Kai Rooney baru berusia 16 tahun, tetapi ia mengikuti jejak ayahnya di tengah antusiasme besar yang mengelilinginya. Wayne berkembang di Everton, tetapi menjadi legenda Manchester United. Sementara itu, Kai justru memulai kariernya bersama Manchester United dan musim ini ia benar-benar melejit di tim U-18 asuhan Darren Fletcher.

Pada laga terakhir, namanya menjadi sorotan setelah mencetak empat gol dalam kemenangan 6-0 atas Burnley. Keempat gol itu tercipta dengan cara berbeda: gol pertama lahir lewat sontekan kaki kiri setelah ia menyambar bola yang memantul dari tiang akibat sundulan rekan setimnya; gol kedua berasal dari penalti yang ia menangkan dan eksekusi sendiri; gol ketiga lewat sundulan setelah melompat tinggi menyambut sepak pojok; dan gol terakhir, setelah memanfaatkan kesalahan pertahanan Burnley, melalui tembakan keras kaki kanan yang mengubah skor menjadi 4-0 dan memastikan hasil pertandingan.