Kristiano Ronaldo asal Portugal bukan sekadar penyerang yang menunggu bola di dalam kotak penalti saat pertandingan antara Al Nassr dan Abha, melainkan tampil dengan gambaran yang benar-benar berbeda, setelah menampilkan peran taktis yang mencolok dan berkontribusi terhadap kemenangan timnya dengan skor 2-1, dalam laga pekan keenam Liga Roshn Pro.
Dalam sebuah malam baru penuh perdebatan mengenai kemampuan bintang Portugal berusia 42 tahun itu untuk terus tampil dengan efisiensi fisik yang sama, Ronaldo memilih untuk menjawabnya di dalam lapangan, melalui pergerakannya yang terus-menerus dan keterlibatannya dalam membangun serangan, sebelum meninggalkan sentuhan khasnya di depan gawang dengan mencetak gol pertama.