencetak empat gol dalam kemenangan 6-0 atas Burnley. Keempat gol itu tercipta dengan cara berbeda: gol pertama lahir lewat sontekan kaki kiri setelah ia menyambar bola yang memantul dari tiang akibat sundulan rekan setimnya; gol kedua berasal dari penalti yang ia menangkan dan eksekusi sendiri; gol ketiga lewat sundulan setelah melompat tinggi menyambut sepak pojok; dan gol terakhir, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Burnley, melalui tembakan keras kaki kanan yang mengubah skor menjadi 4-0 dan memastikan hasil pertandingan.
Striker atau pemain sayap? Seperti ayahnya, Wayne
Musim ini ia telah mencatatkan 5 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan di level U-18 serta sudah menjalani debut di Youth League dan kompetisi Primavera, meski usianya masih jauh di bawah batas usia kedua kompetisi tersebut.
Kai Wayne Rooney awalnya merupakan pemain sayap, seperti Bukayo Saka yang tampil begitu baik di Premier League, atau Marcus Rashford yang saat ini membela Manchester United. Namun, kini ia berkembang menjadi penyerang tengah yang tidak lazim, mirip dengan perubahan yang juga dialami ayahnya, Wayne. Ia mampu melakukan segalanya dengan kedua kaki maupun kepalanya, tetapi tidak memiliki postur seorang penyerang nomor 9 murni.
Larangan bagi sang ayah dan kontrak
Sejak awal terjun ke dunia sepakbola, Kai Rooney telah memberlakukan satu larangan penting bagi ayahnya. Hal itu terungkap dalam film dokumenter tentang keluarga Rooney, yang menjelaskan bahwa Kai meminta ayahnya, Wayne, untuk tidak berada di tepi lapangan saat menyaksikan pertandingan-pertandingannya karena kehadirannya mengganggu konsentrasi Kai dan tim.
Wayne sendiri meminta Manchester United agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada putranya dan agar setiap keputusan mengenai masa depan Kai didasarkan pada penampilannya di lapangan. Dalam hal ini, Kai selalu membuktikan kemampuannya, termasuk dengan meraih beasiswa yang kini dimilikinya dan diharapkan membawanya ke jenjang profesional.
Para suporter bermimpi
Penampilan gemilang kemarin membuat nama Kai Rooney menjadi perbincangan seluruh pendukung Manchester United. Red Devils kembali mengalami masa sulit, dengan posisi Carrick di ujung tanduk. Ia praktis akan dipecat begitu manajemen menemukan pelatih baru.
Lini serang di Old Trafford sama bermasalahnya dengan lini pertahanan. Di media sosial, sudah ada yang menyerukan agar Rooney dipromosikan ke tim utama. Namun, United tidak berniat terburu-buru dengan pemain muda ini. Kai Rooney akan mendapat kesempatan, tetapi pada waktu yang tepat.
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