Rondo, edisi semifinal Piala Dunia: Adakah yang bisa menghentikan Prancis? Siapa yang akan menang antara Argentina asuhan Lionel Messi dan Inggris asuhan Jude Bellingham?

Baiklah, sekarang saatnya yang sesungguhnya. Tim-tim lemah sudah tersingkir semua, dan yang tersisa adalah empat tim yang menurut FIFA merupakan yang terbaik di dunia. Mungkin ada sedikit kekecewaan karena tim peringkat 1–4 dalam daftar FIFA berada di babak semifinal—hal ini tentu tidak mendukung narasi kejutan—tetapi jika Anda ingin menyaksikan permainan terbaik, inilah saatnya.
Dan kita juga disuguhi dua pertandingan yang sangat menarik. Pertama, Spanyol vs. Prancis. Anda mungkin tidak bisa membayangkan semifinal yang lebih baik dari ini saat ini. Prancis adalah mesin penyerang yang mencetak gol dengan mudah. Spanyol pada dasarnya tidak kebobolan gol. Coba tebak hasilnya!
Pertandingan lainnya juga tidak kalah menarik. Inggris melawan Argentina bisa dibilang merupakan pertandingan klasik Piala Dunia. Ada begitu banyak sejarah di sini, begitu banyak permusuhan. Kedua tim sama sekali tidak saling menyukai. Dan saat ini, keduanya sama-sama belum bermain mendekati potensi terbaik mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang seru. Namun, siapa yang akan memenangkan kedua pertandingan ini? Dan siapa yang akan menjadi juara akhirnya? Para penulis GOAL menganalisis dua pertandingan yang memikat ini...