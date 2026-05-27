Ronald Koeman menjelaskan alasan Jeremie Frimpong tidak dipanggil ke Piala Dunia, sementara pelatih timnas Belanda memasukkan Crysencio Summerville dan Justin Kluivert ke dalam skuad akhir

Bek Arsenal, Jurrien Timber, tetap menjadi pertanyaan terbesar terkait kebugarannya di skuad. Meskipun namanya masuk dalam daftar 26 pemain, keikutsertaannya di final Liga Champions hari Sabtu melawan PSG dan bahkan di Piala Dunia sendiri masih diragukan. Koeman telah menyiapkan Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida sebagai cadangan jika Timber gagal membuktikan kebugarannya dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Justin Kluivert dari Bournemouth telah kembali ke skuad tepat waktu setelah menjalani operasi.

Berbicara tentang pemilihan winger Bournemouth tersebut, Koeman mengatakan: "Kami memilih Kluivert karena ia pulih dengan baik dari operasinya. Ia belum banyak bermain, tapi kami sengaja membiarkannya berlatih selama dua hari agar kami bisa melihat sendiri. Saya terkesan dengan seberapa bugar penampilannya. Kami masih punya dua minggu lagi."

Pelatih Oranje itu juga mengomentari situasi Memphis Depay, dengan mengakui: "Saya lebih suka dia mendapat waktu bermain yang lebih banyak. Dia akan menjadi starter untuk Corinthians malam ini, jadi kita harus menunggu dan melihat. Namun, saya telah berubah pikiran. Jika dipikir-pikir kembali, saya tidak yakin apakah saya seharusnya memainkannya sebagai starter di Euro 2024. Jadi, saya mungkin akan melakukan hal yang berbeda di lain waktu."