Rondo, edisi semifinal Piala Dunia: Adakah yang bisa menghentikan Prancis? Siapa yang akan menang antara Argentina asuhan Lionel Messi dan Inggris asuhan Jude Bellingham?

Tom Hindle: Ada satu yang mudah, dan satu lagi yang sangat sulit. Prancis sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Bahkan jika Spanyol bermain dengan performa terbaiknya, Anda tidak bisa bertaruh melawan Prancis saat ini. Ini tidak akan berakhir dengan skor telak, tapi mereka akan cukup unggul. 2-1. Sedangkan untuk yang satunya lagi... astaga! Kedua tim ini berada dalam kondisi yang sangat mirip menjelang pertandingan. Keduanya memang belum tampil terlalu bagus, tapi mentalitas kolektif mereka sangat luar biasa. Keduanya mengandalkan bintang-bintang mereka, dan kemungkinan besar harus melakukannya lagi. Inggris, 2-1, perpanjangan waktu.

Alex Labidou: Prancis tak terelakkan, jadi mereka akan mengalahkan Spanyol asuhan Lamine Yamal, dan skornya mungkin bahkan tidak akan ketat. Ini bisa jadi skor 3-0 atau 4-0. Pertandingan Inggris vs. Argentina bisa dibilang merupakan laga Piala Dunia yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara teori, Argentina seharusnya menjadi favorit di sini karena pertahanan sayap Inggris sangat buruk sepanjang turnamen ini. Namun, The Three Lions saat ini memiliki aura tim yang ditakdirkan untuk menang. Suasana ini mirip dengan yang melingkupi Arsenal, atau jika Anda mengikuti NBA, New York Knicks.

Mungkin ini jadi sialan buat mereka, tapi Inggris bakal lolos.

Ryan Tolmich: Argentina tidak bisa terus-menerus lolos begitu saja, bukan? Benarkah?!? Kita sudah terlalu sering menyaksikan skenario ini, dan selalu berakhir dengan Messi dan kawan-kawan yang menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, mari dukung mereka untuk kembali menemukan jalan keluar, karena keahlian mereka akan membawa mereka melewati tim Inggris yang agak bersemangat ini.

Di pertandingan lainnya, Prancis terlalu tangguh. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Selamat bersenang-senang, Spanyol.