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Ronaldo dan Roberto Carlos siap melakukan pengambilalihan mengejutkan saat duo legendaris itu kian dekat dengan kesepakatan bernilai jutaan untuk klub Brasil
Para anggota menyetujui pengambilalihan bersejarah
Rapat Umum Luar Biasa Internacional de Limeira telah menyetujui pembentukan entitas SAF (Sociedade Anonima do Futebol) dan penjualan 80 persen saham kepada kelompok investor yang menampilkan Ronaldo dan Carlos. Proposal tersebut lolos dengan nyaman lewat 53 suara berbanding satu, dengan mudah melampaui ambang dua pertiga yang disyaratkan. Transaksi senilai hingga R$ 450 juta (£64 juta/$87 juta) itu kini hanya memerlukan penyelesaian birokrasi terakhir dan persetujuan resmi dari badan-badan pengatur.
- Anadolu Agency
Ambrogini menguraikan peta jalan investasi
Konsorsium itu dipimpin eksekutif Enrico Ambrogini, yang sebelumnya bekerja bersama Ronaldo di Cruzeiro dan Real Valladolid, serta melibatkan Pangeran Arab Saudi Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud dan seorang mitra asal Afrika.
Klub mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi: "Keputusan yang disetujui mengatur pembentukan SAF dari Associacao Atletica Internacional de Limeira dan pengalihan 80% saham SAF kepada investor, dengan 20% tetap berada di bawah kepemilikan Associacao Atletica Internacional de Limeira, tunduk pada syarat-syarat yang diajukan kepada badan pengatur terkait. Transaksi ini melibatkan pengusul Enrico Ambrogini dan kelompok investor yang mencakup juara dunia lima kali Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos, bersama investor lainnya."
Berbicara kepada ESPN.com.br pada Maret, Ambrogini memerinci rencana keuangan konsorsium tersebut: "Proposal awal saya mencakup suntikan modal sebesar R$ 10 juta dalam 15 hingga 18 bulan, dengan mengambil alih seluruh utang klub, yang diberi tahu kepada saya berada di kisaran R$ 8,5 juta (£1,2 juta/$1,6 juta), serta jaminan minimum sebesar R$ 187 juta (£27 juta/$36 juta) selama 15 tahun," jelasnya.
"Dalam Business Plan saya, saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini bukan amal; saya ingin mendapatkan imbal hasil atas investasi saya. Berdasarkan model saya, saya akan mulai melihat keuntungan sejak tahun keenam, ketika Inter akan cukup stabil secara finansial untuk tidak terus menguras uang saat membagikan dividen."
Visi olahraga jangka panjang dirinci
Proyek ini bertujuan membangun kembali klub yang memenangi Campeonato Paulista 1986 dan Serie B 1988 sebelum terpuruk ke divisi-divisi bawah setelah 1989. Ambrogini memaparkan target pendakian kembali dalam piramida kompetisi: "Jadi, Rencana Bisnis saya memproyeksikan R$454 juta (£65 juta/$88 juta) selama 10 tahun. Tetapi itu bukan jaminan. Proposal awal saya adalah untuk 50% saham klub; saya membutuhkan Asosiasi untuk mendampingi saya.
"Anda harus membuat asumsi-asumsi tertentu saat menyusun Rencana Bisnis. Saya berasumsi, misalnya, bahwa klub kembali ke Paulista Serie A1 dalam tiga tahun, tetapi degradasi masih bisa terjadi. Jadi, itu memperhitungkan dua tahun di Serie A1 dan empat tahun di Serie A2, promosi ke Serie B dalam enam tahun, dan mencapai Serie A antara tahun keenam dan tahun kesepuluh."
- Getty Images Sport
Prospek perjalanan olahraga yang menjanjikan di depan
Inter de Limeira saat ini bermain di kompetisi regional Paulista Serie A2, tetapi akhir pekan lalu memastikan tempat di fase final quadrangular Serie C nasional. Dewan klub kini harus menuntaskan transisi SAF sambil menjaga momentum di atas lapangan. Dengan dukungan Ambrogini, Ronaldo, dan Carlos, klub ini telah menetapkan target yang jelas untuk kembali ke kasta tertinggi Brasil dalam satu dekade ke depan.
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