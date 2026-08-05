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Ronaldo dan Messi Jadi Contoh: Apakah Mohamed Salah Meninggalkan Sepak Bola dalam Petualangan Trabzon?

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M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
Trabzonspor
Liverpool
Egypt
Super Lig
Saudi Pro League
Mesir
Portugal
Argentina
Turki
Inggris
Arab Saudi

Perjalanan ke dalam benak sang bintang Mesir untuk mengungkap alasan di balik keputusan mengejutkannya

Sepak bola, nama olahraga yang dicintai jutaan orang, bahkan miliaran orang di seluruh dunia, tetapi bagi banyak pemain ia tak lebih dari sekadar sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, sebagiannya berkaitan dengan olahraga itu sendiri, dan sebagian lainnya jauh melampaui itu.

Dan tampaknya bintang Mesir Mohamed Salah termasuk tipe kedua, saat ia menempuh perjalanan baru dan mungkin terakhir dalam karier profesionalnya, dengan hijrah ke Liga Turki, tepatnya ke Trabzonspor, dalam sebuah transfer yang memicu kontroversi besar.

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  • Pelanggaran kedua: Akankah Salah kembali menyesal?

    Sejak klub Trabzonspor mengumumkan perekrutan Mohamed Salah, banyak penggemar sang bintang Mesir yang menyuarakan kritik atas langkah tersebut, dengan alasan bahwa Liga Turki berada di bawah kualitas, nama besar, dan sejarahnya.

    Penolakan keras terhadap kepindahan ini hanya pernah dirasakan Salah satu kali, 12 tahun lalu, dan anehnya justru dengan alasan yang berlawanan dengan alasan saat ini, yakni pada Januari 2014, ketika ia pindah dari klub Swiss, Basel, ke Chelsea.

    Kala itu, sang bintang Mesir sudah berada di ambang kepindahan ke Liverpool, namun Chelsea dan pelatihnya saat itu asal Portugal, Jose Mourinho, turun tangan di detik-detik terakhir, dan berhasil mendapatkan transfer tersebut.

    Kepindahan Salah ke Chelsea tidak disukai banyak penggemarnya, terlebih karena klub London itu penuh sesak dengan bintang-bintang, yang mempersulit tugas sang bintang Mesir yang masih berada di awal perjalanan kariernya.

    Sebaliknya, Liverpool lebih membutuhkan "Mo", di tengah persaingan ketat mereka dengan Chelsea dan Manchester City untuk memperebutkan gelar Liga Primer Inggris pada musim itu, serta kebutuhan mereka akan pemain menyerang di samping Luis Suarez dan Daniel Sturridge.

    Pada akhirnya, Mohamed Salah memilih untuk mengikuti kata hatinya, dan memenuhi ajakan Mourinho yang menghubunginya secara pribadi untuk meyakinkannya, tetapi tanpa diragukan lagi ia menyesali keputusan ini, karena ia tidak mendapatkan kesempatan yang sesungguhnya bersama Chelsea.

    Anehnya, Salah menunggu 3,5 tahun untuk memperbaiki kesalahan ini, ketika Liverpool merekrutnya pada musim panas 2017, setelah dua petualangan bersama Fiorentina dan Roma, tetapi ia bergabung pada usia 25 tahun, bukan 21 tahun, yang mengurangi masa perjalanan kariernya bersama Liverpool.

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  • Apakah Salah Meninggalkan Sepak Bola?

    Kini Salah kembali menentang pandangan para penggemarnya untuk kedua kalinya, dan memilih pindah ke Trabzonspor. Namun besar kemungkinan ia tidak akan menyesali keputusan ini, karena kemungkinan besar ia sedang mengejar tujuan-tujuan yang jauh dari hal-hal yang membuatnya dikritik oleh para pencintanya, dan jauh pula dari sepak bola.

    Tujuan itu mulai terlihat jelas sejak hampir satu tahun penuh yang lalu, beberapa hari setelah ia memperpanjang kontraknya dengan Liverpool hingga 2027, ketika bintang Mesir tersebut memutuskan membeli vila mewah di kota Bodrum, Turki, seharga 10 juta dolar, atau setara dengan setengah miliar pound Mesir.

    Salah mengambil langkah tersebut bukan hanya setelah perpanjangan kontrak dengan Liverpool, tetapi juga setelah ia menghabiskan liburan musim panasnya kala itu di kota pesisir Turki yang sama.

    Tampak jelas bahwa bintang Mesir itu memikirkan untuk tinggal beberapa waktu, dan mungkin dalam waktu yang lama, di Turki. Bisa jadi hal itu terjadi setelah kariernya di sepak bola berakhir, tetapi mengapa tidak dilakukan selama karier itu masih berlangsung?

  • Kehidupan yang tenang dan bisnis baru

    Sejak awal bursa transfer musim panas ini, dan setelah berakhirnya perjalanan "Mo" bersama Liverpool, tampak jelas bahwa agennya, Ramy Abbas, tengah mencarikannya tawaran yang sesuai secara khusus di Liga Turki, meskipun ada beberapa tawaran yang datang dari Arab Saudi dan Amerika.

    Hal itu menegaskan bahwa Salah tidak berpikir untuk pindah ke Trabzonspor, atau ke Besiktas sebelumnya, demi sepak bola, melainkan demi menikmati kehidupan pribadinya, di sebuah kota yang telah memikat hatinya, dan bahkan mungkin hal itu melampaui itu untuk investasi bisnis.

    Surat kabar Turki "Sabah" menegaskan, saat itu, bahwa pengusaha Turki Ahmet Karakol, yang merupakan mitra bisnis Mohamed Salah di Inggris, adalah orang yang berada di balik kunjungannya ke kota Bodrum, pada musim panas tahun lalu.

    Karakol berupaya menyambut bintang Mesir itu dalam kunjungan tersebut, mengingat kepemilikannya atas banyak perusahaan dan investasi yang berkaitan dengan pariwisata di Turki.

    Tidak diragukan lagi bahwa hubungan bisnis tersebut, dan apa yang dihasilkannya berupa pembelian vila mewah di Bodrum, mungkin telah memengaruhi keputusan Mohamed Salah, dan menjadikan Liga Turki sebagai tujuannya, untuk terlibat dalam kegiatan bisnis baru.

    Selain itu, Salah mendapatkan keistimewaan besar dengan bergabung ke Trabzonspor, di mana ia akan menerima gaji tahunan senilai 17 juta euro, ditambah 5 juta lainnya sebagai bonus dan variabel, serta 20% dari hasil penjualan produk-produk yang mengusung namanya.

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  • Ronaldo dan Messi sebagai Contoh

    Mohamed Salah bukanlah pemain pertama yang menempatkan tujuan-tujuan non-olahraga di urutan pertimbangannya, karena telah didahului oleh banyak bintang sepak bola di seluruh dunia, dengan yang paling utama adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo dan pemain Argentina Lionel Messi.

    Pada musim dingin 2023, Ronaldo meledakkan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola, ketika ia memutuskan untuk pindah ke Liga Arab Saudi, tepatnya ke Al Nassr, setelah perjalanan panjang bersama klub-klub terbesar Eropa seperti Manchester United, Real Madrid, dan Juventus.

    Kepindahan Ronaldo tidak hanya datang karena keyakinannya terhadap proyek Arab Saudi, tetapi juga karena keistimewaan-keistimewaan mahal yang ia peroleh, terutama gaji fantastis yang mencapai 200 juta euro per tahun menurut laporan-laporan media.

    Dan setelah memperpanjang kontraknya pada 2025, "Sang Don" memperoleh lebih banyak keuntungan, seperti mendapatkan 15% saham klub Al Nassr, di samping penyediaan pesawat pribadi, dan tim lengkap untuk melayaninya yang terdiri dari 16 orang.

    Messi juga melakukan hal yang sama saat pindah ke Inter Miami pada musim panas 2023, di mana ia ingin tinggal di kota wisata bertaraf internasional, dan ia pun menyepakati gaji yang berkisar antara 50 hingga 80 juta dolar per tahun.

    Selain itu, bintang Argentina tersebut menyepakati untuk memperoleh persentase kepemilikan klub Amerika itu saat pensiun, persentase dari keuntungan penjualan jersey, serta dari pendapatan langganan baru pada layanan siaran khusus untuk pertandingan Liga Amerika.

  • Mengapa Bukan Arab Saudi?

    Hal ini mungkin mengungkap sebagian alasan penolakan Mohamed Salah untuk pindah ke Liga Arab Saudi, meskipun ia menerima tawaran besar untuk bergabung dengan Al-Ittihad, dengan nilai 25 juta euro per tahun, atau lebih tinggi 8 juta dibanding gajinya bersama Trabzonspor.

    Meskipun kota Jeddah merupakan kota pesisir, Kerajaan Arab Saudi dikenal dengan suhunya yang tinggi hampir sepanjang tahun, hal yang dikeluhkan oleh banyak bintang sepak bola dunia yang bergabung dengan Liga Arab Saudi belakangan ini.

    Selain itu, bahkan jika ia mendapatkan 25 juta euro pada musim pertama, bintang asal Mesir itu tidak akan menjamin untuk memperoleh gaji tersebut pada musim kedua, mengingat besarnya tekanan dari para suporter di Arab Saudi.

    Hal ini terlihat dari kepergian pelatih asal Prancis, Laurent Blanc, dari Al-Ittihad, hanya setelah 4 pekan sejak awal musim lalu di Liga Arab Saudi, meskipun ia menjadi juara liga dan piala pada musim sebelumnya.

    Selain itu, beberapa bintang juga dikaitkan dengan kepergian dari Liga Arab Saudi dalam lebih dari satu kesempatan, di tengah kritik yang terus-menerus mereka terima, bahkan Ronaldo sendiri, begitu pula penyerang asal Prancis, Karim Benzema.

    Salah akan menanggung tekanan yang lebih besar, terlebih ia akan menjadi bintang utama, sementara Al-Ittihad tidak sedang berada dalam periode terbaiknya dan mengalami kesulitan berat baik di sisi teknis maupun administratif, hal yang membuat keberhasilan dan kegemilangannya bersama klub itu penuh dengan risiko.

    Yang menambah tekanan, bintang asal Mesir itu telah menerima kritik dari pihak Arab Saudi bahkan sebelum ia bergabung, baik dari warga Amerika Ben Harburg, pemilik klub Al-Kholood, yang menganggap bahwa Liga Arab Saudi bukanlah tempat untuk menghabiskan masa pensiun.

    Begitu pula pewarta Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, meminta Salah untuk tidak bergabung dengan Liga Roshn, dan menganggap bahwa liga itu bukanlah tempat yang tepat baginya saat ini, sementara pewarta Arab Saudi lainnya, Saud Al-Sarami, menyebutnya sebagai pemain yang sudah habis.

    Sebaliknya, Salah mendapatkan sambutan bersejarah begitu tiba di Turki, ribuan orang menyambutnya di bandara dan meneriakkan namanya, di tengah perhatian resmi untuk menuntaskan transfer tersebut, bahkan ketika kepindahannya ke Besiktas mengalami kendala.

    Selain itu, ambisi Trabzonspor tidak seperti Al-Ittihad. Klub Turki itu tidak mengejar gelar, melainkan lebih mencari partisipasi di kompetisi Eropa, di tengah dominasi Galatasaray dan Fenerbahce di puncak.

    Semua ini akan memberikan bintang asal Mesir itu lebih banyak ketenangan dan rasa aman untuk melanjutkan kontraknya dengan klub Turki tersebut, berbeda dengan Liga Arab Saudi yang bisa saja ia tinggalkan setelah satu musim saja sejak kedatangannya, jika ia tidak menampilkan performa yang diharapkan.

  • Salah, Ronaldo baru?

    Namun, Salah mungkin akan mendapati dirinya menghadapi sebuah model yang tak pernah ia bayangkan, yaitu menjadi seperti Ronaldo baru di Liga Turki, serta mengulangi apa yang dilakukan bintang Portugal itu saat pindah ke Al-Nassr pada musim dingin 2023.

    Sambutan bersejarah yang diterima bintang Mesir tersebut belum pernah diterima oleh bintang lain mana pun, meskipun Liga Turki menampung banyak bintang dunia selama beberapa tahun terakhir.

    Dan ini bisa menjadi titik tolak bagi Liga Turki menuju lebih banyak lagi kontrak dengan bintang-bintang sepak bola kelas satu, untuk bersaing dengan liga-liga besar Eropa.

    Poin ini, jika terjadi, akan tetap menjadi tanda cemerlang dalam perjalanan karier olahraga Salah, bahkan setelah ia pensiun, di mana ia akan tetap dikenal secara historis sebagai bapak Liga Turki di era barunya.