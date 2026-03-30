Getty Images
Diterjemahkan oleh
Ronaldo, Ronaldinho, dan Romario yang baru? João Pedro membandingkan Vinícius Jr, Raphinha, dan kawan-kawan dengan trio legendaris Brasil itu, sementara bintang Chelsea itu mengaku merasakan tekanan Piala Dunia
Meniru para ikon masa lalu
Penyerang Brasil, Pedro, menyatakan keyakinannya terhadap generasi pemain Brasil saat ini, dengan menyoroti kehadiran sejumlah bintang di klub-klub top Eropa sekaligus mengakui tekanan yang semakin besar terhadap tim nasional untuk mengakhiri penantian panjang mereka akan gelar juara Piala Dunia. Selecao belum pernah menjuarai Piala Dunia sejak 2002, ketika skuad yang terdiri dari pemain-pemain seperti pemenang Sepatu Emas Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo—yang menjadi pencetak gol terbanyak kedua bersama di turnamen tersebut—mengalahkan Jerman di final. Namun, tim saat ini, kata Pedro, memiliki bintang-bintang dengan kualitas serupa.
"Dulu kami punya Ronaldo, Ronaldinho, Romario, tapi jika melihat sepak bola saat ini, Brasil memiliki pemain-pemain seperti itu," kata Pedro kepada ESPN. "Ada Vini di Real Madrid, Raphinha di Barcelona, saya dan Estevao di Chelsea, serta Andrey. Mereka semua bermain di klub-klub top. Yang menjadi masalah adalah sudah lama sekali Brasil tidak memenangkan Piala Dunia. Kami adalah tim nasional terbaik di dunia, dan ketika Anda tidak pernah menang dalam waktu yang lama, tekanan itu pun menumpuk."
- Getty Images Sport
Upaya untuk menemukan ritme tim nasional
Meskipun pemain seperti Vinicius dan Raphinha tampil menonjol di La Liga, mereka sering kali kesulitan meniru performa gemilang yang mereka tunjukkan di level klub saat bermain di panggung internasional. Vinicius hanya mencetak delapan gol dalam 46 penampilan untuk negaranya, sementara Raphinha telah mencetak 11 gol dalam 36 penampilan. Pedro berpendapat bahwa kurangnya waktu yang dihabiskan bersama di lapangan latihan adalah alasan utama ketidakcocokan ini.
"Kami mulai saling mengenal lebih baik," jelas penyerang Chelsea itu. "Saya bermain di Inggris, Vini bermain di Spanyol, dan Raphinha berada di klub lain. Kami perlu berlatih bersama seperti yang kami lakukan di klub masing-masing, di mana kami menghabiskan sepanjang tahun. Di tim nasional, cara kerjanya berbeda dengan di klub, jadi kami harus beradaptasi dengan cepat. Dengan waktu latihan yang lebih banyak, segalanya mulai berjalan lebih lancar. Segalanya akan segera mulai klik."
Kehidupan tanpa Neymar di bawah asuhan Ancelotti
Selecao terpaksa melewati masa sulit tanpa pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Neymar, yang absen dari skuad nasional sejak mengalami cedera ACL pada Oktober 2023. Meskipun pemain senior tersebut telah kembali beraksi bersama Santos, ia belum membuktikan kebugarannya kepada Ancelotti, sehingga generasi muda harus menanggung beban ekspektasi tersebut. Kurangnya ketajaman di lini depan telah memicu kritik terhadap empat penyerang utama yang dipilih, yaitu Raphinha, Gabriel Martinelli, Vinicius, dan Matheus Cunha.
Tekanan ini semakin bertambah karena Brasil mendekati masa paceklik selama 24 tahun sejak kemenangan terakhir mereka di Piala Dunia pada 2002. Saat juara dunia lima kali ini bersiap untuk turnamen mendatang, tuntutan akan gaya Joga Bonito yang terkenal dikombinasikan dengan hasil yang tajam telah mencapai puncaknya. Pedro tetap bersikukuh bahwa kualitas itu ada, tetapi faktor lingkungan dalam sepak bola internasional membutuhkan periode adaptasi yang lebih cepat agar para bintang dapat benar-benar bersinar.
- Getty Images Sport
Meningkatkan performa di Orlando
Peluang bagi pemain Chelsea ini untuk membuktikan kemampuannya diprediksi akan semakin terbuka menyusul kabar bahwa Raphinha harus absen selama lima pekan akibat cedera otot paha belakang. Pedro, yang telah menjalani musim yang produktif di Stamford Bridge dengan mencetak 14 gol dan delapan assist dalam 31 penampilan liga, kini diharapkan memimpin lini depan dalam laga persahabatan melawan Kroasia di Orlando pada Selasa mendatang. Pertandingan ini menjadi uji coba penting sebelum kompetisi sesungguhnya dimulai pada musim panas nanti.
Brasil dijadwalkan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Maroko pada 13 Juni. Dengan beban harapan seluruh bangsa di pundak mereka, generasi pemain saat ini menyadari bahwa perbandingan dengan Ronaldo dan Ronaldinho hanya akan terbukti sah jika mereka berhasil meraih trofi.