Apakah kompetisi ini sekarang sudah bagus? Selama bertahun-tahun, Leagues Cup berada di pinggiran musim MLS. Ini adalah jenis trofi yang baru terasa penting ketika Anda memenanginya, disisipkan secara canggung di tengah musim.

Sekarang, di musim yang sudah terganggu akibat Piala Dunia, kompetisi ini mendapat momentumnya sendiri. Selama lebih dari dua pekan, sepak bola Amerika Utara berada dalam mode Leagues Cup. Ini, sebagian besar, adalah hal yang bagus. Baik MLS maupun Liga MX telah menekankan pentingnya kompetisi ini, dan secara objektif, mempertemukan tim-tim terbaik Liga MX melawan tim-tim terbaik MLS adalah ide yang bagus.

Namun, bagaimana hasilnya terlihat tahun ini? Nah, salah satunya, tim-tim terbaik mulai menempati posisi teratas. Tim-tim terbaik Liga MX, untuk sebagian besar, berada di posisi bagus untuk lolos ke fase gugur. Hal yang sama juga berlaku, kurang lebih, untuk MLS, selain kejutan dari Austin FC. Produknya juga cukup bagus, meski ada kekhawatiran yang sepenuhnya valid soal kehadiran penonton. Namun, apa yang bisa kita simpulkan dari Leagues Cup secara keseluruhan? Dan ke mana arahnya setelah ini?

Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.







