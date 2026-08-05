Mungkin hal ini mengungkap sebagian dari alasan penolakan Mohamed Salah untuk pindah ke Liga Saudi, meskipun ia menerima tawaran besar untuk bergabung dengan Al Ittihad senilai 25 juta euro per tahun, meningkat 8 juta euro dari gajinya bersama Trabzonspor.
Meskipun kota Jeddah merupakan kota pesisir, Kerajaan Arab Saudi dikenal dengan suhunya yang tinggi hampir sepanjang tahun, sesuatu yang dikeluhkan oleh banyak bintang sepak bola dunia yang bergabung dengan Liga Saudi belakangan ini.
Selain itu, sekalipun mendapatkan 25 juta euro pada musim pertama, sang bintang Mesir tidak akan terjamin memperoleh gaji ini pada musim kedua, di tengah tekanan besar dari suporter di Arab Saudi.
Hal ini terlihat dari kepergian pelatih asal Prancis Laurent Blanc dari Al Ittihad, hanya setelah 4 pekan dari awal musim lalu di Liga Saudi, meski ia menjadi juara liga dan piala pada musim sebelumnya.
Sejumlah bintang juga dikaitkan dengan kepergian dari Liga Saudi dalam lebih dari satu kesempatan, di tengah kritik yang terus-menerus mereka hadapi, bahkan Ronaldo sendiri, begitu pula penyerang asal Prancis Karim Benzema.
Salah akan memikul tekanan yang lebih besar, terlebih ia akan menjadi bintang utama, sementara Al Ittihad tidak sedang berada dalam periode terbaiknya dan mengalami kesulitan berat baik di level teknis maupun manajerial, hal yang membuat persoalan keberhasilan dan kegemilangannya bersama klub itu penuh risiko.
Yang menambah tekanan, sang bintang Mesir menghadapi kritik dari pihak Saudi bahkan sebelum ia bergabung, baik dari Ben Harburg asal Amerika, pemilik klub Al Khaleej, yang menganggap bahwa Liga Saudi bukanlah tempat untuk menghabiskan masa pensiun.
Begitu pula pewarta media Saudi Waleed Al Farraj yang meminta Salah untuk tidak bergabung dengan Roshn League, dan menganggap bahwa liga itu bukan tempat yang tepat baginya untuk saat ini, sementara pewarta media Saudi lainnya, Saud Al Sarami, menyebutnya sebagai pemain yang sudah habis.
Sebaliknya, Salah mendapatkan sambutan bersejarah begitu tiba di Turki, di mana ribuan orang menyambutnya di bandara dan mulai menyerukan namanya, di tengah perhatian resmi untuk merampungkan kesepakatan, bahkan ketika kepindahannya ke Beşiktaş mengalami kendala.
Selain itu, ambisi Trabzonspor tidaklah seperti Al Ittihad, sebab klub Turki itu tidak mengejar gelar sebanyak upayanya untuk tampil di kompetisi Eropa, di tengah dominasi Galatasaray dan Fenerbahçe di puncak.
Semua ini akan memberi sang bintang Mesir lebih banyak ketenangan dan rasa aman untuk melanjutkan kontraknya dengan klub Turki, berbeda dengan Liga Saudi yang mungkin saja ia tinggalkan setelah hanya satu musim bergabung, jika tidak memberikan hasil yang diharapkan.