Hal ini mungkin mengungkap sebagian alasan penolakan Mohamed Salah untuk pindah ke Liga Arab Saudi, meskipun ia menerima tawaran besar untuk bergabung dengan Al-Ittihad, dengan nilai 25 juta euro per tahun, atau lebih tinggi 8 juta dibanding gajinya bersama Trabzonspor.
Meskipun kota Jeddah merupakan kota pesisir, Kerajaan Arab Saudi dikenal dengan suhunya yang tinggi hampir sepanjang tahun, hal yang dikeluhkan oleh banyak bintang sepak bola dunia yang bergabung dengan Liga Arab Saudi belakangan ini.
Selain itu, bahkan jika ia mendapatkan 25 juta euro pada musim pertama, bintang asal Mesir itu tidak akan menjamin untuk memperoleh gaji tersebut pada musim kedua, mengingat besarnya tekanan dari para suporter di Arab Saudi.
Hal ini terlihat dari kepergian pelatih asal Prancis, Laurent Blanc, dari Al-Ittihad, hanya setelah 4 pekan sejak awal musim lalu di Liga Arab Saudi, meskipun ia menjadi juara liga dan piala pada musim sebelumnya.
Selain itu, beberapa bintang juga dikaitkan dengan kepergian dari Liga Arab Saudi dalam lebih dari satu kesempatan, di tengah kritik yang terus-menerus mereka terima, bahkan Ronaldo sendiri, begitu pula penyerang asal Prancis, Karim Benzema.
Salah akan menanggung tekanan yang lebih besar, terlebih ia akan menjadi bintang utama, sementara Al-Ittihad tidak sedang berada dalam periode terbaiknya dan mengalami kesulitan berat baik di sisi teknis maupun administratif, hal yang membuat keberhasilan dan kegemilangannya bersama klub itu penuh dengan risiko.
Yang menambah tekanan, bintang asal Mesir itu telah menerima kritik dari pihak Arab Saudi bahkan sebelum ia bergabung, baik dari warga Amerika Ben Harburg, pemilik klub Al-Kholood, yang menganggap bahwa Liga Arab Saudi bukanlah tempat untuk menghabiskan masa pensiun.
Begitu pula pewarta Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, meminta Salah untuk tidak bergabung dengan Liga Roshn, dan menganggap bahwa liga itu bukanlah tempat yang tepat baginya saat ini, sementara pewarta Arab Saudi lainnya, Saud Al-Sarami, menyebutnya sebagai pemain yang sudah habis.
Sebaliknya, Salah mendapatkan sambutan bersejarah begitu tiba di Turki, ribuan orang menyambutnya di bandara dan meneriakkan namanya, di tengah perhatian resmi untuk menuntaskan transfer tersebut, bahkan ketika kepindahannya ke Besiktas mengalami kendala.
Selain itu, ambisi Trabzonspor tidak seperti Al-Ittihad. Klub Turki itu tidak mengejar gelar, melainkan lebih mencari partisipasi di kompetisi Eropa, di tengah dominasi Galatasaray dan Fenerbahce di puncak.
Semua ini akan memberikan bintang asal Mesir itu lebih banyak ketenangan dan rasa aman untuk melanjutkan kontraknya dengan klub Turki tersebut, berbeda dengan Liga Arab Saudi yang bisa saja ia tinggalkan setelah satu musim saja sejak kedatangannya, jika ia tidak menampilkan performa yang diharapkan.