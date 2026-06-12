Di setiap generasi Brasil, selalu muncul nama yang menarik perhatian bahkan sebelum ia menyentuh bola; seorang pemain yang dipenuhi ekspektasi dari segala penjuru, dan sudah dibandingkan-bandingkan sebelum ia menulis kisahnya sendiri.

Dan dengan dimulainya Piala Dunia 2026, sebuah nama baru bergema di kalangan penggemar dan media, bukan hanya karena apa yang telah ia capai sejauh ini, tetapi karena apa yang diyakini banyak orang bahwa ia mampu mencapainya di masa depan.

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Brasil terbiasa melahirkan bintang-bintang di panggung terbesar, dan Piala Dunia selalu menjadi tempat di mana bakat-bakat berubah menjadi legenda atau mimpi-mimpi sirna di bawah tekanan ekspektasi.

Di antara keduanya, seorang pemuda yang belum genap berusia 18 tahun bersiap untuk menjalani ujian nyata pertama dalam kariernya, yaitu penyerang tajam Endrick.