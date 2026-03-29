Ronald Araujo mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan untuk meluruskan kesalahpahaman dengan Phil Foden setelah bintang Man City itu menjadi korban tekel mengerikan dalam laga imbang Inggris melawan Uruguay

Bek tengah asal Uruguay itu menjadi sorotan setelah melakukan tekel keras terhadap Foden pada babak kedua pertandingan di London. Meskipun tekel tersebut dilakukan dengan keras—di mana ia terlambat bereaksi untuk merebut bola lepas—Araujo bersikeras bahwa ia sama sekali tidak bermaksud melukai gelandang serang City tersebut.

Dalam komentarnya kepada wartawan setelah pertandingan, Araujo menjelaskan versinya dan menegaskan bahwa ia telah menanyakan kondisi Foden. "Saya berbicara dengannya setelah pertandingan, dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja," kata sang bek.

Dia kemudian menambahkan: "Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan. Tujuan saya bukanlah untuk melukai, saya hanya ingin merebut bola. Foden tahu itu. Saya senang karena tidak ada masalah."