Dan kini tibalah pertandingan yang menentukan segalanya. Bagi Paraguay, yang terpenting adalah memulai dengan baik. Jika gagal memenangkan pertandingan pertama di Piala Dunia, alarm akan berbunyi. Segalanya bisa berantakan.

Nah, timnas AS justru melakukan sebaliknya. Mereka menghancurkan lawan dari CONMEBOL tersebut, meraih kemenangan 4-1 yang sangat pantas setelah 45 menit pertandingan yang memukau. Namun, ini yang aneh. Jika hasilnya menguntungkan AS, mereka bisa memuncaki grup dengan kemenangan atas Australia sore ini. Hasil imbang antara Turki dan Paraguay di pertandingan lain (kemungkinan terjadi) akan memastikan bahwa target tercapai dengan satu pertandingan tersisa.

Namun, Socceroos bukanlah lawan yang mudah. Mereka mengalahkan tim Turki yang sangat tangguh pada laga pembuka turnamen ini, dan meskipun tidak lagi memiliki talenta penyerang seperti dulu, mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik dan tidak akan menyerah begitu saja. Singkatnya, AS akan menghadapi tantangan berat. Dan sayangnya, situasinya semakin memburuk. Christian Pulisic, yang sering kali berjuang melawan cedera, mungkin kembali mengalami cedera. Sepanjang minggu ini, kondisinya digambarkan sebagai 'hari demi hari', dan hingga saat artikel ini diterbitkan, kami benar-benar tidak tahu apakah ia akan turun bermain.

Tidak mungkin ini akan berantakan, kan... Para penulis GOAL menganalisis pertandingan besar ini dalam edisi terbaru... The Rondo.