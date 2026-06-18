Para bintang papan atas tidak menunggu lama untuk mengumumkan niat mereka di Piala Dunia 2026, seiring berlalunya hari-hari awal turnamen, persaingan Sepatu Emas pun memanas lebih awal, setelah nama Lionel Messi menggema berkat hat-trick bersejarah, sementara Kylian Mbappé, Erling Haaland, dan Harry Kane masing-masing mencetak dua gol, sehingga persaingan ini menjadi sangat ketat sejak putaran pembuka.

Di saat Messi mencuri perhatian dengan upayanya mengejar rekor-rekor, Mbappé menegaskan bahwa ia tidak berniat melepaskan tahta pencetak gol terbanyak yang diraihnya pada edisi 2022, sementara Haaland mengirimkan pesan kuat dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, sehingga persaingan pun terbuka lebar di antara para mesin pencetak gol terbaik dunia.

Harry Kane pun tak ketinggalan, setelah membuka rekening golnya dengan dua gol yang menegaskan kehadirannya yang konsisten di ajang-ajang besar, sehingga sejak dini ia bersaing dengan Messi, Mbappé, dan Haaland dalam persaingan yang tampaknya tidak akan dipengaruhi oleh nama besar atau prestasi masa lalu, melainkan oleh apa yang akan ditampilkan setiap bintang di depan gawang dalam beberapa pekan mendatang.

Di antara seorang legenda yang mencari kejayaan baru, bintang Prancis yang mengejar gelar kedua, pencetak gol Norwegia yang menulis bab pertamanya di panggung dunia, dan kapten Inggris yang tak kenal menyerah, para penggemar menanti-nantikan siapa pemain yang mampu menentukan salah satu pertarungan individu paling mendebarkan di Piala Dunia 2026.

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