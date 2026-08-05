Sejak klub Trabzonspor mengumumkan kesepakatan mereka merekrut Mohamed Salah, banyak penggemar sang bintang Mesir yang mengungkapkan kekecewaan terhadap langkah tersebut, dengan alasan bahwa Liga Turki berada di bawah kemampuan, nama, dan sejarahnya.

Penolakan keras terhadap kepindahan ini hanya pernah dirasakan Salah sekali saja, 12 tahun lalu, dan anehnya justru dengan alasan yang berlawanan dari yang terjadi saat ini, yaitu pada Januari 2014, ketika ia pindah dari Basel Swiss ke Chelsea.

Kala itu, sang bintang Mesir berada di ambang kepindahan ke Liverpool, namun Chelsea dan pelatihnya asal Portugal saat itu, Jose Mourinho, turun tangan pada detik-detik terakhir, dan berhasil merampungkan kesepakatan tersebut.

Kepindahan Salah ke Chelsea tidak disukai banyak penggemarnya, terutama karena klub London itu penuh dengan bintang, yang menyulitkan tugas sang bintang Mesir yang saat itu masih berada di awal karier sepak bolanya.

Sebaliknya, Liverpool lebih membutuhkan "Mo", di tengah persaingan sengit mereka dengan Chelsea dan Manchester City untuk gelar Liga Premier Inggris pada musim itu, serta kebutuhan mereka akan pemain menyerang di samping Luis Suarez dan Daniel Sturridge.

Pada akhirnya, Mohamed Salah memilih mengikuti panggilan hati, dan memenuhi ajakan Mourinho yang menghubunginya secara pribadi untuk meyakinkannya, namun ia tidak diragukan lagi menyesali keputusan ini, karena ia tidak mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya bersama Chelsea.

Anehnya, Salah menunggu 3,5 tahun untuk memperbaiki kesalahan ini, ketika Liverpool merekrutnya pada musim panas 2017, setelah dua perjalanan bersama Fiorentina dan Roma, tetapi ia bergabung pada usia 25 tahun, bukan 21 tahun, yang mengurangi masa kariernya bersama Liverpool.