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Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

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Rondo Piala Dunia: Apakah Inggris telah menyia-nyiakan peluang terbaik mereka untuk menang? Apakah Spanyol pantas mengalahkan Prancis? Dan adakah yang bisa menghentikan Lionel Messi sekarang?

FEATURES
Analysis
England
Argentina
World Cup
Spain
T. Tuchel
L. Messi

Kedua pertandingan semifinal Piala Dunia itu menghadirkan kisah yang sangat berbeda, namun final yang dihasilkan tampaknya akan menjadi laga yang sangat menarik antara dua tim yang luar biasa.

Final Piala Dunia telah ditentukan — dan babak semifinal benar-benar menghadirkan semua drama yang dijanjikan. Pertandingan pertama, Prancis melawan Spanyol, dengan sempurna menggambarkan perbedaan antara 11 pemain berbakat dan sebuah tim yang utuh. Prancis memang tampil cemerlang dalam serangan sepanjang turnamen, tetapi ketika diminta untuk bermain sebagai satu kesatuan, menyesuaikan taktik, dan menghadapi lawan yang lebih teknis, mereka pun runtuh. Spanyol pantas menjadi juara.

Sementara itu, laga Inggris melawan Argentina lebih mirip dengan keruntuhan psikologis. Pertandingan tersebut begitu terbelenggu oleh sejarahnya sendiri sehingga selama 45 menit pertama, hampir tidak ada pertandingan sepak bola yang sesungguhnya. Kedua tim berusaha saling mengusir dari lapangan. Kemudian, Inggris mencetak gol, dan lupa cara bermain sepak bola yang sebenarnya. Keberuntungan Argentina mengambil alih, dan dua gol di menit-menit akhir menjaga impian Lionel Messi untuk meraih gelar Piala Dunia dua kali berturut-turut tetap hidup.

Kedua pertandingan itu sangat menarik untuk ditonton dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan keduanya mengantarkan final yang menggugah selera. Spanyol mungkin adalah tim yang paling lengkap, tetapi Argentina memiliki Messi. Siapa yang bisa memprediksi hasilnya? Para penulis GOAL menengok ke belakang dan membuat beberapa prediksi dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • england(C)Getty Images

    Apa pendapat kalian tentang babak semifinal?

    Tom Hindle: Sangat mengecewakan, baik dari sudut pandang Inggris maupun Prancis. Yang terjadi di sini adalah dua pertandingan yang ditentukan oleh kesalahan taktis yang sangat fatal. Didier Deschamps mengambil keputusan terburuk sepanjang masa dengan tidak menurunkan gelandang ketiga. Seandainya ia memasukkan, katakanlah, Manu Kone, Prancis pasti akan jauh lebih seimbang. Dan seperti yang telah dicatat, ada alasan yang sangat kuat bagi Thomas Tuchel untuk mundur sejauh yang dia lakukan. Inggris sedang menuju kemenangan, namun mereka justru mundur. Namun, pujian juga layak diberikan kepada Argentina, yang keberuntungannya seolah tak ada habisnya.

    Ryan Tolmich: Dua tim terkuatlah yang menang. Mungkin bukan yang terbaik atau paling berbakat, tapi jelas yang terkuat. Spanyol benar-benar menguasai Prancis. Argentina bertahan lebih lama daripada Inggris. Keduanya melakukannya lebih karena keyakinan mereka daripada hal lain, itulah sebabnya kedua tim ini sangat, sangat hebat.

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  • england(C)Getty Images

    Apa alasan utama kekalahan Inggris pada hari Rabu?

    TH: Pukulan telak yang menimpa kesadaran bangsa Inggris sejak lama dan tak pernah bisa dihindari. Setiap kali Inggris berada dalam posisi yang menguntungkan sebagai sebuah negara, mereka selalu hancur berantakan. Ini adalah contoh lain bagaimana Three Lions menyia-nyiakan peluang. Mereka punya kesempatan untuk melaju lebih jauh. Namun, mereka malah bermain bertahan — dan pantas dihukum oleh tim yang mencium bau darah di air.

    RT: Ini adalah kombinasi sempurna antara rasa tidak percaya diri mereka sendiri dan keyakinan Argentina. Setelah unggul satu gol, Inggris bermain dengan ketakutan, meskipun telah mengerahkan segala upaya untuk mendatangkan Thomas Tuchel guna menghilangkan kebiasaan itu dari tim. Sementara itu, Argentina tidak pernah goyah dan, karena itu, kemenangan mereka hanyalah masalah waktu.

  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Haruskah Inggris tetap mempertahankan Thomas Tuchel?

    TH: Iya! Dia punya kontrak dan dia tetap pelatih yang hebat. Ini memang keputusan yang konyol, tapi bukan kesalahan yang pantas membuatnya dipecat.

    RT: Mungkin? Kamu nggak akan nemuin banyak pelatih yang lebih baik di level internasional, meski dia benar-benar gagal dalam hal ini. Kita lihat saja apakah dia bisa belajar dari kesalahan ini dan mempersiapkan tim ini untuk Euro.

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  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    Apa yang menyebabkan Prancis mengalami kekalahan telak melawan Spanyol?

    TH: Mereka tidak bisa merebut bola! Spanyol sangat, sangat jago mengendalikan jalannya pertandingan. Dan ini adalah contoh lainnya. Prancis tidak melakukan tekanan dengan cukup baik dan kalah baik dari segi jumlah pemain maupun kualitas.

    RT: Prancis berhadapan dengan Spanyol yang tak terbendung, sebuah tim yang tidak membiarkan mereka melakukan apa pun yang mereka inginkan. Spanyol membuatnya terlihat mudah, tetapi kenyataannya mereka sangat sulit dihadapi karena kendali lini tengah yang hampir selalu mereka miliki. Tidak ada yang berhasil menemukan cara untuk mengatasi hal itu selama beberapa tahun terakhir.

  • Lautaro Martinez ArgentinaGetty Images

    Siapa yang akan menang pada hari Minggu?

    TH: Argentina. Messi meraih gelar dua kali berturut-turut.

    RT: Secara logika, Spanyol yang diunggulkan, tapi apakah kita benar-benar akan mengesampingkan Argentina? Mereka selalu menemukan cara, dan selama mereka masih bisa melakukannya, layak untuk mendukung Messi dan kawan-kawan agar bisa melakukannya lagi, hanya karena mereka sepertinya selalu berhasil.

  • messi(C)Getty Images

    Apakah Messi pemain terbaik di Piala Dunia kali ini? Apakah penampilannya yang terbaik di antara semua pemain dalam sejarah turnamen ini?

    TH: Ironisnya, hingga Rabu lalu, kemungkinan besar Jude Bellingham-lah yang terpilih—dengan Messi tepat di belakangnya. Menjelang pertandingan itu, ia telah berkontribusi pada tujuh gol Inggris. Namun, ia tidak menunjukkan pengaruh seperti biasanya. Jadi, jika mempertimbangkan bahwa Messi memimpin kebangkitan tim dan menyumbang dua assist lagi, maka pilihannya harus jatuh pada Leo, ya.

    RT: Dia masuk dalam dua atau tiga besar di Piala Dunia ini, tapi mari kita lihat setelah final. Kontribusinya dalam mencetak gol memang luar biasa, tapi beberapa bintang lain juga tampil menonjol. Yang terpenting adalah apakah dia bisa memenangkan final, dan jika dia melakukannya, kita harus membicarakannya secara serius. 