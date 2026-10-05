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Ronaldo kembali? Pelatih Portugal Jorge Jesus memberikan kabar besar setelah sang kapten secara sensasional meninggalkan pemusatan latihan Nations League
Pintu masih terbuka untuk CR7
Pelatih kepala Portugal, Jesus, menegaskan bahwa ia memang selalu berencana untuk membahas situasi itu hanya setelah menuntaskan rangkaian empat laga Nations League pada Minggu, ketika kemenangan 2-1 atas Norwegia memastikan tempat di perempat final bagi juara bertahan. Berbicara setelah pertandingan, juru taktik yang sebelumnya menangani pemain berusia 41 tahun itu di Al-Nassr menjelaskan bahwa keputusan apa pun terkait kemungkinan kembalinya pemegang rekor dunia dengan 146 gol dalam 234 caps itu sepenuhnya berada di tangan sang penyerang sendiri.
Membahas masa depan internasional sang veteran, Jesus berkata: "Jika dia mau, dia akan kembali ke tim nasional. Kami bisa berbicara sebelum pemanggilan berikutnya, tetapi Cris adalah orang yang akan memutuskan. Cristiano harus mengakhiri waktunya di tim nasional dengan cara yang dia inginkan, dialah yang akan memutuskan bagaimana dia menginginkannya. Pada pemanggilan pertama saya, saya berkata, 'Saya membutuhkanmu, saya membutuhkanmu untuk dekat dengan saya, bermain atau tidak bermain, saya membutuhkanmu'. Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama."
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Ketegangan memuncak di dalam kamp
Gesekan itu bermula setelah sang kapten tampil sebagai starter dalam kemenangan pembuka 1-0 atas Wales, lalu hanya masuk bangku cadangan di Norwegia dan diberi tahu bahwa ia bisa saja dimainkan atau tidak. Penyerang veteran itu tampak jelas frustrasi setelah menghabiskan seluruh babak kedua untuk pemanasan tanpa pernah dimasukkan, yang menandai pertama kalinya mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam laga kompetitif internasional sejak 2008.
Ketika Jesus kemudian mengonfirmasi dalam konferensi pers bahwa sang penyerang juga tidak akan menjadi starter melawan Denmark, sang kapten secara sensasional meninggalkan kamp latihan. Menanggapi kepergiannya di media sosial, striker Al-Nassr itu menulis: "Pada waktunya, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada seluruh rakyat Portugal tentang alasan saya meninggalkan tim nasional, yang selalu saya dedikasikan sepenuhnya."
Rekan setim bereaksi terhadap absennya kapten
Dalam absennya sang kapten, penyerang AC Milan Goncalo Ramos memanfaatkan kesempatannya dengan baik, mencetak gol dalam ketiga penampilannya sebagai starter saat memimpin lini depan ketika sang veteran absen dari tim. Namun, terlepas dari performa impresif itu, ruang ganti tetap sepenuhnya mendukung sosok andalan mereka, yang sebelumnya memimpin Portugal meraih kejayaan Euro 2016 dan dua gelar Nations League.
Setelah kemenangan pada Minggu atas Norwegia, yang membuat mereka unggul enam poin atas Denmark di puncak grup, pencetak gol Joao Cancelo mengatakan kepada RTP: "Cristiano adalah kapten kami, pemain terbaik yang pernah dimiliki Portugal. Segalanya pasti akan berakhir dengan cara terbaik [bersamanya], tetapi yang terpenting adalah empat kemenangan ini."
Rekan setimnya, Nuno Mendes, menambahkan: "Setiap pemain yang datang ke tim nasional diterima dengan baik, tentu saja. Jika Cris kembali, kami akan berada di sini untuk menyambutnya dengan tangan terbuka."
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Portugal?
Portugal kembali beraksi pada 14 November dengan menjamu Denmark di Grup A4, sebelum bertandang menghadapi Wales tiga hari kemudian. Setelah membukukan empat kemenangan beruntun untuk memastikan tempat di delapan besar, tim asuhan Jesus menikmati keunggulan meyakinkan enam poin di puncak grup. Kini semua mata tertuju pada apakah pelatih dan kapten bisa menyelesaikan persoalan sebelum pengumuman skuad berikutnya, atau apakah Portugal harus mempertahankan gelarnya tanpa pemain andalan mereka.
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