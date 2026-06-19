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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Rondo, edisi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS: Akankah tim AS memastikan lolos dari fase grup lebih awal dengan kemenangan atas Australia? Seberapa besar mereka membutuhkan Christian Pulisic? Dan siapa ancaman terbesar bagi Socceroos?

FEATURES
USA
World Cup
Australia
C. Pulisic
Analysis
USA vs Australia

Pertandingan grup kedua Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) ini bisa jadi akan memastikan mereka melaju dengan mulus ke babak gugur, atau justru membuat pertandingan ketiga menjadi penuh ketegangan.

Dan kini tibalah pertandingan yang menentukan segalanya. Bagi Paraguay, yang terpenting adalah memulai dengan baik. Jika gagal memenangkan pertandingan pertama di Piala Dunia, alarm akan berbunyi. Segalanya bisa berantakan.

Nah, timnas AS justru melakukan sebaliknya. Mereka menghancurkan lawan dari CONMEBOL tersebut, meraih kemenangan 4-1 yang sangat pantas setelah 45 menit pertandingan yang memukau. Namun, ini yang aneh. Jika hasilnya menguntungkan AS, mereka bisa memuncaki grup dengan kemenangan atas Australia sore ini. Hasil imbang antara Turki dan Paraguay di pertandingan lain (kemungkinan terjadi) akan memastikan bahwa target tercapai dengan satu pertandingan tersisa.

Namun, Socceroos bukanlah lawan yang mudah. Mereka mengalahkan tim Turki yang sangat tangguh pada laga pembuka turnamen ini, dan meskipun tidak lagi memiliki talenta penyerang seperti dulu, mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik dan tidak akan menyerah begitu saja. Singkatnya, AS akan menghadapi tantangan berat. Dan sayangnya, situasinya semakin memburuk. Christian Pulisic, yang sering kali berjuang melawan cedera, mungkin kembali mengalami cedera. Sepanjang minggu ini, kondisinya digambarkan sebagai 'hari demi hari', dan hingga saat artikel ini diterbitkan, kami benar-benar tidak tahu apakah ia akan turun bermain.

Tidak mungkin ini akan berantakan, kan... Para penulis GOAL menganalisis pertandingan besar ini dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Siapa yang akan menang dalam pertandingan AS melawan Australia?

    Tom Hindle: Sulit membayangkan hasil selain kemenangan USMNT di sini, bukan? Mereka tampil terlalu dominan saat melawan Paraguay, dan jika mereka bisa mengulangi performa sekelas itu, pertandingan ini seharusnya berjalan cukup mulus. Beberapa perbincangan menjelang pertandingan telah membuat laga ini sedikit memanas, yang tentu saja seru. Namun, AS seharusnya memiliki keunggulan yang cukup pada hari pertandingan.

    Ryan Tolmich: USMNT, tapi ini akan jadi pertandingan yang menegangkan. Pertandingan ini akan berlangsung keras dan ketat, yang berarti hasilnya akan bergantung pada pemain-pemain penentu. Australia memiliki beberapa pemain seperti itu, dan Nestory Irakunda telah membuktikan dirinya sebagai salah satunya saat melawan Turki. Namun, USMNT tampaknya memiliki lebih banyak pemain seperti itu. Mereka juga pasti telah belajar dari kesombongan Turki, yang berarti mereka tidak akan lengah dalam pertandingan ini.

    Alex Labidou: Kemenangan untuk tim Amerika, tapi pertandingan ini akan berlangsung hingga menit-menit akhir. Gol penentu di menit-menit akhir dari Reyna akan melanjutkan kisah kebangkitan mereka. Pantau terus perkembangannya.

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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jika Christian Pulisic tidak bisa bermain, seberapa khawatir seharusnya kita?

    TH: Yah, kehilangan pemain terbaikmu itu nggak bagus! Timnas AS memang punya kedalaman skuad di posisi penyerang, tapi cuma itu saja. Pulisic sangat krusial bagi setiap aspek permainan mereka. Tanpa dia, tim ini nggak akan sama lagi. Sejujurnya, bakal menarik melihat apa yang akan dilakukan Pochettino di sini. Apakah dia akan sedikit mengambil risiko dengan pemain andalannya, berharap meraih kemenangan, lalu memberinya istirahat untuk pertandingan terakhir fase grup? Atau justru bersikap sangat hati-hati dan menempatkannya di bangku cadangan? Secara pribadi, saya akan memilih untuk memasukkannya ke lapangan lalu menjaganya dengan sangat hati-hati selama dua minggu, tapi Poch-lah yang menjadi manajer.

    RT: Cukup khawatir. Tidak akan mudah menembus pertahanan Australia, dan hanya sedikit pemain di tim ini yang bisa mengalahkan bek seperti yang bisa dilakukan Pulisic. Dia membuktikannya pada gol pembuka di pertandingan terakhir, menciptakan momen yang dibutuhkan untuk benar-benar mencetak gol. Pada hari Jumat, Sergino Dest ditanya siapa pemain terbaik di timnas AS dalam mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu, selain dirinya tentu saja. Jawabannya: Pulisic. Jika dia tidak bisa bermain, pemain lain harus mencari cara untuk membuat Australia kesulitan.

    AL: Saya khawatir tentang implikasi jangka panjangnya, tetapi AS seharusnya mampu mengalahkan Australia tanpa Pulisic. Yang perlu dikhawatirkan adalah fakta bahwa AS mungkin berada di ambang pencapaian sesuatu yang istimewa di turnamen ini, dan mereka membutuhkan pemain terbaik mereka untuk mewujudkannya.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa ancaman terbesar bagi Australia?

    TH: Generasi pemain Australia kali ini memang agak unik, karena tidak banyak di antara mereka yang tampil di level tinggi di Liga Premier. Namun, terkadang kita memang terlalu terfokus pada Eropa dalam hal olahraga ini, dan itu tidak berarti mereka semua buruk. Nestory Irankunda adalah pemain yang sangat lincah di sisi kiri dan pasti akan membuat Sergino Dest kewalahan.

    RT: "Irankunda. Bukan rahasia lagi bahwa pertahanan USMNT sedikit ceroboh selama beberapa bulan terakhir, dan juga bukan rahasia bahwa barisan belakang ini bisa dikalahkan oleh kecepatan. Irankunda memiliki itu. Jika dia berlomba lari dengan Ream, menurut Anda bagaimana hasilnya? Hanya ada satu kemungkinan hasil akhir. Sementara itu, Chris Richards baru saja pulih dari cedera pergelangan kaki, dan para bek sayap USMNT cenderung sering maju ke depan. Itu berarti Irakunda adalah pemain yang bisa melakukan serangan balik, dan jika dia melakukannya, dia akan melakukannya dengan cepat.

    AL: Karena semua orang memilih Irakunda, dan saya setuju dengan pilihan itu, saya akan memilih Mathew Ryan. Kiper veteran ini telah bermain di level tinggi di Eropa dan sepanjang minggu ini ia sangat yakin dengan peluang Australia untuk mengalahkan AS. Terlepas dari semua hal positif yang ditunjukkan USMNT saat melawan Paraguay, Matt Freese sebenarnya tidak benar-benar diuji. Jika pertandingan ini berubah menjadi pertandingan yang ketat di mana satu penyelamatan bisa mengubah segalanya, pengalaman Ryan bisa menjadi penentu.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa yang perlu tampil gemilang?

    TH: Semuanya! Australia memang bukan tim yang sangat defensif, tapi mereka akan bermain dengan lima pemain di lini belakang dan sedikit bertahan ketat. Artinya, ini adalah hari yang penting bagi para pemain kunci AS di sepertiga akhir lapangan. Pulisic sudah pasti, tapi akan bagus kalau Malik Tillman bisa memberikan kontribusi lebih di lini serang. Kerja samanya tanpa bola saat melawan Paraguay memang luar biasa, tapi penampilannya saat menguasai bola masih kurang memuaskan. Kontribusi gol akan sangat membantunya.

    RT: Balogun. Pertandingan melawan Paraguay relatif terbuka. Pertandingan ini tidak akan seperti itu, tetapi Balogun tetap harus siap menghadapinya. Terutama jika Pulisic tidak bisa bermain, tanggung jawab serangan akan jatuh pada pemain lain. Balogun mampu melakukannya, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan rekan-rekannya dalam permainan. Itu akan menjadi kunci.

    AL: Mari pilih Malik Tillman, terutama jika Pulisic tidak bisa bermain atau tidak dalam performa terbaiknya pada hari Jumat. Tillman melakukan segalanya kecuali mencetak gol pekan lalu, dan Pochettino mungkin telah menemukan posisi baru untuk pemain nomor 10 klasik, dengan menempatkannya sebagai nomor 8. Jika gelandang Leverkusen ini bisa mempertahankan performa terbarunya, tim Amerika seharusnya tidak akan kesulitan mengamankan posisi teratas di grup.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Apakah Mauricio Pochettino sebaiknya mengubah susunan pemain inti timnya?

    TH: Nggak juga. Biarkan saja seperti ini. Mungkin akan ada beberapa perubahan formasi, misalnya beralih ke formasi empat bek yang lebih konvensional, atau bahkan Sergino Dest ditempatkan sebagai sayap kanan. Tapi selain itu, ini bukan hal yang perlu dipikirkan terlalu dalam.

    RT: Kalau nggak perlu, mungkin nggak. Semuanya berjalan lancar dan ada banyak fleksibilitas dalam tim yang dibentuk untuk mengubah taktik. Kalau nggak ada masalah...

    AL: Tidak.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Seberapa parahkah dampaknya jika terjadi kerugian?

    TH: Buruk, tapi bukan akhir dari segalanya. Kemungkinan besar, kalian mungkin tetap bisa lolos dari grup meski hanya dengan tiga poin. Namun demi menjaga momentum, alangkah baiknya jika kita tidak perlu bergantung pada hasil apa pun menjelang pertandingan terakhir—atau, setidaknya, tidak perlu menang. Selesaikan sejak dini, kawan-kawan.

    RT: Cukup buruk. Ini akan membuat sangat sulit untuk menjadi juara grup, yang berarti kemungkinan harus menghadapi Argentina di babak selanjutnya. Mendapatkan hasil positif di pertandingan ini sangat krusial, karena hal itu akan menentukan jalannya turnamen ini bagi tim ini.

    AL: Ini tidak akan menjadi bencana, tapi situasinya akan sama seperti biasanya bagi tim Amerika. Selama dua dekade terakhir, ada begitu banyak kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya — namun selalu terhambat oleh kemunduran atau performa yang kurang memuaskan. Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) membutuhkan timnas AS (USMNT) untuk memenangkan grup ini guna membuktikan bahwa investasi pada Pochettino sepadan dan bahwa program ini bisa berkembang. Selesaikanlah.

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