Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
UCL Rondo (04.13.2026)
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rondo Liga Champions: Bisakah Real Madrid membalikkan keadaan? Apakah masih ada harapan bagi Liverpool? Dan apa artinya kekalahan bagi Arsenal yang sedang terpuruk?

FEATURES
Analysis
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Champions League
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Liverpool
Paris Saint-Germain
Arsenal vs Sporting CP
Arsenal
Sporting CP

Real Madrid dan Bayern Munich pasti akan menyuguhkan pertunjukan yang menarik, tetapi masih ada banyak pertandingan besar lainnya yang patut ditonton pada leg kedua babak perempat final.

Liga Champions sangat berarti. Pada tahap ini, menjelang leg kedua babak perempat final, semua tim merasa memiliki peluang untuk menjuarai kompetisi ini. Sebenarnya, yang dibutuhkan hanyalah empat kemenangan mulai dari sini.

Biasanya, setidaknya satu pertandingan sudah tak ada harapan pada titik ini. Ada tim yang menghancurkan lawannya di leg pertama. Namun, keempat pertandingan ini masih terbuka. Barcelona memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan melawan Atletico Madrid. Bayern secara teori jauh lebih unggul dari Madrid, tapi keunggulan satu gol tak pernah terasa cukup melawan Los Blancos. Arsenal dan Sporting terlalu ketat untuk diprediksi. Liverpool tertinggal 2-0 dari PSG, tapi selalu ada peluang di Anfield.

Jadi, apakah kita akan melihat keajaiban Liga Champions? Madrid memiliki kualitas. Liverpool memiliki stadion mereka. Lamine Yamal mengubah foto profil Instagram-nya menjadi konten terkait LeBron James, yang tampak cukup meyakinkan. Tapi apa artinya semua ini? Bisakah seseorang membalikkan keadaan? Dan apa implikasinya bagi klub-klub besar?

Para penulis GOAL US membahas beberapa pertandingan Liga Champions terbesar dalam edisi terbaru The Rondo...

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Apakah ada kemungkinan Liverpool bisa membalikkan keadaan saat menghadapi PSG di Anfield?

    Tom Hindle: Harus ada secercah keyakinan, karena kalau tidak, apa gunanya? Banyak hal yang harus berjalan sesuai rencana. PSG harus mulai membuang banyak peluang. Liverpool harus lebih tajam. Mungkin juga perlu sedikit sentuhan keajaiban Anfield.

    Ryan Tolmich: Tidak. Liverpool tampil biasa-biasa saja dan PSG mungkin masih menjadi tim terbaik di Eropa. Liverpool pernah lolos berkat keyakinan dan semangat sebelumnya, tapi melakukannya melawan tim PSG ini sangat, sangat tidak mungkin.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Jika demikian, perubahan apa saja yang perlu dilakukan?

    TH: Dari mana harus mulai? Mungkin perlu sedikit perombakan di lini serang. Rio Ngumoah sebaiknya diturunkan sebagai starter. Alexander Isak harus ditempatkan di lini depan. Suasana yang dibutuhkan adalah semacam "melepas rem tangan". Tolong hilangkan juga formasi lima bek itu.

    RT: Jika ada jalan menuju peluang, itu harus dilalui dengan sempurna. Virgil van Dijk harus tampil seperti Virgil van Dijk yang dulu. Lini tengah perlu bangkit. Mohamed Salah perlu memutar balik waktu sekali lagi dan melakukan apa yang sering dilakukannya di Anfield. Klub ini pernah melakukannya sebelumnya dan mereka melakukannya dengan mentalitas dan pola pikir yang tepat. Mungkin mereka bisa menggali hal itu kali ini, tapi mereka belum menunjukkannya musim ini.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apakah kegagalan untuk melakukannya berarti akhir bagi Arne Slot?

    TH: Kabar dari klub adalah dia akan diberi kesempatan apa pun yang terjadi. Tapi ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, Liverpool menang dan Slot mendapat kontrak selama yang dia inginkan. Yang kedua, dia dihajar habis-habisan, yang memicu spiral penurunan performa, dan Liverpool gagal lolos ke Liga Champions. Kalau begitu, dia mungkin harus pergi, kan?

    RT: Dia berada dalam posisi yang sulit, terutama dengan bayang-bayang Xabi Alonso yang mengintai di mana-mana. Jika Liverpool menutup musim dengan kuat, dia layak mendapat kesempatan untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun, jika mereka gagal lolos ke Liga Champions? Itu akan sulit diterima dan kemungkinan besar itu akan menjadi akhir bagi dia.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Apakah Alvaro Arbeloa akan ditunjuk sebagai pelatih tahun depan jika Madrid lolos?

    TH: Tidak. Rekornya cukup mengecewakan, dan Madrid telah menunjukkan bahwa mereka tidak segan-segan mengganti manajer, terlepas dari hasilnya. Terima kasih atas kenangannya, Alvaro.

    RT: Mengingat seperti apa kehidupan di Madrid, dia mungkin harus memenangkan semuanya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dia patut diapresiasi karena telah sedikit menstabilkan tim, tetapi tidak sedikit pelatih elit yang menginginkan pekerjaan ini. Apakah Arbeloa memiliki kualitas seperti itu? Sulit untuk benar-benar mengetahuinya, tetapi dia harus membuktikannya pada akhir musim jika ingin dipertimbangkan.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Seberapa parahkah kekalahan itu bagi Arsenal?

    TH: Benar-benar bencana. City kemungkinan besar akan mengejar mereka di Liga Premier, pada titik ini. Liga Champions terasa seperti satu-satunya harapan. Mereka seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini, tapi jika mereka gagal... astaga.

    RT: Sangat buruk! Jika mereka tersingkir dari kompetisi lain hanya beberapa hari setelah membuka pintu Liga Premier bagi Manchester City, kepanikan benar-benar akan melanda. Selama bertahun-tahun, Arsenal tidak memiliki keberanian untuk menghadapi momen-momen seperti ini. Ini adalah kesempatan untuk mengubah hal itu dan berpotensi meredakan ketegangan menjelang tantangan di depan.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP

    Pilih pemenang Liga Champions

    TH: Bayern Munich. Mereka adalah tim terbaik di Eropa, dengan pemain terbaik di Eropa. Ada sedikit keraguan soal pertahanan mereka, terutama karena mereka tidak terlalu sering harus bertahan. Tapi mereka lebih baik daripada tim lain.

    RT: Saat ini? Bayern Munich. Mereka menyerang secara bergelombang, terorganisir dengan baik dalam bertahan, dan melakukan hampir segalanya di level elit. Jika mereka bukan favorit, mereka hampir mendekati status itu.