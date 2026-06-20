Ronaldinho bergabung dengan klub divisi ketiga - dan bahkan mungkin bisa bermain lagi di usia 46 tahun - menyusul pengumuman mengejutkan tersebut

Segera muncul pertanyaan mengenai apakah keterlibatan Ronaldinho akan melampaui tugas-tugas promosi. Wakil presiden Ravenna, Ariedo Braida, awalnya menyatakan bahwa pemain asal Brasil itu tidak akan tampil dalam pertandingan Serie C.

Ia mengatakan: "Ronaldinho akan mengikuti acara pemasaran bersama kami, tetapi tidak akan bermain untuk Ravenna di Serie C musim depan. Selain itu, karena usianya sudah 46 tahun, saya berharap dia masih bisa bermain."

Namun, Braida kemudian membuka kemungkinan akan adanya penampilan Ronaldinho. Berbicara kepada ANSA, dia mengatakan: "Ronaldinho adalah juara abadi. Dia telah menandatangani kontrak dengan Ravenna dan, bagi klub seperti kami, ini merupakan pencapaian luar biasa. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada acara untuk memperkenalkan tokoh luar biasa ini. Apakah dia akan bermain? Kita lihat saja, tetapi hal itu tidak dikesampingkan. Seperti yang sudah saya katakan, dia adalah juara abadi."