Ronaldo dan Rivaldo mengunjungi markas tim nasional Brasil, sementara João Pedro mengaku merasakan 'tekanan' untuk meniru jejak para pahlawan Piala Dunia 2002
Para pemain andalan kembali ke lapangan latihan
Kedatangan Ronaldo dan Rivaldo terjadi di saat yang krusial bagi tim asuhan Carlo Ancelotti, yang sedang berusaha menemukan ritme permainan setelah kekalahan mengecewakan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Prancis.
Duo legendaris yang memimpin Brasil meraih gelar juara dunia terakhir 24 tahun lalu itu menyaksikan para pemain saat ini mempersiapkan diri untuk laga persahabatan berikutnya melawan Kroasia. Kehadiran para ikon ini menjadi pengingat yang jelas akan standar tinggi yang diharapkan setiap kali seragam kuning ikonik itu dikenakan.
Beban sejarah yang berat
Penyerang Chelsea, Pedro, sangat menyadari ekspektasi yang dibebankan pada skuad Brasil saat ini. Dalam wawancara dengan ESPN Brasil, pemain berusia 24 tahun itu mengatakan: "Dulu kami punya Ronaldo, Ronaldinho, Romario, tapi kalau melihat sepak bola saat ini, Brasil masih memiliki pemain-pemain seperti itu. Ada Vini di Real Madrid, Raphinha di Barcelona, saya dan Estevao [Willian] di Chelsea, serta Andrey juga. Mereka semua bermain untuk klub-klub papan atas. Yang menjadi masalah adalah sudah lama sekali Brasil tidak memenangkan Piala Dunia. Kami adalah tim nasional terbaik di dunia, dan ketika Anda tidak pernah menang dalam waktu yang lama, tekanan itu pun menumpuk."
Menjembatani kesenjangan antara klub dan negara
Salah satu hal yang paling membuat para penggemar kecewa adalah ketidakmampuan para bintang seperti Vinicius Junior dan Raphinha untuk menampilkan performa produktif mereka di level klub saat membela tim nasional. Meskipun Pedro tampil gemilang di Inggris dengan mencetak 14 gol dan delapan assist untuk Chelsea di Liga Premier musim ini, seluruh lini serang tim nasional terbukti kesulitan untuk meniru performa tersebut.
"Kami mulai saling mengenal lebih baik," jelas Pedro. "Saya bermain di Inggris, Vini bermain di Spanyol, dan Raphinha berada di klub lain. Kami perlu berlatih bersama seperti yang kami lakukan di klub masing-masing, di mana kami menghabiskan sepanjang tahun. Di tim nasional, cara kerjanya berbeda dengan di klub, jadi kami harus beradaptasi dengan cepat. Dengan waktu latihan yang lebih banyak, segalanya mulai berjalan lebih lancar. Segalanya akan mulai klik dalam waktu dekat."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tantangan bagi Ancelotti semakin berat menyusul kabar bahwa Raphinha harus absen selama lima pekan akibat cedera otot paha belakang. Dengan Neymar yang masih berjuang untuk kembali ke kondisi prima dan tidak masuk dalam skuad kali ini, tanggung jawab memimpin lini depan kini sepenuhnya berada di pundak Pedro menjelang laga melawan Kroasia pada Selasa di Orlando. Di Piala Dunia mendatang, Brasil tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.