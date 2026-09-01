Konsorsium itu dipimpin eksekutif Enrico Ambrogini, yang sebelumnya bekerja bersama Ronaldo di Cruzeiro dan Real Valladolid, serta melibatkan Pangeran Arab Saudi Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud dan seorang mitra asal Afrika.

Klub mengonfirmasi kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi: "Keputusan yang disetujui mengatur pembentukan SAF dari Associacao Atletica Internacional de Limeira dan pengalihan 80% saham SAF kepada investor, dengan 20% tetap berada di bawah kepemilikan Associacao Atletica Internacional de Limeira, tunduk pada syarat-syarat yang diajukan kepada badan pengatur terkait. Transaksi ini melibatkan pengusul Enrico Ambrogini dan kelompok investor yang mencakup juara dunia lima kali Ronaldo Nazario dan Roberto Carlos, bersama investor lainnya."

Berbicara kepada ESPN.com.br pada Maret, Ambrogini memerinci rencana keuangan konsorsium tersebut: "Proposal awal saya mencakup suntikan modal sebesar R$ 10 juta dalam 15 hingga 18 bulan, dengan mengambil alih seluruh utang klub, yang diberi tahu kepada saya berada di kisaran R$ 8,5 juta (£1,2 juta/$1,6 juta), serta jaminan minimum sebesar R$ 187 juta (£27 juta/$36 juta) selama 15 tahun," jelasnya.

"Dalam Business Plan saya, saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini bukan amal; saya ingin mendapatkan imbal hasil atas investasi saya. Berdasarkan model saya, saya akan mulai melihat keuntungan sejak tahun keenam, ketika Inter akan cukup stabil secara finansial untuk tidak terus menguras uang saat membagikan dividen."