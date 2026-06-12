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Ronaldo yang baru... Apakah Piala Dunia di Amerika akan menjadi saksi lahirnya fenomena Brasil lainnya?

FEATURES
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Endrick
Brasil
Maroko
AS

Apakah keajaiban itu terjadi?

Di setiap generasi Brasil, selalu muncul nama yang menarik perhatian bahkan sebelum ia menyentuh bola; seorang pemain yang dipenuhi ekspektasi dari segala penjuru, dan sudah dibandingkan-bandingkan sebelum ia menulis kisahnya sendiri.

Dan dengan dimulainya Piala Dunia 2026, sebuah nama baru bergema di kalangan penggemar dan media, bukan hanya karena apa yang telah ia capai sejauh ini, tetapi karena apa yang diyakini banyak orang bahwa ia mampu mencapainya di masa depan.

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Brasil terbiasa melahirkan bintang-bintang di panggung terbesar, dan Piala Dunia selalu menjadi tempat di mana bakat-bakat berubah menjadi legenda atau mimpi-mimpi sirna di bawah tekanan ekspektasi.

Di antara keduanya, seorang pemuda yang belum genap berusia 18 tahun bersiap untuk menjalani ujian nyata pertama dalam kariernya, yaitu penyerang tajam Endrick.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ronaldo tetap menjadi sorotan

    Sejak pertama kali nama Endrick mulai bersinar di Brasil, perbandingan dengan legenda Ronaldo Nazário tak pernah berhenti, bukan hanya karena posisi bermain atau kewarganegaraannya, tetapi juga karena kemunculannya yang sangat dini dan kegemparan yang mendahului kedatangannya di puncak.

    Ronaldo sendiri masuk ke Piala Dunia di usia muda, dan berhasil meninggalkan jejak bersejarah yang menjadikannya salah satu bintang terpenting turnamen tersebut sepanjang sejarah, yang membuat sebagian orang melihat Indrek sebagai versi potensial dari kisah lama yang dimulai dengan tenang dan meledak di panggung terbesar dunia.

    Ronaldo memang sudah masuk dalam skuad Brasil di Piala Dunia 1994, tetapi tidak bermain karena usianya yang masih muda, yaitu 17 tahun, namun ia mendapat kesempatan nyata pada edisi 1998 (21 tahun).

    Saat itu, ia berhasil bersinar dan memimpin Seleção meraih posisi runner-up Piala Dunia setelah kalah dari Prancis (1-3), mencetak 4 gol, dan menjadi perbincangan dunia.

    Namun, perbandingan tetap merupakan pedang bermata dua. Meskipun memberikan pemain tersebut sorotan media yang besar, hal itu juga menempatkannya di bawah tekanan yang tak kenal ampun, terutama dalam turnamen yang tidak memandang usia atau nama besar, melainkan hanya apa yang terjadi di lapangan.

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    Fenomena itu bersinar di langit Piala Dunia

    Ronaldo Nazário telah berpartisipasi dalam 4 edisi Piala Dunia bersama tim nasional Brasil, dan meninggalkan jejak bersejarah dalam setiap penampilannya, baik dalam hal gol maupun pengaruh langsungnya terhadap perjalanan “Seleção”.

    Pada Piala Dunia 1994 (Amerika Serikat), Ronaldo masuk dalam skuad timnas Brasil saat berusia 17 tahun, namun ia tidak bermain sama sekali selama turnamen tersebut, meskipun Brasil berhasil menjuarai turnamen tersebut.

    Sedangkan di Piala Dunia 1998 (Prancis), Ronaldo tampil menonjol dan membawa Brasil ke final, di mana ia mencetak 4 gol selama turnamen, sebelum akhirnya kalah dari Prancis.

    Pada Piala Dunia 2002 (Korea Selatan dan Jepang), Ronaldo menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam sejarah turnamen tersebut, mencetak 8 gol yang membuatnya menjadi top skor Piala Dunia, dan membawa Brasil meraih gelar kelima.

    Sementara di Piala Dunia 2006 (Jerman), Ronaldo mencetak 3 gol, sehingga saat itu ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 15 gol dalam 3 edisi yang ia ikuti secara langsung, sebelum rekornya kemudian dipecahkan oleh pemain Jerman Miroslav Klose (16).

  • Kesempatan seumur hidup... Piala Dunia yang tak kenal ampun terhadap kesalahan

    Endrick akan berlaga di Piala Dunia 2026 saat usianya baru 18 tahun, namun dalam tim sebesar Brasil, usia bukanlah alasan, melainkan ujian dini atas kesiapannya.

    Prediksi menunjukkan kemungkinan dia mendapatkan menit-menit penting selama turnamen, baik sebagai pemain pengganti atau sebagai kartu truf serangan yang digunakan pada momen-momen krusial, yang membuat setiap sentuhannya berada di bawah sorotan.

    Dan di turnamen seperti Piala Dunia, satu peluang bisa berubah menjadi kisah yang lengkap, atau satu kesalahan bisa menjadi awal dari keraguan yang berkepanjangan, yang membuat partisipasi Endrick lebih sensitif daripada sekadar “penampilan pertama”.

  • Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Awal dari sebuah kisah atau sekadar persinggahan?

    Dalam sepak bola, ada nama-nama yang muncul untuk bertahan lama, dan ada pula yang bersinar sejenak lalu menghilang di bawah tekanan ekspektasi. Saat ini, Endrick berada di antara kedua jalur tersebut.

    Piala Dunia 2026 mungkin menjadi awal yang sesungguhnya dari kisah bintang baru di Brasil, atau sekadar ujian pertama dalam perjalanan panjang yang membutuhkan lebih banyak waktu dan kesabaran daripada sorotan kamera.

    Bagaimanapun juga, pertanyaan ini akan terus mengemuka sepanjang turnamen: Apakah kita menyaksikan kelahiran fenomena baru... atau sekadar bakat yang baru memulai perjalanannya?>

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