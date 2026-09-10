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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Ronaldo Menantang Hukum Fisika: Berusia 42 Tahun dan Tak Berhenti Menghancurkan Para Pengkritiknya!

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nassr FC vs Abha
Al Nassr FC
Abha
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola tak pernah berhenti bekerja

Kristiano Ronaldo asal Portugal bukan sekadar penyerang yang menunggu bola di dalam kotak penalti saat pertandingan antara Al Nassr dan Abha, melainkan tampil dengan gambaran yang benar-benar berbeda, setelah menampilkan peran taktis yang mencolok dan berkontribusi terhadap kemenangan timnya dengan skor 2-1, dalam laga pekan keenam Liga Roshn Pro.

Dalam sebuah malam baru penuh perdebatan mengenai kemampuan bintang Portugal berusia 42 tahun itu untuk terus tampil dengan efisiensi fisik yang sama, Ronaldo memilih untuk menjawabnya di dalam lapangan, melalui pergerakannya yang terus-menerus dan keterlibatannya dalam membangun serangan, sebelum meninggalkan sentuhan khasnya di depan gawang dengan mencetak gol pertama.

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  • Ronaldo: Penyerang di Luar Kotak

    Ronaldo tidak memainkan peran sebagai penyerang tradisional sepanjang laga, karena ia tampil di berbagai area lapangan, dan yang mencolok adalah pergerakannya yang berulang ke tengah lapangan Al Nassr untuk ikut membangun serangan serta menghubungkan antarlini.

    Bintang asal Portugal itu menyikapi ruang dengan cerdas, di mana ia menarik diri ke belakang dalam beberapa momen untuk memancing para bek dan membuka jalan bagi rekan-rekannya, lalu kembali melesat ke depan untuk memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan.

    Fleksibilitas pergerakan ini membuat tugas mengawalnya menjadi lebih sulit, terlebih ia tidak memberi para bek Abha satu titik tetap yang bisa diatasi sepanjang laga, terkadang ia muncul jauh dari kotak penalti, dan di lain waktu ia berpindah dengan cepat ke area-area paling berbahaya di lapangan.

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  • Bergerak, membuka ruang, lalu kembali

    Hal terpenting dalam penampilan Ronaldo adalah dia tidak sekadar bergerak melintang, melainkan terus mengubah posisinya sesuai dengan jalannya serangan, sesuatu yang memberi rekan-rekannya ruang tambahan untuk bergerak dan menerima bola.

    Ketika dia menarik diri ke belakang, tujuannya jelas, yakni menyeret salah satu bek untuk ikut turun dan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan, sementara setelah itu dia kembali dengan cepat ke kotak penalti, tampil sebagai penyerang yang mampu mengancam gawang setelah dia sendiri berkontribusi dalam membangun serangan.

    Meski telah berusia 42 tahun, Ronaldo menghadirkan sosok pemain yang mengandalkan pembacaan lapangan dan pergerakan cerdas, bukan hanya kecepatan atau kekuatan fisik, sehingga menegaskan bahwa pengaruhnya bisa meluas ke berbagai aspek taktis di dalam pertandingan.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Lompatan menakjubkan dan sentuhan penentu

    Selain peran taktisnya, Ronaldo tak melupakan tugas utamanya di depan gawang, di mana ia berhasil mencetak gol pertama Al Nassr dengan cara yang mencerminkan kemampuan yang masih menjadi ciri khasnya di dalam kotak penalti.

    Bintang asal Portugal itu melompat dengan luar biasa untuk menyundul bola masuk ke dalam gawang, menegaskan kemampuannya memanfaatkan umpan silang dan bola-bola atas, meski usianya sudah bertambah.

    Dengan gol ini, Ronaldo memadukan peran taktis dan kontribusi ofensif, sehingga ia bukan sekadar pemain yang bergerak jauh dari kotak penalti, melainkan tetap hadir pada momen ketika Al Nassr membutuhkan penyelesaian serangan dan mengubah keunggulan tim menjadi gol.

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  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Angka-angka yang menegaskan malam yang luar biasa

    Terpilihnya Ronaldo sebagai pemain terbaik pertandingan mencerminkan besarnya pengaruhnya dalam kemenangan Al Nassr atas Abha, setelah ia menampilkan salah satu penampilan paling lengkap dari sisi teknis maupun taktis.

    Melihat statistiknya sepanjang laga, Ronaldo memperoleh rating 8 dari 10, setelah melepaskan 8 tembakan, empat di antaranya mengarah ke gawang Abha. Ia juga melakukan dua umpan kunci dan berhasil melakukan satu dribel.

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    Dengan demikian, Ronaldo tidak perlu mencetak lebih dari satu gol untuk membuktikan pengaruhnya, karena nilainya dalam pertandingan lebih besar daripada sekadar merobek jala. Ia berkontribusi lewat pergerakannya dalam menciptakan ruang, terlibat dalam membangun serangan, lalu muncul di tempat yang tepat untuk menyelesaikan salah satu serangan.

    Di saat sebagian orang terus melontarkan tanda tanya seputar kemampuan Ronaldo mempertahankan levelnya seiring bertambahnya usia, laga melawan Abha justru memberikan jawaban yang berbeda: cara bermainnya mungkin berubah, dan ketergantungannya pada pembacaan ruang serta pergerakan cerdas mungkin semakin besar, tetapi kemampuannya untuk membuat perbedaan tetap hadir.

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