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Ronaldo mengatakan Carlo Ancelotti salah dalam memanfaatkan Raphinha, sementara legenda Brasil itu mempertanyakan keputusan-keputusan dalam laga imbang yang 'menegangkan' di Piala Dunia melawan Maroko
Kesalahan taktis Ancelotti terkait Raphinha
Ronaldo, yang pernah bermain di bawah asuhan Ancelotti di AC Milan, merasa bingung dengan penempatan beberapa pemain kunci selama laga pembuka Brasil di Piala Dunia. Dalam wawancara di program 'Resenha da Copa' ESPN Brasil menjelang laga melawan Haiti, O Fenomeno menyoroti kekhawatiran khusus terkait penempatan Raphinha di sayap kiri, meskipun ia tampil gemilang di klub dalam peran yang berbeda.
“Raphinha di sayap kiri, padahal dia baru saja menjalani tahun yang luar biasa bersama Barcelona dengan bermain di sayap kanan? Ada beberapa hal yang sulit dipahami, yang pada babak kedua sudah mulai membaik,” jelas Ronaldo.
Pemenang Ballon d'Or dua kali ini percaya bahwa dengan memainkan Raphinha di posisi yang bukan posisinya, Brasil kehilangan keleluasaan dan ketepatan yang membuat sang pemain sayap begitu berbahaya di Spotify Camp Nou.
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Tegangan dan kegelisahan dalam kebuntuan di Maroko
Meskipun mengkritik formasi tersebut, Ronaldo mengakui bahwa penampilan individu para pemain kemungkinan terhambat oleh beban psikologis sebagai laga pembuka Piala Dunia. Ia mencatat bahwa bahkan para pemimpin berpengalaman seperti Casemiro tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan ritme pertandingan, dengan menyebut kesalahan teknis yang tidak biasa dari skuad sebagai bukti adanya kecemasan kolektif.
“Saya tetap sangat optimis. Saya pikir [itu adalah] tekanan dari pertandingan pertama, dan saya sudah menyadarinya, karena tidak normal untuk kehilangan begitu banyak umpan, terutama di babak pertama. Casemiro menempatkan dirinya dalam posisi untuk menerima bola dengan punggung menghadap ke arah lawan, Anda tahu? Saya pikir kegugupan menghalangi tim nasional Brasil. Dan kemudian, saat menonton wawancara dengan Ancelotti dan para pemain, yang mengakui kegugupan ini, saya pun menjadi tenang. Itu wajar, bukan? Piala Dunia, bukan? Kegugupan seperti itu pada para pemain, terutama para pendatang baru,” tambah Ronaldo.
Alasan untuk Luiz Henrique
Menjelang pertandingan mendatang melawan Haiti, Ronaldo menyarankan bahwa pergantian pemain di sayap kanan diperlukan untuk memberikan "keleluasaan" yang sangat kurang dalam serangan Brasil pada laga perdana mereka. Ia menunjuk bintang Botafogo, Luiz Henrique, sebagai pemain yang tepat untuk mengatasi kepadatan di lini tengah.
“Saya tidak tahu apakah [Ancelotti] akan melakukan ini, tetapi menurut saya, saya akan melakukan hal berikut: Luiz Henrique masuk ke dalam permainan dengan sangat baik dan membuka permainan secara luas di sayap kanan. [Lucas] Paqueta tidak bisa melakukan itu, begitu pula Raphinha di sayap kanan, untuk membuka permainan seperti yang dilakukan Vinicius di sisi lain. Hal ini akan sangat mengurangi kepadatan di lini tengah. Dan jika Brasil memiliki lebih banyak ruang, itu lebih baik bagi kami dalam situasi apa pun. Saya pikir dia bisa melakukan perubahan kecil ini,” kata penyerang legendaris tersebut.
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Rasa hormat kepada Maroko dan keyakinan pada Carlo
Meskipun ia meminta penyesuaian taktis, Ronaldo dengan cepat memuji Maroko atas penampilan disiplin mereka dan menyatakan keyakinan penuh pada kemampuan Ancelotti untuk mengembalikan Selecao ke jalur yang benar.
“Kita juga harus membicarakan Maroko, kan? Pertandingan yang menarik, kecepatan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa... Tim yang rapi dan terorganisir. Kami menghadapi lawan yang tangguh. Saya pikir [Ancelotti] adalah sosok luar biasa, pria dengan banyak pengalaman, perlakuan yang baik terhadap pemain, dan pandai berkomunikasi. Selain pengalaman di dunia sepak bola. Dia pasti akan memperbaiki hal-hal yang dia lihat, dan yang kami lihat salah,” tutup Ronaldo.