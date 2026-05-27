Ronald Koeman menjelaskan alasan Jeremie Frimpong tidak dipanggil ke Piala Dunia, sementara pelatih timnas Belanda memasukkan Crysencio Summerville dan Justin Kluivert ke dalam skuad akhir
Frimpong absen sementara Summerville mendapat kesempatan
Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Koeman memilih untuk tidak memasukkan Frimpong ke dalam skuad finalnya, dengan alasan masalah kebugaran dan pertimbangan taktis. Bintang Liverpool ini telah berjuang melawan cedera hamstring yang berulang sepanjang musim di Anfield, yang membatasi penampilannya hanya pada 35 pertandingan di semua kompetisi - di mana ia mencetak dua gol dan dua assist - yang pada akhirnya membuatnya kehilangan tiket ke Piala Dunia. Koeman sangat jujur saat menjelaskan keputusannya untuk tidak memasukkan bek sayap The Reds yang eksplosif ini dan memilih bintang West Ham, Crysencio Summerville.
"Memang benar dia sering cedera musim ini; saat melawan Ekuador, dia masuk sebagai pengganti tapi harus keluar lagi dengan cepat," kata Koeman tentang Frimpong. "Itu masalah fisik, tapi saya juga memilih pemain lain untuk bermain di sayap kanan: Summerville. Itu tidak mengejutkan saya, karena saya sudah ingin memanggilnya sejak Maret. Saya menyukai tipe pemain yang dapat diandalkan di lapangan. Dia juga sangat mampu bermain di sayap kanan, tetapi etos kerjanya luar biasa."
Belanda dihadapkan pada pilihan sulit di lini tengah
Belanda akan menghadapi turnamen ini dengan lini tengah yang tergerus akibat cedera ACL yang dialami Xavi Simons dan Jerdy Schouten. Meskipun hal ini membuka peluang bagi pemain lain, Koeman menahan diri untuk tidak memasukkan pemain muda Kees Smit dan Luciano Valente, dan justru memilih stabilitas pertahanan yang lebih konvensional.
"Saya sebenarnya ingin membawa keduanya, tapi kami harus membuat pilihan," kata Koeman mengenai duo gelandang muda tersebut. "Ketika Schouten absen, Anda melihat para gelandang Anda, dan Anda tidak bisa membandingkan Smit atau Valente dengan Marten De Roon atau Schouten. Dia adalah gelandang bertahan sejati, pengunci pintu. Smit dan Valente tidak seperti itu."
Keraguan soal Timber dan pemanggilan Kluivert
Bek Arsenal, Jurrien Timber, tetap menjadi pertanyaan terbesar terkait kebugarannya di skuad. Meskipun namanya masuk dalam daftar 26 pemain, keikutsertaannya di final Liga Champions hari Sabtu melawan PSG dan bahkan di Piala Dunia sendiri masih diragukan. Koeman telah menyiapkan Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida sebagai cadangan jika Timber gagal membuktikan kebugarannya dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Justin Kluivert dari Bournemouth telah kembali ke skuad tepat waktu setelah menjalani operasi.
Berbicara tentang pemilihan winger Bournemouth tersebut, Koeman mengatakan: "Kami memilih Kluivert karena ia pulih dengan baik dari operasinya. Ia belum banyak bermain, tapi kami sengaja membiarkannya berlatih selama dua hari agar kami bisa melihat sendiri. Saya terkesan dengan seberapa bugar penampilannya. Kami masih punya dua minggu lagi."
Pelatih Oranje itu juga mengomentari situasi Memphis Depay, dengan mengakui: "Saya lebih suka dia mendapat waktu bermain yang lebih banyak. Dia akan menjadi starter untuk Corinthians malam ini, jadi kita harus menunggu dan melihat. Namun, saya telah berubah pikiran. Jika dipikir-pikir kembali, saya tidak yakin apakah saya seharusnya memainkannya sebagai starter di Euro 2024. Jadi, saya mungkin akan melakukan hal yang berbeda di lain waktu."
Peran Wout Weghorst
Pemilihan Wout Weghorst daripada Zian Flemming juga memicu perdebatan, terutama karena Flemming telah mencetak 11 gol di Liga Premier musim ini. Namun, Koeman tetap teguh pada keyakinannya bahwa Weghorst menawarkan "faktor kekacauan" yang unik, yang tidak dapat ditiru oleh striker lain dalam skuad Belanda.
"Dia memiliki perannya di tim. Dia sangat berguna dalam peran itu. Saya tidak melihat ada orang lain yang bisa melakukannya. Pada momen-momen tertentu selama pertandingan ketika Anda bisa memasukkannya," jelas Koeman.
Belanda akan memainkan pertandingan persahabatan melawan Aljazair di Rotterdam dan Uzbekistan di New York City, menyempurnakan persiapan mereka sebelum memulai kampanye Piala Dunia melawan Jepang pada 14 Juni. Oranje tergabung di Grup F, di mana mereka juga akan menghadapi Tunisia dan Swedia.