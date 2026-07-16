Rondo Piala Dunia: Apakah Inggris telah menyia-nyiakan peluang terbaik mereka untuk menang? Apakah Spanyol pantas mengalahkan Prancis? Dan adakah yang bisa menghentikan Lionel Messi sekarang?

Final Piala Dunia telah ditentukan — dan babak semifinal benar-benar menghadirkan semua drama yang dijanjikan. Pertandingan pertama, Prancis melawan Spanyol, dengan sempurna menggambarkan perbedaan antara 11 pemain berbakat dan sebuah tim yang utuh. Prancis memang tampil cemerlang dalam serangan sepanjang turnamen, tetapi ketika diminta untuk bermain sebagai satu kesatuan, menyesuaikan taktik, dan menghadapi lawan yang lebih teknis, mereka pun runtuh. Spanyol pantas menjadi juara.

Sementara itu, laga Inggris melawan Argentina lebih mirip dengan keruntuhan psikologis. Pertandingan tersebut begitu terbelenggu oleh sejarahnya sendiri sehingga selama 45 menit pertama, hampir tidak ada pertandingan sepak bola yang sesungguhnya. Kedua tim berusaha saling mengusir dari lapangan. Kemudian, Inggris mencetak gol, dan lupa cara bermain sepak bola yang sebenarnya. Keberuntungan Argentina mengambil alih, dan dua gol di menit-menit akhir menjaga impian Lionel Messi untuk meraih gelar Piala Dunia dua kali berturut-turut tetap hidup.

Kedua pertandingan itu sangat menarik untuk ditonton dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan keduanya mengantarkan final yang menggugah selera. Spanyol mungkin adalah tim yang paling lengkap, tetapi Argentina memiliki Messi. Siapa yang bisa memprediksi hasilnya? Para penulis GOAL menengok ke belakang dan membuat beberapa prediksi dalam edisi lain dari... The Rondo.