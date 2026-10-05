Pelatih kepala Portugal, Jesus, menegaskan bahwa ia memang selalu berencana untuk membahas situasi itu hanya setelah menuntaskan rangkaian empat laga Nations League pada Minggu, ketika kemenangan 2-1 atas Norwegia memastikan tempat di perempat final bagi juara bertahan. Berbicara setelah pertandingan, juru taktik yang sebelumnya menangani pemain berusia 41 tahun itu di Al-Nassr menjelaskan bahwa keputusan apa pun terkait kemungkinan kembalinya pemegang rekor dunia dengan 146 gol dalam 234 caps itu sepenuhnya berada di tangan sang penyerang sendiri.

Membahas masa depan internasional sang veteran, Jesus berkata: "Jika dia mau, dia akan kembali ke tim nasional. Kami bisa berbicara sebelum pemanggilan berikutnya, tetapi Cris adalah orang yang akan memutuskan. Cristiano harus mengakhiri waktunya di tim nasional dengan cara yang dia inginkan, dialah yang akan memutuskan bagaimana dia menginginkannya. Pada pemanggilan pertama saya, saya berkata, 'Saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu untuk dekat dengan saya, bermain atau tidak bermain, saya membutuhkanmu'. Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama."