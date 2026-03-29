AFP
Ronald Araujo mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan untuk meluruskan kesalahpahaman dengan Phil Foden setelah bintang Man City itu menjadi korban tekel mengerikan dalam laga imbang Inggris melawan Uruguay
Araujo menegaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat
Bek tengah asal Uruguay itu menjadi sorotan setelah melakukan tekel keras terhadap Foden pada babak kedua pertandingan di London. Meskipun tekel tersebut dilakukan dengan keras—di mana ia terlambat bereaksi untuk merebut bola lepas—Araujo bersikeras bahwa ia sama sekali tidak bermaksud melukai gelandang serang City tersebut.
Dalam komentarnya kepada wartawan setelah pertandingan, Araujo menjelaskan versinya dan menegaskan bahwa ia telah menanyakan kondisi Foden. "Saya berbicara dengannya setelah pertandingan, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja," kata sang bek.
Dia kemudian menambahkan: "Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan. Tujuan saya bukanlah untuk melukai, saya hanya ingin merebut bola. Foden tahu itu. Saya senang karena tidak ada masalah."
"Dia bilang itu bukan masalah besar"
Sambil menekankan bahwa situasi semacam itu bisa terlihat berlebihan jika dibekukan dalam waktu, Araujo menunjuk pada keputusan wasit dan VAR sebagai bukti tambahan atas niatnya, serta menegaskan kembali bahwa mereka yang mengenalnya tahu bahwa ia tidak bermain dengan niat buruk.
Dia menambahkan: "Jika permainan dihentikan sejenak, itu terlihat seperti tekel yang sangat keras, tapi niat saya adalah mengejar bola. Selain itu, wasit dan VAR ada di sana, jadi saya pikir dia menilai bahwa saya memang mengejar bola. Tapi yang penting adalah saya sudah berbicara dengan Foden, dia baik-baik saja, dan dia mengatakan itu bukan masalah besar, itu hanya sepak bola."
Timnas Inggris marah besar akibat tekel tersebut
Meskipun Araujo dengan cepat meredam insiden tersebut, reaksi dari bangku cadangan Inggris dan media Inggris jauh lebih keras. Aksi tekel itu terjadi pada menit ke-50, dan meskipun Foden berhasil melanjutkan permainan sebentar sebelum diganti, kekuatan benturan yang begitu keras memicu seruan agar wasit memberikan kartu merah dari para penonton.
Tuchel terlihat jelas marah di pinggir lapangan, sementara mantan bek Inggris Harry Maguire mengungkapkan kekecewaannya karena VAR tidak campur tangan untuk menaikkan status pelanggaran tersebut menjadi kartu merah, terutama dengan Piala Dunia yang semakin dekat.
Krisis cedera melanda skuad Three Lions
Meskipun Foden tampaknya terhindar dari cedera serius, hal yang sama tidak berlaku bagi beberapa rekan setimnya di tim nasional.
Timnas Inggris telah mengonfirmasi bahwa delapan pemain telah meninggalkan pemusatan latihan selama jeda internasional ini karena berbagai masalah kebugaran, sehingga Tuchel harus menghadapi pertandingan melawan Jepang pada Selasa mendatang dengan skuad yang berkurang.
Di antara mereka yang hengkang adalah Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin. Selain itu, John Stones telah kembali ke Manchester City untuk menjalani pemeriksaan setelah mengalami masalah saat latihan, sementara duo Arsenal, Declan Rice dan Bukayo Saka, juga telah kembali ke London utara untuk menjalani pemeriksaan medis.
Adam Wharton dan Noni Madueke kembali ke Crystal Palace dan Arsenal, masing-masing, setelah mengalami cedera saat pertandingan melawan Uruguay.