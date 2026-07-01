AFP
Diterjemahkan oleh
Ronald Koeman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih timnas Belanda melalui pernyataan yang penuh emosi, sementara KNVB melaporkan adanya pelecehan rasial setelah tim tersebut tersingkir dalam adu penalti di Piala Dunia
Koeman mundur setelah kekecewaan di Monterrey
Legenda asal Belanda itu secara resmi mengakhiri masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih Oranje, dan mengonfirmasi keputusannya untuk mundur setelah kekalahan dalam adu penalti di babak 32 besar. Dalam pernyataan yang penuh emosi yang dirilis melalui media sosial, Koeman menegaskan bahwa meskipun kedatangannya didorong oleh ambisi yang sangat besar, ia lah yang bertanggung jawab penuh atas kegagalan tim di panggung dunia.
- AFP
Masalah pribadi memengaruhi keputusan untuk berhenti sebagai pelatih
Di luar hasil di lapangan, Koeman mengisyaratkan kemungkinan pensiun sepenuhnya dari bangku cadangan, dengan alasan masalah kesehatan keluarga yang telah mengubah prioritasnya. Pria berusia 63 tahun itu menceritakan tentang ketangguhan istrinya, Bartina, yang telah berjuang melawan penyakit sambil mendukung kariernya, dan menyatakan bahwa ia perlu fokus pada kehidupannya di luar lapangan.
"Tadi malam saya mengambil keputusan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda," kata Koeman di Instagram-nya. "Kita semua berbagi impian untuk menciptakan sejarah di Piala Dunia ini, tetapi kita gagal. Tidak ada yang lebih kecewa daripada saya. Sebagai pelatih kepala, tanggung jawab pada akhirnya ada di pundak saya.
"Selain itu, beberapa tahun terakhir ini membuat saya menyadari sekali lagi bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Sepak bola telah menjadi hidup saya, tetapi kesehatan tak ternilai harganya. Ketika seseorang yang sangat Anda cintai sedang berjuang melawan penyakit yang berat, perspektif Anda pun berubah. Meskipun sedang sakit sendiri, istri saya Bartina tetap mendukung dan memberi semangat kepada saya setiap hari agar saya dapat menyelesaikan tugas saya sebagai pelatih kepala. Itu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepadanya atas hal itu, lebih dari yang bisa saya ungkapkan dengan kata-kata.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemain yang berkesempatan saya dampingi. Usaha, karakter, dan keyakinan kalian telah memotivasi saya setiap hari. Terima kasih juga kepada staf saya, KNVB, semua karyawan di balik layar, dan klub-klub yang telah mempercayai saya untuk bekerja sama. Namun di atas segalanya, terima kasih kepada para pendukung. Atas dukungan kalian bahkan di masa-masa sulit. Merupakan kehormatan besar bagi saya dapat mewakili Belanda sebagai pelatih kepala.
"Saya mengucapkan selamat tinggal dengan perasaan campur aduk. Tentu saja, saya lebih suka mengakhiri masa jabatan saya bersama Oranje dengan gelar juara dunia. Sayangnya, mimpi itu tak terwujud. Namun yang terpenting, rasa bangga tetap menguasai hati saya. Rasa bangga atas segala hal yang telah diberikan sepak bola kepada saya, atas orang-orang yang saya temui, dan atas kenyataan bahwa saya bisa mengubah hasrat terbesar saya menjadi profesi. Terima kasih atas semua tahun-tahun penuh kepercayaan, kritik, dukungan, kekecewaan, kesuksesan, dan sebagainya."
KNVB mengecam tindakan pelecehan rasial yang 'sangat mengerikan'
KNVB juga mengonfirmasi adanya sisi gelap dari dampak kekalahan di Monterrey. Asosiasi tersebut mengungkapkan bahwa Justin Kluivert, Quinten Timber, dan Crysencio Summerville menjadi sasaran hinaan rasis yang keji di media sosial setelah gagal mencetak gol dari tendangan penalti mereka dalam adu penalti yang menentukan.
"Kami menganggap hal ini sangat mengerikan, dan kami akan mengajukan laporan ke Meld Online Discriminatie," demikian bunyi pernyataan KNVB. "Setelah laporan diajukan, tim hukum mereka akan menilai apakah pernyataan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Hal ini dapat berujung pada pengajuan pengaduan resmi ke kejaksaan, yang kemudian dapat memulai penyelidikan pidana. Sepak bola menyatukan jutaan orang yang berbeda, sedangkan diskriminasi justru melakukan hal sebaliknya. Oleh karena itu, diskriminasi bertentangan dengan segala hal yang diperjuangkan oleh sepak bola."
- AFP
De Jong mengakui bahwa tim Belanda masih 'jauh sekali' dari target-target yang ditetapkan
Direktur teknis Nigel de Jong memberikan penilaian yang blak-blakan terhadap penampilan tim, mengakui bahwa Belanda masih jauh dari level yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan sebelum turnamen. Dengan kepergian sang manajer, KNVB kini harus memulihkan situasi dari kampanye yang awalnya menjanjikan banyak hal namun hanya menghasilkan sedikit prestasi di Amerika Utara.
"Tujuannya adalah mencapai semifinal, dan ambisinya adalah menjadi juara dunia," kata mantan gelandang Manchester City itu. "Sayangnya, kami tidak berhasil mencapainya. Ya, kami masih jauh dari target. Itulah kesimpulannya. Kami harus jujur mengenai hal itu."