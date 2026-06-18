Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Ronaldo Tidak Ikut dalam Persaingan Para Raksasa... Siapa yang Akan Meraih Sepatu Emas Piala Dunia 2026?

FEATURES
Analysis
France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
Iraq vs Norway
Iraq
Norway
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
England vs Croatia
England
Croatia
Portugal vs DR Congo
Portugal
DR Congo
E. Haaland
L. Messi
K. Mbappe
C. Ronaldo
H. Kane
Prancis
Senegal
AS
Irak
Norwegia
Argentina
Aljazair
Inggris
Kroasia
Portugal
Kongo - Kinshasa

Sejak babak pertama... persaingan sengit untuk gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia

Para bintang papan atas tidak menunggu lama untuk mengumumkan niat mereka di Piala Dunia 2026, seiring berlalunya hari-hari awal turnamen, persaingan Sepatu Emas pun memanas lebih awal, setelah nama Lionel Messi menggema berkat hat-trick bersejarah, sementara Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane masing-masing mencetak dua gol, sehingga persaingan ini menjadi sangat ketat sejak putaran pembuka.

Di saat Messi mencuri perhatian dengan upayanya mengejar rekor-rekor, Mbappé menegaskan bahwa ia tidak berniat melepaskan tahta pencetak gol terbanyak yang diraihnya pada edisi 2022, sementara Haaland mengirimkan pesan kuat dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, sehingga persaingan pun terbuka lebar di antara para mesin pencetak gol terbaik dunia.

Harry Kane pun tak ketinggalan, setelah membuka rekening golnya dengan dua gol yang menegaskan kehadirannya yang konsisten di ajang-ajang besar, sehingga sejak dini ia bersaing dengan Messi, Mbappé, dan Haaland dalam persaingan yang tampaknya tidak akan dipengaruhi oleh nama besar atau prestasi masa lalu, melainkan oleh apa yang akan ditampilkan setiap bintang di depan gawang dalam beberapa pekan mendatang.

Di antara seorang legenda yang mencari kejayaan baru, bintang Prancis yang mengejar gelar kedua, pencetak gol Norwegia yang menulis bab pertamanya di panggung dunia, dan kapten Inggris yang tak kenal menyerah, para penggemar menanti-nantikan siapa pemain yang mampu menentukan salah satu pertarungan individu paling mendebarkan di Piala Dunia 2026.

Baca juga: Antara gemilangnya Messi dan kejutan Ronaldo… Produktivitas gol dan rekor bersejarah merangkum putaran pertama Piala Dunia


  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Hattrick Messi yang akan tercatat dalam sejarah

    Lionel Messi hanya membutuhkan pertandingan pertama bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026 untuk mengirimkan pesan kuat kepada semua pesaingnya dalam perebutan Sepatu Emas, setelah ia memimpin “La Tango” meraih kemenangan 3-0 atas Aljazair—ketiga gol tersebut dicetaknya sendiri—sehingga ia pun memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini sejak dini.

    Kapten Argentina itu tampil dengan gaya yang berbeda, seolah-olah bermain tanpa tekanan apa pun setelah mewujudkan impian terbesarnya dengan menjuarai Piala Dunia edisi 2022. Ia kembali menunjukkan pesona khasnya dan menegaskan bahwa usia tidak mengurangi kemampuannya untuk membuat perbedaan di ajang sepak bola terbesar.

    Hat-trick tersebut bukan hanya awal yang sempurna dalam persaingan pencetak gol terbanyak, tetapi juga memiliki nilai historis yang besar, setelah Messi menambah jumlah golnya di putaran final Piala Dunia menjadi 16 gol, sehingga ia berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sejajar dengan legenda Jerman Miroslav Klose, dan menambahkan prestasi baru ke dalam catatan luar biasanya.

    Tampaknya bintang Argentina ini tidak puas dengan apa yang telah diraihnya di Qatar, melainkan berupaya menulis bab baru kejayaan di tanah Amerika, dengan dua tujuan yang jelas: mempertahankan gelar Piala Dunia dan terus berjuang untuk merebut Sepatu Emas untuk pertama kalinya dalam kariernya di Piala Dunia.

    • Iklan
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé Kembali Mengejar Gelar Sepatu Emas

    Hanya satu babak saja sudah cukup bagi Mbappé untuk membuktikan bahwa ia masih menjadi pesaing kuat dalam perebutan Sepatu Emas, setelah ia memimpin timnas Prancis membalikkan kedudukan imbang tanpa gol melawan Senegal menjadi kemenangan 3-1, dengan mencetak dua gol yang langsung menempatkannya di antara pesaing terdepan untuk gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026.

    Meskipun mendapat penjagaan ketat dari barisan pertahanan Senegal pada babak pertama, kapten “Les Bleus” ini berhasil memanfaatkan ruang kosong pada babak kedua, sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasanya dalam pertandingan-pertandingan besar dan menegaskan bahwa Piala Dunia 2022 hanyalah salah satu babak dalam perjalanan karier mencetak golnya yang luar biasa di panggung dunia.

    Tampaknya Mbappé tidak hanya puas mengejar Sepatu Emas untuk kedua kalinya berturut-turut, melainkan juga mengincar tujuan yang lebih besar, yaitu membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam kariernya setelah menjuarai edisi Rusia pada 2018, serta menebus kekalahan di final 2022 yang menjadi saksi salah satu penampilan individu terbaiknya di ajang Piala Dunia.

    Dengan awal yang sempurna di turnamen ini, bintang Prancis tersebut mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaingnya, bahwa persaingan pencetak gol tidak akan mudah, dan bahwa pemain yang mencuri perhatian dalam dua edisi terakhir ini bertekad untuk terus menorehkan sejarah di lapangan-lapangan Amerika Utara.

    Selain itu, Mbappé berharap dapat menduduki tahta pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana saat ini ia telah mencetak 14 gol, hanya terpaut dua gol dari Messi dan Klose, sehingga tujuannya tidaklah jauh dan dapat dicapainya dalam turnamen ini.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haaland... Penampilan perdana dengan ambisi yang tak terbatas

    Erling Haaland memulai debutnya di Piala Dunia dengan cara terbaik, setelah memimpin tim nasional Norwegia meraih kemenangan telak atas Irak dengan skor 4-1, sekaligus mencetak dua gol yang menegaskan bahwa ia memasuki turnamen ini dengan menjadikan Sepatu Emas sebagai salah satu target utamanya sejak awal.

    Penampilan penyerang Norwegia ini tidak mengejutkan para penggemar, karena Haaland telah membuktikan selama beberapa tahun terakhir bahwa ia adalah seorang pencetak gol alami, baik saat mengenakan seragam Borussia Dortmund, Manchester City, maupun bersama timnas negaranya. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mencetak gol dan mengubah peluang-peluang kecil menjadi gol.

    Dengan awal yang kuat dari Norwegia, spekulasi mulai meningkat mengenai kemampuan tim Skandinavia ini untuk melaju jauh di turnamen dan menempatkan diri sebagai salah satu kuda hitam di Piala Dunia 2026, terutama karena mereka memiliki salah satu penyerang paling berbahaya di dunia, yang mungkin menjadi faktor penentu dalam setiap pertandingan melawan tim-tim besar.

    Bagi Haaland, dua golnya melawan Irak mungkin hanyalah permulaan, karena penyerang Norwegia ini terbiasa mencetak gol ke gawang siapa pun tanpa kecuali, baik melawan tim-tim besar maupun lawan yang lebih lemah, yang menjadikannya salah satu kandidat terkuat dalam perebutan Sepatu Emas seiring berlanjutnya turnamen ini.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane... Lebih dari sekadar pencetak gol

    Meskipun Harry Kane menjadi sorotan berkat dua golnya ke gawang Kroasia, yang membawa Inggris meraih kemenangan dramatis 4-2 pada laga pembuka Piala Dunia, nilai seorang kapten “Tiga Singa” tidak hanya terletak pada gol-gol yang dicetaknya, melainkan meluas ke berbagai peran yang menjadikannya salah satu penyerang paling lengkap dalam sepak bola modern.

    Penyerang Inggris ini tidak hanya puas berposisi di dalam kotak penalti dan menunggu peluang, melainkan terus-menerus mundur ke lini tengah lapangan untuk ikut membangun serangan, menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, serta menghubungkan lini-lini tim dengan sangat presisi, yang memberikan Inggris berbagai opsi serangan dan meningkatkan ancamannya bahkan dalam pertandingan di mana ia tidak mencetak gol.

    Kane juga dikenal karena kerja kerasnya saat tidak menguasai bola; ia turut menekan para bek sejak awal serangan, dan tidak ragu kembali ke area pertahanannya untuk mendukung rekan-rekannya saat kehilangan penguasaan bola, sehingga menjadi teladan kapten yang melayani timnya di semua fase permainan, bukan hanya di depan gawang.

    Terlepas dari semua peran tersebut, Kane tidak melupakan tugas utamanya sebagai pencetak gol kelas satu; dua golnya melawan Kroasia telah meningkatkan total golnya menjadi 10 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, menegaskan bahwa ia akan menjadi salah satu pesaing terkuat untuk Sepatu Emas pada edisi 2026, serta mempertahankan harapannya untuk mendekati puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia jika ia terus mencetak gol dengan laju yang sama selama turnamen saat ini.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nama-nama lain di kancah tersebut

    Meskipun sorotan saat ini tertuju pada kuartet Messi, Mbappé, Haaland, dan Kane, babak pertama fase grup menyaksikan munculnya nama-nama lain yang berhasil meninggalkan jejak gol mereka sejak dini. Pemain asal Selandia Baru, Ilya Just, pemain Jerman Kai Havertz, pemain Amerika Serikat Florian Balougan, dan pemain Swedia Yassin Al-Ayari, masing-masing mencetak dua gol yang menempatkan mereka di antara para pemain yang mengejar posisi teratas daftar pencetak gol terbanyak.

    Keempat pemain ini menampilkan performa luar biasa bersama tim nasional mereka pada laga pembuka, memanfaatkan awal yang kuat dalam serangan yang memberi mereka kesempatan untuk masuk dalam daftar pencetak gol teratas setelah putaran pembuka, sebuah indikasi yang menegaskan bahwa persaingan Sepatu Emas tidak hanya akan didominasi oleh nama-nama besar saja.

    Namun demikian, peluang keempat nama ini untuk bertahan lama dalam persaingan tampaknya lebih kecil dibandingkan dengan kandidat terdepan, baik karena karakteristik tim nasional mereka maupun perbedaan individu yang signifikan dalam hal pengalaman dan kemampuan mencetak gol.

    Di tengah awal yang gemilang yang ditunjukkan oleh Messi, Mbappé, Haaland, dan Kane, keempat pemain mematikan ini tetap menjadi yang paling berpeluang untuk mendominasi perebutan Sepatu Emas, terutama karena masing-masing dari mereka memiliki catatan luar biasa dalam mencetak gol serta kemampuan untuk terus mencetak gol melawan berbagai lawan seiring turnamen memasuki tahap-tahap penentu.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ronaldo keluar dari persaingan?

    Cristiano Ronaldo mengawali perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan pemandangan yang tak terduga dari salah satu legenda terkemuka sepak bola, setelah tim nasional Portugal hanya mampu meraih hasil imbang yang mengecewakan 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, dalam pertandingan di mana penyerang Portugal tersebut tidak tampil sesuai standar biasanya di ajang-ajang besar.

    Ronaldo pun keluar dari pertandingan tersebut di tengah hujan kritik luas, yang berfokus pada kurangnya efektivitas serangan pada beberapa momen, serta tuduhan bahwa ia terlalu sering mencari gol secara individu dalam beberapa situasi, di saat tim tidak menunjukkan kekompakan serangan yang biasa terlihat di sekitar kapten “Brasil Eropa” tersebut.

    Juga terlihat jelas bahwa faktor usia mulai berpengaruh, karena Ronaldo melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia pada usia 41 tahun, yang tercermin pada ritme gerakannya dan upaya fisiknya dibandingkan dengan apa yang biasa dilihat penonton pada masa kejayaannya, meskipun ia tetap mempertahankan insting mencetak gol yang tajam di dalam kotak penalti.

    Namun demikian, bintang Portugal ini tidak bisa dikesampingkan dari sejarah, karena ia adalah salah satu pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola, dan masih mampu membuat perbedaan kapan saja; cukup dengan mencetak satu gol saja di edisi ini, ia akan menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia yang berbeda, sebuah pencapaian tak tertandingi yang semakin mengukuhkan status legendarisnya terlepas dari bagaimana persaingan Sepatu Emas berlangsung.