Ronaldo memimpin para pendukung... Musibah menimpa tim nasional Portugal menjelang laga melawan Kroasia

Dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Portugal disebutkan: "Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Manuel Ribeiro de Carvalho, ayah dari Ricardo Carvalho, asisten pelatih tim nasional, pada usia sekitar 69 tahun. Pada saat duka yang mendalam ini, Ketua Federasi Sepak Bola Portugal, Dewan Direksi, dan seluruh staf federasi menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ricardo Carvalho dan seluruh keluarganya, turut berduka cita, serta mendoakan agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan yang tak tergantikan ini.”

Timnas Portugal menulis di media sosial: “Kami bersamamu. Tetap kuat, Ricardo Carvalho,” disertai dua foto tim yang menyampaikan belasungkawa.

Sebelum konferensi pers bersama João Félix untuk membahas pertandingan babak 32 besar melawan Kroasia, penasihat tim nasional kembali menyinggung meninggalnya ayah Carvalho.

Francisco Trigo de Abro mengatakan: “Saya hanya ingin menyampaikan belasungkawa saya dan belasungkawa João kepada Ricardo Carvalho, yang ayahnya telah meninggal dunia. Dia tetap bersama kami. Kami ingin mengungkapkan kesedihan kami karena dia adalah rekan setim yang hebat dan teman yang luar biasa.”

Setelah konferensi pers tersebut, Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa Carvalho akan terbang ke Portugal untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Persiapan Portugal terus berlanjut menjelang pertandingan babak gugur melawan Kroasia.

Carvalho (48 tahun) telah menjadi bagian dari staf pelatih Roberto Martínez sejak tahun 2023, setelah sebelumnya bergabung dengan staf pelatih asal Portugal, André Villas-Boas, di Marseille.

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