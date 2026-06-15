Ronaldo mengatakan Carlo Ancelotti salah dalam memanfaatkan Raphinha, sementara legenda Brasil itu mempertanyakan keputusan-keputusan dalam laga imbang yang 'menegangkan' di Piala Dunia melawan Maroko

Ronaldo, yang pernah bermain di bawah asuhan Ancelotti di AC Milan, merasa bingung dengan penempatan beberapa pemain kunci selama laga pembuka Brasil di Piala Dunia. Dalam wawancara di program 'Resenha da Copa' ESPN Brasil menjelang laga melawan Haiti, O Fenomeno menyoroti kekhawatiran khusus terkait penempatan Raphinha di sayap kiri, meskipun ia tampil gemilang di klub dalam peran yang berbeda.

“Raphinha di sayap kiri, padahal dia baru saja menjalani tahun yang luar biasa bersama Barcelona dengan bermain di sayap kanan? Ada beberapa hal yang sulit dipahami, yang pada babak kedua sudah mulai membaik,” jelas Ronaldo.

Pemenang Ballon d'Or dua kali ini percaya bahwa dengan memainkan Raphinha di posisi yang bukan posisinya, Brasil kehilangan keleluasaan dan ketepatan yang membuat sang pemain sayap begitu berbahaya di Spotify Camp Nou.