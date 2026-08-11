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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Rondo Leagues Cup: Apakah Austin FC benar-benar serius? Bisakah Robert Lewandowski meraih trofi awal di Chicago? Raksasa Liga MX mana yang akan muncul?

FEATURES
Analysis
Leagues Cup
Major League Soccer
Liga MX

Setelah dua hari pertandingan di Leagues Cup berlalu, kompetisi ini terasa sangat menyenangkan, meski masih ada pertanyaan yang lebih besar soal minat secara umum.

Apakah kompetisi ini sekarang sudah bagus? Selama bertahun-tahun, Leagues Cup berada di pinggiran musim MLS. Ini adalah jenis trofi yang baru terasa penting ketika Anda memenanginya, disisipkan secara canggung di tengah musim.

Sekarang, di musim yang sudah terganggu akibat Piala Dunia, kompetisi ini mendapat momentumnya sendiri. Selama lebih dari dua pekan, sepak bola Amerika Utara berada dalam mode Leagues Cup. Ini, sebagian besar, adalah hal yang bagus. Baik MLS maupun Liga MX telah menekankan pentingnya kompetisi ini, dan secara objektif, mempertemukan tim-tim terbaik Liga MX melawan tim-tim terbaik MLS adalah ide yang bagus.

Namun, bagaimana hasilnya terlihat tahun ini? Nah, salah satunya, tim-tim terbaik mulai menempati posisi teratas. Tim-tim terbaik Liga MX, untuk sebagian besar, berada di posisi bagus untuk lolos ke fase gugur. Hal yang sama juga berlaku, kurang lebih, untuk MLS, selain kejutan dari Austin FC. Produknya juga cukup bagus, meski ada kekhawatiran yang sepenuhnya valid soal kehadiran penonton. Namun, apa yang bisa kita simpulkan dari Leagues Cup secara keseluruhan? Dan ke mana arahnya setelah ini?

Para penulis GOAL mengulasnya dalam edisi lain dari... The Rondo.



  • EvanderGetty

    Siapa pemain terbaik di Leagues Cup sejauh ini?

    Tom Hindle: Myrto Uzuni dari Austin FC memuncaki daftar pencetak gol, tetapi pemain individu paling efektif sejauh ini adalah Evander, yang menggendong FC Cincinnati melewati jadwal yang berat. Patut disebut juga Robert Lewandowski yang luar biasa, yang seolah kembali ke masa terbaiknya dan menjadi titik fokus vital, meski baru mencetak satu gol.

    Ryan Tolmich: Tim-tim Liga MX akan mengalami mimpi buruk tentang Uzuni. Ia mengawalinya dengan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Xolos, lalu mencetak tiga gol ke gawang Puebla dalam kemenangan 3-0. Bintang Austin FC itu tampil prima, meski ujian terbesarnya ada di laga berikutnya: Club America.

    Alex Labidou: Ia tidak banyak berbuat untuk membenarkan statusnya sebagai Designated Player sejak datang pada 2025, tetapi bagaimana dengan Uzuni dari Austin FC? Pemain Albania itu merupakan salah satu perjudian mahal Rodolfo Borrell sebelum direktur olahraga tersebut disingkirkan, tetapi Leagues Cup telah memberi napas baru bagi pemain 31 tahun itu. Dengan tiga gol dan satu assist dari dua pertandingan, mungkin turnamen ini adalah tepat yang dibutuhkan Uzuni untuk akhirnya membuktikan nilainya.

    • Iklan
  • Austin FCGetty

    Tim mana yang paling mengejutkan Anda?

    TH: Austin! Ingat, mereka memecat manajer dan direktur olahraga mereka pada Mei, dan kalah dalam dua dari tiga pertandingan MLS terakhir. Menjadi pemuncak grup MLS di Leagues Cup adalah pencapaian yang luar biasa. Namun, Club America akan menjadi ujian yang sangat berat.

    RT: Mungkin Pumas, yang sebenarnya jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan. Mereka kalah di final liga setelah menutup musim di puncak klasemen, lalu melenggang ke Leagues Cup dan malah dihancurkan Charlotte FC dan FC Cincinnati. Lima gol ke gawang Keylor Navas? Siapa yang menduga itu?

    AL: Mari tetap memilih Austin. Austin telah menjadi salah satu tim paling mengecewakan di MLS dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka menempatkan diri dalam posisi yang sangat baik untuk melaju. Peluang ke play-off tampak sangat kecil bagi pelatih interim Davy Arnaud, dan dengan Jim Curtin sudah dijadwalkan mengambil alih musim depan, Arnaud tidak sedang menjalani seleksi untuk pekerjaan permanen itu. Meski begitu, laju tak terduga di Leagues Cup bisa memperkuat peluangnya untuk mendapatkan peran penting lainnya pada masa depan.

  • Austin FC Leagues CupGetty

    Apakah kehadiran yang beragam menjadi kekhawatiran?

    TH: Ya, tetapi saya tidak terlalu yakin kita harus begitu terkejut. Jelas ada efek sisa Piala Dunia, dan meski kehadiran tim-tim Meksiko memberi dorongan, apakah Anda benar-benar bisa berharap stadion penuh pada Selasa malam? MLS sendiri sudah punya masalah kehadiran penonton pada jam tayang utama di Sabtu malam. Selasa malam yang terik di Texas bahkan lebih sulit untuk dijual.

    RT: Tentu. Inti dari ajang ini adalah menghasilkan pendapatan, dan salah satu cara terbaik untuk menghasilkan pendapatan adalah mengisi kursi stadion. Memang, ada alasan siaran dan sponsor lain di balik ini, tetapi bagian terpenting dari kompetisi olahraga profesional mana pun adalah melayani para penggemar. Jika para penggemar itu tidak tertarik dengan tontonan yang disajikan, itu menjadi kekhawatiran.

    AL: Ya. Sudah waktunya para penyelenggara Leagues Cup meninjau turnamen ini secara serius. Semuanya, dari tim-tim yang terlibat dan liga yang berpartisipasi hingga format serta seberapa sering turnamen ini digelar, perlu dievaluasi ulang. Cukup mengkhawatirkan melihat deretan kursi kosong bahkan untuk Lionel Messi, ditambah jumlah penonton yang mengecewakan untuk pemain seperti Antoine Griezmann dan Robert Lewandowski, yang termasuk di antara daya tarik utama terbaru MLS.

    Sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali secara serius turnamen ini seharusnya seperti apa.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Apakah tahun kedua format baru ini berhasil?

    TH: Ya, tapi astaga ini membingungkan! Oke, masuk akal jika tim-tim MLS hanya menghadapi tim-tim Liga MX dan sebaliknya. Tidak ada masalah di situ. Persoalannya mulai muncul saat menyangkut penjadwalan. Dengan pertandingan yang tersebar tidak merata sepanjang sekitar 10 hari, benar-benar sulit untuk melacak putaran yang mana. Jika Anda ingin kompetisi ini benar-benar jadi sesuatu, bangunlah KONSISTENSI. Jadikan akhir pekan sebagai putaran pertama, Selasa/Rabu putaran kedua, dan akhir pekan berikutnya putaran ketiga.

    RT: Tidak masalah. Ada beberapa cara untuk menyusun kompetisi yang hanya melibatkan tim dari dua liga. Setidaknya ini menjaga ketertarikan dan variasi laga MLS melawan Liga MX tetap berjalan selama mungkin, jadi itu bagus, kurasa.

    AL: Jika tujuannya adalah membuat Leagues Cup terasa lebih relevan, maka tidak. Kualitas pertandingan secara umum memang bagus, tetapi formatnya tidak membuat turnamen ini terasa lebih penting atau esensial.

  • Club America San DiegoGetty

    Seberapa penting menggelar pertandingan di Meksiko?

    TH: Penting, dan benar-benar keputusan yang mudah. Selama ini selalu terasa timpang ketika pertandingan hanya digelar di Amerika Serikat. Apa gunanya itu? Tim-tim Liga MX berada dalam posisi yang sangat dirugikan dalam situasi seperti itu, setidaknya untuk sebagian besar kasus. Dalam dunia yang ideal, ini akan dibagi rata antara AS dan Meksiko. Segelintir pertandingan di selatan perbatasan adalah awal yang bagus, tetapi tolong perbanyak lagi.

    RT: Sangat penting, karena setidaknya itu memberi kesan bahwa ini bukan sekadar ajang mencari uang. Agar ini menjadi kompetisi yang adil dan nyata, setiap tim harus punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Jika tidak, ini hanya latihan mencari keuntungan yang disamarkan sebagai turnamen sepak bola. Turnamen yang sesungguhnya membutuhkan kondisi yang adil, dan untuk mewujudkannya, pertandingan harus dimainkan di mana-mana.

    AL: Empat pertandingan Fase Satu di Meksiko adalah awal yang disambut baik, tetapi itu belum cukup untuk sepenuhnya memaksimalkan apa yang seharusnya menjadi daya tarik terbesar turnamen ini: menampilkan yang terbaik dari kedua liga di kedua sisi perbatasan. Saat ini, Leagues Cup masih terasa lebih sebagai kesempatan bagi Liga MX untuk menjangkau basis penggemarnya di Amerika, sementara klub-klub MLS hanya mendapat sedikit kesempatan untuk menguji diri mereka dalam atmosfer laga tandang yang sesungguhnya di Meksiko.

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

    Pilih pemenang

    TH: Club América. Brian Rodriguez dan kawan-kawan mengakhiri dominasi MLS.

    RT: Mari kita lihat Robert Lewandowski memiliki momen seperti Messi saat ia tampil dan mengangkat tim barunya menuju trofi yang sudah lama dinantikan. Nilai bonus jika mereka juga menghadapi Hugo Cuypers dan Monterrey dalam prosesnya, hanya untuk menambah lapisan keseruan.

    AL: Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti Inter Miami, dan Lionel Messi yang wajar jika mengambil waktu untuk berduka, mari pilih Club América. Belum ada tim yang membuat pernyataan lebih jelas sejauh ini, dan Las Águilas tampak menjadi salah satu dari segelintir klub yang menjadikan turnamen ini sebagai prioritas utama. Setelah beberapa musim mengecewakan menurut standar tinggi mereka, Guillermo Almada membawa klub ini bergerak ke arah yang tepat. Kesuksesan di level kontinental telah menghindari América selama satu dekade, dan menjuarai Leagues Cup akan menjadi langkah signifikan lain untuk memulihkan dominasi klub.