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Ronaldinho bergabung dengan klub divisi ketiga - dan bahkan mungkin bisa bermain lagi di usia 46 tahun - menyusul pengumuman mengejutkan tersebut
Kembalinya yang mengejutkan ke dunia sepak bola Italia
Ronaldinho telah menandatangani kontrak dengan klub Serie C, Ravenna, dalam salah satu langkah paling tak terduga dalam sejarah sepak bola terkini. Menurut Gazzetta, mantan peraih Ballon d'Or ini akan diperkenalkan secara resmi dalam sebuah acara khusus di Miami pada 23 Juni.
Kesepakatan ini menandai kembalinya legenda Brasil tersebut ke Italia, setelah sebelumnya ia menghabiskan dua setengah musim bersama AC Milan. Sejak penampilan profesional terakhirnya bersama Fluminense pada 2015, Ronaldinho sebagian besar tampil dalam pertandingan eksibisi dan acara legenda. Kini, ia kembali ke lingkungan klub di bawah asuhan pelatih Andrea Mandorlini saat Ravenna mempersiapkan diri untuk musim 2026-27.
- Getty Images Sport
Pesan yang saling bertentangan mengenai peran di lapangan
Segera muncul pertanyaan mengenai apakah keterlibatan Ronaldinho akan melampaui tugas-tugas promosi. Wakil presiden Ravenna, Ariedo Braida, awalnya menyatakan bahwa pemain asal Brasil itu tidak akan tampil dalam pertandingan Serie C.
Ia mengatakan: "Ronaldinho akan mengikuti acara pemasaran bersama kami, tetapi tidak akan bermain untuk Ravenna di Serie C musim depan. Selain itu, karena usianya sudah 46 tahun, saya berharap dia masih bisa bermain."
Namun, Braida kemudian membuka kemungkinan akan adanya penampilan Ronaldinho. Berbicara kepada ANSA, dia mengatakan: "Ronaldinho adalah juara abadi. Dia telah menandatangani kontrak dengan Ravenna dan, bagi klub seperti kami, ini merupakan pencapaian luar biasa. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada acara untuk memperkenalkan tokoh luar biasa ini. Apakah dia akan bermain? Kita lihat saja, tetapi hal itu tidak dikesampingkan. Seperti yang sudah saya katakan, dia adalah juara abadi."
'Warna baru, senyum yang sama'
Meskipun masih ada ketidakpastian mengenai menit bermainnya di lapangan, Ronaldinho sendiri mengungkapkan antusiasme yang luar biasa atas keputusannya bergabung dengan proyek Ravenna. Gelandang serang legendaris yang pernah menjuarai Liga Champions bersama Barcelona dan Piala Dunia 2002 bersama Brasil ini tampaknya sangat bersemangat untuk menghadirkan filosofi khasnya, “Joga Bonito”, kepada para pendukung klub.
"Seragam baru, senyum yang sama," kata Ronaldinho. "Saya tidak sabar untuk bisa menari di atas bola lagi guna menulis kisah baru bersama Ignazio dan seluruh keluarga Cipriani. Sepak bola selalu menjadi sumber kebahagiaan bagi saya, dan saya ingin membawa semangat yang sama ke Ravenna."
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Menunggu keputusan akhir
Ronaldinho akan diperkenalkan secara resmi di Miami pada 23 Juni, saat rincian lebih lanjut mengenai perannya di klub kemungkinan akan terungkap. Untuk saat ini, masih ada ketidakpastian apakah pemain asal Brasil itu benar-benar akan tampil dalam pertandingan resmi. Meskipun ia mungkin tidak pernah turun ke lapangan, kehadirannya dipastikan akan menjadi bagian penting dari rencana Ravenna, seiring upaya klub untuk meningkatkan profilnya menjelang musim baru.