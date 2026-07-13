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The Rondo GFXGOAL
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Rondo, edisi semifinal Piala Dunia: Adakah yang bisa menghentikan Prancis? Siapa yang akan menang antara Argentina asuhan Lionel Messi dan Inggris asuhan Jude Bellingham?

FEATURES
Analysis
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
France vs Spain
France
Spain
J. Bellingham
T. Tuchel
L. Messi
K. Mbappe

Pertandingan Spanyol vs Prancis dan Inggris vs Argentina menjadi sorotan utama dalam jadwal semifinal yang sangat dinanti saat Piala Dunia memasuki pekan penentu.

Baiklah, sekarang saatnya yang sesungguhnya. Tim-tim lemah sudah tersingkir semua, dan yang tersisa adalah empat tim yang menurut FIFA merupakan yang terbaik di dunia. Mungkin ada sedikit kekecewaan karena tim peringkat 1–4 dalam daftar FIFA berada di babak semifinal—hal ini tentu tidak mendukung narasi kejutan—tetapi jika Anda ingin menyaksikan permainan terbaik, inilah saatnya.

Dan kita juga disuguhi dua pertandingan yang sangat menarik. Pertama, Spanyol vs. Prancis. Anda mungkin tidak bisa membayangkan semifinal yang lebih baik dari ini saat ini. Prancis adalah mesin penyerang yang mencetak gol dengan mudah. Spanyol pada dasarnya tidak kebobolan gol. Coba tebak hasilnya!

Pertandingan lainnya juga tidak kalah menarik. Inggris melawan Argentina bisa dibilang merupakan pertandingan klasik Piala Dunia. Ada begitu banyak sejarah di sini, begitu banyak permusuhan. Kedua tim sama sekali tidak saling menyukai. Dan saat ini, keduanya sama-sama belum bermain mendekati potensi terbaik mereka. Ini akan menjadi pertandingan yang seru. Namun, siapa yang akan memenangkan kedua pertandingan ini? Dan siapa yang akan menjadi juara akhirnya? Para penulis GOAL menganalisis dua pertandingan yang memikat ini...

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    Prediksi pemenang kedua semifinal dan jelaskan alasannya?

    Tom Hindle: Ada satu yang mudah, dan satu lagi yang sangat sulit. Prancis sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Bahkan jika Spanyol bermain dengan performa terbaiknya, Anda tidak bisa bertaruh melawan Prancis saat ini. Ini tidak akan berakhir dengan skor telak, tapi mereka akan cukup unggul. 2-1. Sedangkan untuk yang satunya lagi... astaga! Kedua tim ini berada dalam kondisi yang sangat mirip menjelang pertandingan. Keduanya memang belum tampil terlalu bagus, tapi mentalitas kolektif mereka sangat luar biasa. Keduanya mengandalkan bintang-bintang mereka, dan kemungkinan besar harus melakukannya lagi. Inggris, 2-1, perpanjangan waktu.

    Alex Labidou: Prancis tak terelakkan, jadi mereka akan mengalahkan Spanyol asuhan Lamine Yamal, dan skornya mungkin bahkan tidak akan ketat. Ini bisa jadi skor 3-0 atau 4-0. Pertandingan Inggris vs. Argentina bisa dibilang merupakan laga Piala Dunia yang paling dinantikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara teori, Argentina seharusnya menjadi favorit di sini karena pertahanan sayap Inggris sangat buruk sepanjang turnamen ini. Namun, The Three Lions saat ini memiliki aura tim yang ditakdirkan untuk menang. Suasana ini mirip dengan yang melingkupi Arsenal, atau jika Anda mengikuti NBA, New York Knicks.

    Mungkin ini jadi sialan buat mereka, tapi Inggris bakal lolos.

    Ryan Tolmich: Argentina tidak bisa terus-menerus lolos begitu saja, bukan? Benarkah?!? Kita sudah terlalu sering menyaksikan skenario ini, dan selalu berakhir dengan Messi dan kawan-kawan yang menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, mari dukung mereka untuk kembali menemukan jalan keluar, karena keahlian mereka akan membawa mereka melewati tim Inggris yang agak bersemangat ini.

    Di pertandingan lainnya, Prancis terlalu tangguh. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Selamat bersenang-senang, Spanyol.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana pendapatmu mengenai dugaan konflik antara Thomas Tuchel dan Jude Bellingham?

    TH: Ini memang agak aneh. Keduanya seolah-olah saling mengganggu, tapi justru hal itu memunculkan sisi terbaik dari keduanya. Tuchel membuat Bellingham kesal, sehingga Bellingham bermain dengan semangat balas dendam. Bellingham menanggapi komentar manajernya, sehingga Tuchel tidak terlalu memujinya. Ini adalah siklus yang aneh, tetapi Bellingham berpotensi menjadi pemain terbaik turnamen ini, dan Tuchel melatih timnya dengan sempurna.

    AL: Ada kenyataan yang tidak selalu ingin diterima oleh penggemar olahraga: Sama seperti di tempat kerja mana pun, tidak semua orang harus saling menyukai. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah hubungan tersebut tetap profesional dan produktif.

    Ada sejarah antara Tuchel dan Bellingham, seperti yang dijelaskan oleh salah satu penulis di Rondo ini. Namun, hal ini juga terasa seperti media Inggris yang mencoba membesar-besarkan konflik yang sebenarnya mungkin tidak sebesar itu. Bellingham sedang emosional setelah pertandingan dan ditanya tentang komentar Tuchel saat dia masih dalam keadaan emosi. Seandainya pertanyaan yang sama diajukan kepadanya sehari sebelumnya, dia mungkin akan memberikan jawaban yang jauh lebih diplomatis.

    Kecuali ketegangan ini mulai memengaruhi Inggris di lapangan, tidak ada banyak hal yang perlu diperhatikan di sini. Lanjutkan saja.

    RT: Kenyataannya? Tidak ada apa-apa. Bagi media Inggris? Ada banyak hal. Pertanyaannya adalah apakah lingkungan media dapat dijauhkan dari ruang ganti dan apakah Inggris memiliki cukup pemimpin berpengalaman untuk melakukannya. Namun, narasi terakhir yang Anda inginkan menjelang semifinal Piala Dunia adalah bahwa pemain terbaik Anda berselisih dengan pelatihnya tanpa alasan yang jelas.

  • embolo(C)Getty Images

    Apakah kartu merah kedua Breel Embolo hanyalah sandiwara, dan apakah anggapan bahwa Argentina mendapat 'bantuan' itu benar?

    TH: Maksudku, soal Embolo, itu keputusan yang tepat tapi diambil dengan cara yang salah. Dia melakukan diving yang sangat parah, dan Argentina memang berhak marah soal itu. Masalahnya, mengulangi penilaian wasit atas momen-momen kecil seperti itu jadi agak menjengkelkan. Pemain melakukan diving. Wasit melewatkan keputusan. Dalam konteks normal, itu hanya "bangun" dan lanjutkan permainan. Sekarang wasit harus mengusirnya. Apakah Argentina mendapat sedikit keberuntungan dalam keputusan wasit? Tentu saja. Salah satu gol Mesir yang dianulir cukup mencolok. Tapi mari kita akui: siapa yang akan mengambil keputusan yang merugikan Messi?

    AL: Itu keputusan yang tepat, tapi antusiasme untuk mengambil keputusan itu mungkin yang membuat para pendukung lawan geram. Ada preseden dengan Miguel Almiron dan Paraguay pada pertandingan pertama AS, tapi secara umum, ini adalah keputusan yang jarang diambil dalam pertandingan. Dalam tiga pertandingan sistem gugur terakhir, tampaknya Argentina memang mendapat keuntungan dari beberapa keputusan 50-50. Namun, jujur saja, seberapa besar hal itu disebabkan oleh status mereka sebagai juara bertahan saat ini. Dalam olahraga apa pun, wasit cenderung memberikan keputusan 50-50 kepada tim juara bertahan. Ini tidak berbeda.

    RT: Lakukan pelanggaran, terima konsekuensinya. Apakah itu konyol? Ya. Apakah Anda ingin pertandingan ditentukan seperti itu? Tentu saja tidak. Apakah kita semua sedikit lelah dengan VAR musim panas ini? Ya, tentu saja. Meski begitu, diving tetaplah diving, dan kita semua sudah bertahun-tahun menuntut agar tindakan simulasi dihukum. Jika Anda tidak ingin mendapat kartu kuning karena diving, jangan diving. Sederhana saja.

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  • bellingham(C)Getty Images

    Siapa pemain favoritmu di turnamen ini sejauh ini?

    TH: Jude Bellingham. Saya ragu kita pernah melihat pemain yang begitu dominan di Piala Dunia seperti ini.

    AL: Yang ini gampang: Lionel Messi. Namun, Bellingham bisa jadi kuda hitam, tergantung apakah Inggris berhasil menjuarai turnamen ini.

    RT: Saat ini? Jude Bellingham, tapi tunggu saja setelah final. Rasanya pertandingan Norwegia vs Inggris memang seperti pertarungan antara dua MVP turnamen ini, Bellingham dan Erling Haaland, yang keduanya harus memikul beban negara mereka sendirian. Jadi, sementara Messi dan Mbappé didukung oleh rekan-rekan setimnya, Bellingham justru menjadi pendukung bagi dirinya sendiri. Begitulah hebatnya dia.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Siapa yang akan menjadi juara?

    TH: Prancis. Mereka akan mengalahkan Inggris di final.

    AL: Saya sudah memberi petunjuk sebelumnya, tapi ini adalah tahun di mana kekeringan dan kutukan akan terputus, dan tampaknya Inggris akan menjadi yang berikutnya.

    RT: Prancis. Mereka adalah tim terbaik dan paling lengkap, dan setelah bertahun-tahun berjuang keras dalam setiap pertandingan, akhirnya mereka mampu mengalahkan lawan-lawan mereka dengan telak. Mereka adalah tim paling berbakat dan paling seru untuk ditonton, meskipun Argentina-lah yang mengklaim gelar "paling dramatis". Prancis tidak membutuhkan drama; mereka hanya menghancurkan lawan-lawan mereka. Jika mereka benar-benar memenangkan gelar ini, tidak akan ada yang menyebut keberuntungan dalam perjalanan mereka.

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