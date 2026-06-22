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Rondo GFX June 22GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rondo Piala Dunia: Apakah Timnas AS benar-benar menjadi penantang serius? Siapa saja yang tampil mengesankan sejauh ini? Dan bisakah Curacao menciptakan keajaiban?

Analysis
USA
Curacao
FEATURES
World Cup
L. Messi
K. Mbappe
E. Haaland

Seiring berjalannya Piala Dunia, para penulis GOAL U.S. mengevaluasi turnamen ini sejauh ini — dan mempertanyakan apakah turnamen ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang tinggi.

Sepuluh hari berlalu, dan ada banyak hal yang bisa dipetik dari Piala Dunia ini. Pertama, hal-hal positifnya: tidak banyak tim yang secara jelas terlihat buruk di sini. Turki dan Paraguay? Memang, penampilan mereka sedikit mengecewakan. Aljazair? Ya, agak kurang memuaskan. Namun, tim-tim lainnya masing-masing memiliki kelebihan tersendiri (bahkan Tunisia, yang sebenarnya cukup lemah, berhasil membuktikan diri dengan merekrut Herve Renard).

Sejauh ini, turnamen ini berjalan dengan baik. Tidak ada satu pun favorit yang mutlak. (Sebagian besar) pemain bintang tampil memukau. Dan negara tuan rumah telah memastikan tempat di babak gugur atau hampir mencapainya. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Biarkan keseruan terus berlanjut.

Tentu saja, ada juga beberapa hal negatif. Istirahat untuk minum terus menjadi masalah (meskipun hal itu belum sepenuhnya merusak sepak bola—seperti yang diklaim manajer Uruguay, Marcelo Bielsa). Secara objektif, juga merupakan hal yang buruk bahwa Iran tidak bisa menghabiskan banyak waktu di Amerika Serikat, mengingat negara tersebut menjadi tuan rumah sebagian besar turnamen ini.

Bagaimanapun, banyak hal yang terjadi, dan para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    Apa kejutan terbesar di turnamen ini sejauh ini?

    Tom Hindle: Nah, kalau dipikir-pikir, tidak banyak dari negara-negara “kecil” ini yang benar-benar mengejutkan. Mereka semua, dengan cara tertentu, telah memanfaatkan diaspora global mereka yang luas untuk menyusun tim nasional yang solid. Cape Verde, Curacao, bahkan Haiti telah membentuk tim yang memiliki talenta Eropa yang layak (ya, itulah tolok ukur kami untuk kualitas—adil atau tidak). Lalu, kejutan yang sesungguhnya? Bahwa tidak ada satu pun tim yang benar-benar meyakinkan dan memantapkan diri sebagai favorit. Prancis tampil buruk saat melawan Senegal sebelum Mbappé menunjukkan kehebatannya. Spanyol belum terlihat sempurna. Tim Inggris asuhan Jude Bellingham tampil sangat bagus selama 20 menit, namun setelah itu penampilannya cukup biasa-biasa saja. Dan Aljazair tampil sangat buruk saat melawan Argentina.

    Alex Labidou: Jelas Cape Verde. Mereka telah menunjukkan bahwa ketika ada kekompakan tim yang kuat, bakat yang saling melengkapi, kepelatihan yang baik, dan ya, sedikit keberuntungan, apa pun bisa terjadi dalam olahraga ini. Mungkin masih terlalu dini untuk melihat ke depan, tetapi sangat menarik untuk melihat apa yang akan terjadi dengan grup ini.

    Ryan Tolmich: Sejujurnya, fakta bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik. Ada banyak kekhawatiran sebelum turnamen dimulai, tetapi secara umum, semuanya berjalan menyenangkan dan ramah. Anda tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kendala-kendala kecil, mulai dari harga tiket hingga masalah Iran, tetapi ada hal yang patut diapresiasi tentang betapa menyenangkannya turnamen ini. Stadion yang penuh, suasana yang meriah, pertandingan yang seru — ini adalah awal yang sangat bagus.

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  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Apa kekecewaan terbesar dalam turnamen ini sejauh ini?

    TH: Sebagai sebuah tim? Mungkin Turki. Kuda hitam abadi ini, ya, memang hanya sekadar kuda? Di atas kertas mereka terlihat cukup bagus, tapi di babak penyisihan grup mereka jauh dari harapan. Tapi secara keseluruhan? Istirahat hidrasi yang menyebalkan. Berapa kali kita melihat pertandingan mencapai titik didih sebelum dipotong lebih awal? Istirahat itu memang diperlukan di iklim panas. Tapi di dalam ruangan? Ayolah...

    AL: Turki. Ada yang percaya tim ini bisa jadi penantang gelar atau setidaknya memuncaki grup mereka, tapi mereka belum bisa padu meski punya skuad berbakat. Arda Guler, yang bisa dibilang bintang mereka, sudah bilang ini mimpi buruk yang dia harap segera berakhir. Sayangnya, pasti akan ada yang dipecat setelah ini.

    RT: Sungguh mengejutkan betapa buruknya penampilan Turki dalam dua pertandingan pertama ini. Banyak omong kosong, terutama dari Hakan Calhanoglu, tapi sama sekali tidak ada aksi nyata saat menghadapi dua tim yang sebenarnya bisa dikalahkan dengan mudah. Banyak yang menganggap mereka sebagai kuda hitam, tapi pada akhirnya, mereka termasuk di antara tim-tim pertama yang tersingkir.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Apakah Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) benar-benar hebat?

    TH: Ya dan tidak. Kamu mungkin perlu melihat gambaran yang lebih luas dan mempertimbangkan tim-tim yang telah mereka hadapi. Paraguay memang cukup lemah, dan pelatih Australia terlalu banyak berpikir hingga akhirnya menepikan pemain penyerang terbaiknya dalam kemenangan 2-0 mereka di Seattle. Apakah mereka tim yang lebih baik daripada tim yang kalah dari Jerman beberapa minggu lalu? Tentu saja. Apakah mereka cukup baik untuk melangkah ke tahap berikutnya? Belum bisa dipastikan. Setidaknya, mereka sangat menghibur. Itu sudah berarti sesuatu.

    AL: Tim ini jelas-jelas berpotensi mencapai semifinal, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terbayangkan oleh siapa pun, setidaknya di kalangan ini, sebelum turnamen dimulai. Pochettino layak mendapat pujian karena memasukkan pemain seperti Alex Freeman ke dalam skuad, yang bisa dibilang merupakan langkah jenius terbesarnya. Namun, pujian juga layak diberikan atas penemuan pemain seperti Matt Freese dan fleksibilitas taktisnya, seperti yang ia tunjukkan Jumat lalu dengan menurunkan Folarin Balogun dan Ricardo Pepi secara bersamaan.

    RT: Tergantung definisi “legit” yang dimaksud. Apakah mereka cukup bagus? Tentu saja. Apakah masih ada pertanyaan tentang bagaimana mereka akan tampil melawan tim-tim elit di antara yang elit? Pasti. Lihat, ini jelas merupakan langkah maju yang sangat, sangat besar dibandingkan Piala Dunia sebelumnya, tapi masih ada pertanyaan yang menggantung yang tidak bisa dijawab hingga babak gugur. Begitu kita sampai di sana, barulah kita akan tahu di mana posisi sebenarnya tim ini.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apakah Curacao bisa lolos ke babak 32 besar?

    TH: Kenapa tidak?! Kompetisi ini memang penuh kejutan, dan mereka butuh tiga poin saat melawan Pantai Gading. Bisakah kamu benar-benar bertaruh melawan itu? Aku tidak akan melakukannya. Mereka mungkin butuh sedikit bantuan dari Jerman untuk memastikan kemenangan, tapi selain itu, inilah saatnya untuk percaya.

    AL: Curacao telah memikat imajinasi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun, perjalanan mereka akan berakhir saat menghadapi Pantai Gading pada hari Kamis.

    RT: Meski akan sangat seru, ini akan menjadi pertandingan yang sangat, sangat sulit. Mereka akan menghadapi tim Pantai Gading yang memiliki banyak hal yang dipertaruhkan, dan Curacao membutuhkan kemenangan untuk memastikan lolos. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar penampilan heroik kiper untuk meraih kemenangan itu, itulah mengapa sulit membayangkan mereka bisa melakukannya.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bintang mana yang paling membuatmu terkesan?

    TH: Hanya ada satu jawaban di sini: Leo Messi. Hat-trick di pertandingan pertama? Pamer banget.

    AL: Ini bakal jadi jawaban yang sangat membosankan dan mungkin berubah tergantung hasil pertandingan Prancis vs. Irak nanti Senin malam, tapi kita harus mengakui kehebatan Kylian Mbappé. Dia berusia 27 tahun, dan dia sudah menyamai rekor sebagai pencetak gol terbanyak ketiga dalam sejarah Piala Dunia. Dia mungkin masih bisa bermain setidaknya di dua Piala Dunia lagi, jadi dia kemungkinan besar akan mengakhiri kariernya sebagai pencetak gol terbanyak yang pernah ada di turnamen ini.

    Dengar, kritik bahwa karier klubnya belum mencapai level yang diharapkan memang wajar, tapi di level internasional, dia sejajar dengan Pele dan Messi. Bukan perusahaan yang buruk untuk menjadi bagian darinya.

    RT: Ayo kita bicara lagi beberapa hari lagi. Messi, Erling Haaland, Mbappé, dan Harry Kane semuanya sudah menunjukkan kemampuan mereka, tapi mereka semua masih punya pertandingan yang harus dimainkan di babak kedua fase grup ini. Dari kelompok itu, mungkin Messi, hanya karena, sejujurnya, dia yang paling perlu membuktikan diri karena klub tempat dia bermain.


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    Bagaimana kinerja Amerika Utara sebagai tuan rumah sejauh ini?

    TH: Reaksinya agak campur aduk. Para penggemar kelihatannya antusias, tapi bahkan kalau Piala Dunia diadakan di kawah di Mars, orang Skotlandia pasti tetap bakal cari cara buat mabuk-mabukan dan nyanyiin lagu-lagu The Proclaimers. Soal infrastruktur? Ehhhh. Sungguh TIDAK BAIK sekali kalau tim nasional Iran cuma diizinkan berada di Amerika Serikat kurang dari 36 jam setiap kali bertanding. Transportasi masih menjadi masalah serius di beberapa kota (saya lihat ke arahmu, New York/New Jersey). Namun, kota-kota lain justru tampil cukup baik (selamat, Seattle). Mari kita bersikap positif dan katakan bahwa ini hampir saja menjadi hal yang baik.

    AL: Jujur saja, ini benar-benar mimpi buruk logistik di banyak kota di Amerika Serikat, mulai dari rute lalu lintas yang dirancang buruk, seperti di KC, hingga lapangan yang tata letaknya buruk seperti yang terlihat di Craplife—juga dikenal sebagai Stadion New York/New Jersey.

    Namun, secara keseluruhan, ini tetap melampaui ekspektasi terbaik. Berikan apresiasi kepada para penggemar yang pada dasarnya berkata “lupakan saja” dan menikmati diri mereka sendiri. Mulai dari orang-orang Skotlandia yang minum-minum hingga menghabiskan seluruh kota Boston, hingga orang-orang Norwegia yang “berlayar” di atas eskalator. Ini seru. Sungguh menghangatkan hati melihat para penggemar dari seluruh dunia menikmati tempat-tempat seperti Waffle House dan Chick-fil-A. Akhirnya, terlepas dari semua masalah logistik di AS, tampaknya hal tersebut jauh lebih sedikit terjadi di Meksiko dan Kanada — jadi selamat juga untuk mereka!

    RT: Luar biasa. Terlepas dari semua prediksi suram sebelum turnamen, segalanya ternyata jauh lebih baik daripada yang diharapkan kebanyakan orang. Tentu saja tidak sempurna, dan Iran bisa dijadikan contohnya, tetapi secara umum, Piala Dunia ini terasa seperti acara berskala global. Skotlandia di Boston, Aljazair di Lawrence, Kansas, para penggemar Amerika yang memenuhi Seattle — sungguh luar biasa menyaksikan turnamen ini yang telah memberi kita begitu banyak kenangan di minggu-minggu awal ini.


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