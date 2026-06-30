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Ronaldo memimpin para pendukung... Musibah menimpa tim nasional Portugal menjelang laga melawan Kroasia

Portugal vs Croatia
Portugal
Croatia
World Cup
R. Carvalho
C. Ronaldo
Portugal
Kroasia
Kanada

Keheningan menguasai suasana

Tim nasional Portugal baru-baru ini mengalami masa-masa sulit setelah musibah yang menimpa salah satu pemainnya, menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Portugal pun tak luput dari kritik tajam yang ditujukan pada performa sebagian besar bintang-bintangnya, terutama sang legenda Cristiano Ronaldo, setelah dua kali bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo dan Kolombia serta hanya meraih satu kemenangan atas Uzbekistan di babak penyisihan grup.

Di tengah kontroversi ini dan upaya untuk menyatukan tim, asisten pelatih, mantan bintang Chelsea Ricardo Carvalho, menerima kabar meninggalnya ayahnya.

  • Adegan-adegan yang mengharukan

    Surat kabar Mirror melaporkan, “Kematian ayah Ricardo Carvalho, asisten pelatih tim nasional Portugal, menimbulkan adegan-adegan mengharukan di kamp tim di Miami, di mana Cristiano Ronaldo menjadi salah satu bintang terdepan yang menyampaikan belasungkawa.”

    Federasi Sepak Bola Portugal melaporkan bahwa Carvalho, mantan bek Chelsea, menerima kabar meninggalnya ayahnya, Manuel Ribeiro de Carvalho (69 tahun), di markas tim nasional di Miami, dan akan kembali ke negaranya untuk menghadiri pemakaman.

    Carvalho hadir dalam sesi latihan pada hari Senin, di mana para pemain timnas Portugal melakukan hening selama satu menit untuk mengenang almarhum ayahnya.

    Mirror berkomentar: "Dalam adegan yang mengharukan, tim membentuk lingkaran, saling mengaitkan lengan, dan menundukkan kepala dalam keheningan sebagai tanda penghormatan kepada Carvalho. Ronaldo memeluk mantan rekan setimnya di tim nasional, yang telah tampil dalam 89 pertandingan internasional antara tahun 2003 dan 2016, serta sejumlah rekan setim lainnya. Momen-momen mengharukan ini terjadi pada menit-menit awal sesi latihan terakhir Portugal di Miami."

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  • "Rekan yang luar biasa dan teman yang luar biasa"

    Dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Portugal disebutkan: "Federasi Sepak Bola Portugal menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Manuel Ribeiro de Carvalho, ayah dari Ricardo Carvalho, asisten pelatih tim nasional, pada usia sekitar 69 tahun. Pada saat duka yang mendalam ini, Ketua Federasi Sepak Bola Portugal, Dewan Direksi, dan seluruh staf federasi menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ricardo Carvalho dan seluruh keluarganya, turut berduka cita, serta mendoakan agar mereka diberi kekuatan untuk menghadapi kehilangan yang tak tergantikan ini.”

    Timnas Portugal menulis di media sosial: “Kami bersamamu. Tetap kuat, Ricardo Carvalho,” disertai dua foto tim yang menyampaikan belasungkawa.

    Sebelum konferensi pers bersama João Félix untuk membahas pertandingan babak 32 besar melawan Kroasia, penasihat tim nasional kembali menyinggung meninggalnya ayah Carvalho.

    Francisco Trigo de Abro mengatakan: “Saya hanya ingin menyampaikan belasungkawa saya dan belasungkawa João kepada Ricardo Carvalho, yang ayahnya telah meninggal dunia. Dia tetap bersama kami. Kami ingin mengungkapkan kesedihan kami karena dia adalah rekan setim yang hebat dan teman yang luar biasa.”

    Setelah konferensi pers tersebut, Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa Carvalho akan terbang ke Portugal untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Persiapan Portugal terus berlanjut menjelang pertandingan babak gugur melawan Kroasia.

    Carvalho (48 tahun) telah menjadi bagian dari staf pelatih Roberto Martínez sejak tahun 2023, setelah sebelumnya bergabung dengan staf pelatih asal Portugal, André Villas-Boas, di Marseille.

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