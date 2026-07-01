Ronald Koeman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Belanda melalui pernyataan yang penuh emosi, sementara KNVB melaporkan adanya pelecehan rasial setelah tim tersebut tersingkir dalam adu penalti di Piala Dunia

Di luar hasil di lapangan, Koeman mengisyaratkan kemungkinan pensiun sepenuhnya dari bangku cadangan, dengan alasan masalah kesehatan keluarga yang telah mengubah prioritasnya. Pria berusia 63 tahun itu menceritakan tentang ketangguhan istrinya, Bartina, yang telah berjuang melawan penyakit sambil mendukung kariernya, dan menyatakan bahwa ia perlu fokus pada kehidupannya di luar lapangan.

"Tadi malam saya mengambil keputusan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda," kata Koeman di Instagram-nya. "Kita semua berbagi impian untuk menciptakan sejarah di Piala Dunia ini, tetapi kita gagal. Tidak ada yang lebih kecewa daripada saya. Sebagai pelatih kepala, tanggung jawab pada akhirnya ada di pundak saya.

"Selain itu, beberapa tahun terakhir ini membuat saya menyadari sekali lagi bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola telah menjadi hidup saya, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Ketika seseorang yang sangat Anda cintai sedang berjuang melawan penyakit yang berat, perspektif Anda pun berubah. Meskipun sedang sakit sendiri, istri saya Bartina tetap mendukung dan memberi semangat kepada saya setiap hari agar saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai pelatih kepala. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepadanya atas hal itu, lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang berkesempatan saya dampingi. Usaha, karakter, dan keyakinan kalian telah memotivasi saya setiap hari. Terima kasih juga kepada staf saya, KNVB, semua karyawan di balik layar, dan klub-klub yang telah mempercayai saya untuk bekerja sama. Namun di atas segalanya, terima kasih kepada para pendukung. Atas dukungan kalian bahkan di masa-masa sulit. Merupakan kehormatan besar bagi saya dapat mewakili Belanda sebagai pelatih kepala.

"Saya mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan campur aduk. Tentu saja, saya lebih suka mengakhiri masa jabatan saya bersama Oranje dengan gelar juara dunia. Sayangnya, mimpi itu tak terwujud. Namun yang terpenting, rasa bangga tetap menguasai hati saya. Rasa bangga atas segala hal yang telah diberikan sepak bola kepada saya, atas orang-orang yang saya temui, dan atas kenyataan bahwa saya bisa mengubah hasrat terbesar saya menjadi profesi. Terima kasih atas semua tahun-tahun penuh kepercayaan, kritik, dukungan, kekecewaan, kesuksesan, dan sebagainya."