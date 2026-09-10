Ronaldo tidak memainkan peran sebagai penyerang tradisional sepanjang laga, karena ia tampil di berbagai area lapangan, dan yang mencolok adalah pergerakannya yang berulang ke tengah lapangan Al Nassr untuk ikut membangun serangan serta menghubungkan antarlini.

Bintang asal Portugal itu menyikapi ruang dengan cerdas, di mana ia menarik diri ke belakang dalam beberapa momen untuk memancing para bek dan membuka jalan bagi rekan-rekannya, lalu kembali melesat ke depan untuk memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan.

Fleksibilitas pergerakan ini membuat tugas mengawalnya menjadi lebih sulit, terlebih ia tidak memberi para bek Abha satu titik tetap yang bisa diatasi sepanjang laga, terkadang ia muncul jauh dari kotak penalti, dan di lain waktu ia berpindah dengan cepat ke area-area paling berbahaya di lapangan.

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