Sepuluh hari berlalu, dan ada banyak hal yang bisa dipetik dari Piala Dunia ini. Pertama, hal-hal positifnya: tidak banyak tim yang secara jelas terlihat buruk di sini. Turki dan Paraguay? Memang, penampilan mereka sedikit mengecewakan. Aljazair? Ya, agak kurang memuaskan. Namun, tim-tim lainnya masing-masing memiliki kelebihan tersendiri (bahkan Tunisia, yang sebenarnya cukup lemah, berhasil membuktikan diri dengan merekrut Herve Renard).

Sejauh ini, turnamen ini berjalan dengan baik. Tidak ada satu pun favorit yang mutlak. (Sebagian besar) pemain bintang tampil memukau. Dan negara tuan rumah telah memastikan tempat di babak gugur atau hampir mencapainya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Biarkan keseruan terus berlanjut.

Tentu saja, ada juga beberapa hal negatif. Istirahat untuk minum terus menjadi masalah (meskipun hal itu belum sepenuhnya merusak sepak bola—seperti yang diklaim manajer Uruguay, Marcelo Bielsa). Secara objektif, juga merupakan hal yang buruk bahwa Iran tidak bisa menghabiskan banyak waktu di Amerika Serikat, mengingat negara tersebut menjadi tuan rumah sebagian besar turnamen ini.

Bagaimanapun, banyak hal yang terjadi, dan para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.