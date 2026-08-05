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Ronaldo dan Messi Jadi Contoh: Apakah Mohamed Salah Sudah Meninggalkan Sepakbola dalam Perjalanan Trabzon?

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M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
Trabzonspor
Liverpool
Egypt
Super Lig
Saudi Pro League
Mesir
Portugal
Argentina
Turki
Inggris
Arab Saudi

Perjalanan ke Dalam Pikiran Sang Bintang Mesir untuk Mengungkap Alasan di Balik Keputusan Mendadaknya

Sepak bola, nama olahraga yang dicintai oleh jutaan orang, bahkan bila kau mau, katakan saja miliaran orang di seluruh dunia. Namun, bagi banyak pemain, sepak bola tidak lebih dari sekadar sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, sebagian berkaitan dengan olahraga itu sendiri, dan sebagian lagi jauh melampaui itu.

Tampaknya bintang Mesir Mohamed Salah termasuk tipe yang kedua, saat ia menempuh perjalanan baru, dan mungkin yang terakhir dalam karier profesionalnya, dengan pindah ke Liga Turki, tepatnya ke Trabzonspor, dalam sebuah transfer yang memicu kontroversi besar.

  • Pelanggaran kedua: Apakah Salah akan kembali menyesal?

    Sejak klub Trabzonspor mengumumkan kesepakatan mereka merekrut Mohamed Salah, banyak penggemar sang bintang Mesir yang mengungkapkan kekecewaan terhadap langkah tersebut, dengan alasan bahwa Liga Turki berada di bawah kemampuan, nama, dan sejarahnya.

    Penolakan keras terhadap kepindahan ini hanya pernah dirasakan Salah sekali saja, 12 tahun lalu, dan anehnya justru dengan alasan yang berlawanan dari yang terjadi saat ini, yaitu pada Januari 2014, ketika ia pindah dari Basel Swiss ke Chelsea.

    Kala itu, sang bintang Mesir berada di ambang kepindahan ke Liverpool, namun Chelsea dan pelatihnya asal Portugal saat itu, Jose Mourinho, turun tangan pada detik-detik terakhir, dan berhasil merampungkan kesepakatan tersebut.

    Kepindahan Salah ke Chelsea tidak disukai banyak penggemarnya, terutama karena klub London itu penuh dengan bintang, yang menyulitkan tugas sang bintang Mesir yang saat itu masih berada di awal karier sepak bolanya.

    Sebaliknya, Liverpool lebih membutuhkan "Mo", di tengah persaingan sengit mereka dengan Chelsea dan Manchester City untuk gelar Liga Premier Inggris pada musim itu, serta kebutuhan mereka akan pemain menyerang di samping Luis Suarez dan Daniel Sturridge.

    Pada akhirnya, Mohamed Salah memilih mengikuti panggilan hati, dan memenuhi ajakan Mourinho yang menghubunginya secara pribadi untuk meyakinkannya, namun ia tidak diragukan lagi menyesali keputusan ini, karena ia tidak mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya bersama Chelsea.

    Anehnya, Salah menunggu 3,5 tahun untuk memperbaiki kesalahan ini, ketika Liverpool merekrutnya pada musim panas 2017, setelah dua perjalanan bersama Fiorentina dan Roma, tetapi ia bergabung pada usia 25 tahun, bukan 21 tahun, yang mengurangi masa kariernya bersama Liverpool.

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  • Apakah Salah Meninggalkan Sepak Bola?

    Kini Salah kembali menentang pendapat para pendukungnya untuk kedua kalinya, dan memilih untuk pindah ke Trabzonspor. Namun besar kemungkinan ia tidak akan menyesali keputusan ini, karena kemungkinan besar ia sedang mengejar tujuan-tujuan yang jauh dari hal-hal yang membuatnya dikritik para pengagumnya, dan jauh pula dari sepak bola.

    Tujuan itu mulai tampak jelas sejak hampir setahun penuh yang lalu, beberapa hari setelah ia memperbarui kontraknya dengan Liverpool hingga 2027, ketika bintang Mesir itu memutuskan membeli sebuah vila mewah di kota Bodrum, Turki, seharga 10 juta dolar, atau setara dengan setengah miliar pound Mesir.

    Salah mengambil langkah tersebut, bukan hanya setelah memperbarui kontrak dengan Liverpool, tetapi juga setelah menghabiskan liburan musim panasnya ketika itu di kota pesisir Turki yang sama.

    Tampak jelas bahwa bintang Mesir itu memikirkan untuk tinggal sementara waktu, dan mungkin untuk waktu yang lama, di Turki. Bisa jadi hal itu akan terjadi setelah kariernya di sepak bola berakhir, tetapi mengapa tidak dilakukan selama karier itu masih berjalan?

  • Kehidupan yang tenang dan bisnis baru

    Sejak awal bursa transfer musim panas ini, dan setelah berakhirnya perjalanan "Mo" bersama Liverpool, tampak jelas bahwa agennya, Ramy Abbas, tengah mencarikan tawaran yang sesuai untuknya di Liga Turki secara khusus, meskipun ia menerima sejumlah tawaran dari Arab Saudi dan Amerika.

    Hal itu menegaskan bahwa Salah tidak berpikir untuk pindah ke Trabzonspor, atau ke Besiktas sebelumnya, demi sepak bola, melainkan demi menikmati kehidupan pribadinya, di kota yang telah memikat hatinya, dan bahkan bisa jadi lebih dari itu untuk investasi bisnis.

    Surat kabar Turki "Sabah" menegaskan, saat itu, bahwa pengusaha Turki Ahmet Karakol, yang merupakan mitra bisnis Mohamed Salah di Inggris, adalah orang yang berada di balik kunjungannya ke kota Bodrum, pada musim panas tahun lalu.

    Karakol pun menyambut sang bintang Mesir dalam kunjungan tersebut, mengingat ia memiliki banyak perusahaan dan investasi yang berkaitan dengan pariwisata di Turki.

    Tidak diragukan lagi bahwa hubungan bisnis tersebut, serta pembelian vila mewah di Bodrum yang menyertainya, boleh jadi telah memengaruhi keputusan Mohamed Salah, dan menjadikan Liga Turki sebagai tujuannya, untuk terjun ke dalam bisnis-bisnis baru.

    Selain itu, Salah memperoleh sejumlah keuntungan besar dengan bergabung ke Trabzonspor, di mana ia akan menerima gaji tahunan senilai 17 juta euro, ditambah 5 juta lainnya sebagai insentif dan variabel, serta 20% dari hasil penjualan produk yang membawa namanya.

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  • Ronaldo dan Messi sebagai Contoh

    Mohamed Salah bukanlah pemain pertama yang menempatkan tujuan-tujuan non-olahraga di urutan teratas pertimbangannya, karena banyak bintang sepak bola di seluruh dunia yang telah mendahuluinya, terutama pemain Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Argentina Lionel Messi.

    Pada musim dingin 2023, Ronaldo mengejutkan dunia dengan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola, ketika ia memutuskan pindah ke Liga Arab Saudi, tepatnya ke Al-Nassr, setelah perjalanan panjang bersama klub-klub terbesar Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, dan Juventus.

    Langkah Ronaldo tidak hanya datang karena keyakinannya terhadap proyek Arab Saudi, tetapi juga karena keistimewaan mewah yang ia dapatkan, khususnya gaji fantastis yang mencapai 200 juta euro per tahun menurut laporan media.

    Dan setelah memperpanjang kontraknya pada 2025, "Sang Don" memperoleh lebih banyak keuntungan, seperti mendapatkan 15% saham klub Al-Nassr, ditambah penyediaan pesawat pribadi, serta tim lengkap yang melayaninya yang terdiri dari 16 orang.

    Messi juga melakukan hal yang sama saat pindah ke Inter Miami pada musim panas 2023, di mana ia ingin tinggal di sebuah kota wisata kelas dunia, dan ia juga menyepakati gaji yang berkisar antara 50 hingga 80 juta dolar per tahun.

    Selain itu, bintang Argentina tersebut menyepakati untuk memperoleh persentase kepemilikan klub Amerika itu saat pensiun, persentase dari keuntungan penjualan jersey, serta dari pendapatan langganan baru pada layanan streaming yang khusus untuk pertandingan Liga Amerika.

  • Kenapa bukan Arab Saudi?

    Mungkin hal ini mengungkap sebagian dari alasan penolakan Mohamed Salah untuk pindah ke Liga Saudi, meskipun ia menerima tawaran besar untuk bergabung dengan Al Ittihad senilai 25 juta euro per tahun, meningkat 8 juta euro dari gajinya bersama Trabzonspor.

    Meskipun kota Jeddah merupakan kota pesisir, Kerajaan Arab Saudi dikenal dengan suhunya yang tinggi hampir sepanjang tahun, sesuatu yang dikeluhkan oleh banyak bintang sepak bola dunia yang bergabung dengan Liga Saudi belakangan ini.

    Selain itu, sekalipun mendapatkan 25 juta euro pada musim pertama, sang bintang Mesir tidak akan terjamin memperoleh gaji ini pada musim kedua, di tengah tekanan besar dari suporter di Arab Saudi.

    Hal ini terlihat dari kepergian pelatih asal Prancis Laurent Blanc dari Al Ittihad, hanya setelah 4 pekan dari awal musim lalu di Liga Saudi, meski ia menjadi juara liga dan piala pada musim sebelumnya.

    Sejumlah bintang juga dikaitkan dengan kepergian dari Liga Saudi dalam lebih dari satu kesempatan, di tengah kritik yang terus-menerus mereka hadapi, bahkan Ronaldo sendiri, begitu pula penyerang asal Prancis Karim Benzema.

    Salah akan memikul tekanan yang lebih besar, terlebih ia akan menjadi bintang utama, sementara Al Ittihad tidak sedang berada dalam periode terbaiknya dan mengalami kesulitan berat baik di level teknis maupun manajerial, hal yang membuat persoalan keberhasilan dan kegemilangannya bersama klub itu penuh risiko.

    Yang menambah tekanan, sang bintang Mesir menghadapi kritik dari pihak Saudi bahkan sebelum ia bergabung, baik dari Ben Harburg asal Amerika, pemilik klub Al Khaleej, yang menganggap bahwa Liga Saudi bukanlah tempat untuk menghabiskan masa pensiun.

    Begitu pula pewarta media Saudi Waleed Al Farraj yang meminta Salah untuk tidak bergabung dengan Roshn League, dan menganggap bahwa liga itu bukan tempat yang tepat baginya untuk saat ini, sementara pewarta media Saudi lainnya, Saud Al Sarami, menyebutnya sebagai pemain yang sudah habis.

    Sebaliknya, Salah mendapatkan sambutan bersejarah begitu tiba di Turki, di mana ribuan orang menyambutnya di bandara dan mulai menyerukan namanya, di tengah perhatian resmi untuk merampungkan kesepakatan, bahkan ketika kepindahannya ke Beşiktaş mengalami kendala.

    Selain itu, ambisi Trabzonspor tidaklah seperti Al Ittihad, sebab klub Turki itu tidak mengejar gelar sebanyak upayanya untuk tampil di kompetisi Eropa, di tengah dominasi Galatasaray dan Fenerbahçe di puncak.

    Semua ini akan memberi sang bintang Mesir lebih banyak ketenangan dan rasa aman untuk melanjutkan kontraknya dengan klub Turki, berbeda dengan Liga Saudi yang mungkin saja ia tinggalkan setelah hanya satu musim bergabung, jika tidak memberikan hasil yang diharapkan.

  • Salah, Ronaldo baru?

    Akan tetapi, Salah mungkin akan mendapati dirinya menghadapi sebuah model yang tak pernah ia bayangkan, yaitu menjadi Ronaldo baru di Liga Turki, dan mengulang apa yang dilakukan bintang Portugal itu ketika pindah ke Al Nassr pada musim dingin 2023.

    Sambutan bersejarah yang diterima bintang Mesir ini belum pernah diterima oleh bintang lain mana pun, meski Liga Turki telah menampung banyak bintang dunia sepanjang beberapa tahun terakhir.

    Ini bisa jadi merupakan titik tolak bagi Liga Turki untuk melakukan lebih banyak kontrak dengan para bintang sepak bola papan atas, demi menyaingi liga-liga besar Eropa.

    Jika hal ini terjadi, ia akan tetap menjadi catatan gemilang dalam perjalanan karier olahraga Salah, bahkan setelah ia pensiun, di mana secara historis ia akan dikenal sebagai bapak baptis Liga Turki di era barunya.