Araujo mengungkap alasan spiritual dan profesional yang membuatnya memilih nomor punggung 33 di Anfield. Keputusan mengambil nomor itu bukanlah hal yang acak bagi Araujo. Bek tersebut menjelaskan bahwa nomor itu memiliki keterkaitan mendalam dengan masa-masa awalnya di dunia sepak bola dan keyakinan agamanya.

"Itu nomor yang saya sukai, itu nomor yang spesial bagi saya. Lucunya, dulu saat saya menjalani debut sebagai pemain profesional, itulah nomor yang saya kenakan saat itu," ungkap Araujo.

"Namun, nomor itu juga punya makna pribadi bagi saya, makna yang sepenuhnya berkaitan dengan iman saya dan hubungan saya dengan Yesus, Tuhan, dan agama. Ini topik yang saya bicarakan dan saya diskusikan dengan baik bersama teman-teman saya, keluarga saya, pasangan saya, dan orang tua saya. Ada banyak hal yang membuat saya sangat senang mengenakan nomor ini."