Sejak klub Trabzonspor mengumumkan perekrutan Mohamed Salah, banyak penggemar sang bintang Mesir yang menyuarakan kritik atas langkah tersebut, dengan alasan bahwa Liga Turki berada di bawah kualitas, nama besar, dan sejarahnya.

Penolakan keras terhadap kepindahan ini hanya pernah dirasakan Salah satu kali, 12 tahun lalu, dan anehnya justru dengan alasan yang berlawanan dengan alasan saat ini, yakni pada Januari 2014, ketika ia pindah dari klub Swiss, Basel, ke Chelsea.

Kala itu, sang bintang Mesir sudah berada di ambang kepindahan ke Liverpool, namun Chelsea dan pelatihnya saat itu asal Portugal, Jose Mourinho, turun tangan di detik-detik terakhir, dan berhasil mendapatkan transfer tersebut.

Kepindahan Salah ke Chelsea tidak disukai banyak penggemarnya, terlebih karena klub London itu penuh sesak dengan bintang-bintang, yang mempersulit tugas sang bintang Mesir yang masih berada di awal perjalanan kariernya.

Sebaliknya, Liverpool lebih membutuhkan "Mo", di tengah persaingan ketat mereka dengan Chelsea dan Manchester City untuk memperebutkan gelar Liga Primer Inggris pada musim itu, serta kebutuhan mereka akan pemain menyerang di samping Luis Suarez dan Daniel Sturridge.

Pada akhirnya, Mohamed Salah memilih untuk mengikuti kata hatinya, dan memenuhi ajakan Mourinho yang menghubunginya secara pribadi untuk meyakinkannya, tetapi tanpa diragukan lagi ia menyesali keputusan ini, karena ia tidak mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya bersama Chelsea.

Anehnya, Salah menunggu 3,5 tahun untuk memperbaiki kesalahan ini, ketika Liverpool merekrutnya pada musim panas 2017, setelah dua petualangan bersama Fiorentina dan Roma, tetapi ia bergabung pada usia 25 tahun, bukan 21 tahun, yang mengurangi masa perjalanan kariernya bersama Liverpool.