Penyerang Brasil, Pedro, menyatakan keyakinannya terhadap generasi pemain Brasil saat ini, dengan menyoroti kehadiran sejumlah bintang di klub-klub top Eropa sekaligus mengakui tekanan yang semakin besar terhadap tim nasional untuk mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar juara Piala Dunia. Selecao belum pernah menjuarai Piala Dunia sejak 2002, ketika skuad yang terdiri dari pemain-pemain seperti pemenang Sepatu Emas Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo—yang menjadi pencetak gol terbanyak kedua bersama di turnamen tersebut—mengalahkan Jerman di final. Namun, tim saat ini, kata Pedro, memiliki bintang-bintang dengan kualitas serupa.

"Dulu kami punya Ronaldo, Ronaldinho, Romario, tapi jika melihat sepak bola saat ini, Brasil memiliki pemain-pemain seperti itu," kata Pedro kepada ESPN. "Ada Vini di Real Madrid, Raphinha di Barcelona, saya dan Estevao di Chelsea, serta Andrey. Mereka semua bermain di klub-klub top. Yang menjadi masalah adalah sudah lama sekali Brasil tidak memenangkan Piala Dunia. Kami adalah tim nasional terbaik di dunia, dan ketika Anda tidak pernah menang dalam waktu yang lama, tekanan itu pun menumpuk."



