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Ronald Araujo mengungkap alasan di balik pilihannya atas nomor punggung Liverpool setelah pindah ke Barcelona dengan status pinjaman
Raksasa Anfield datangkan kapten Barcelona
Liverpool telah merampungkan salah satu kesepakatan paling mencolok pada bursa transfer musim panas, dengan mengamankan perekrutan Araujo dari Barcelona. Bek timnas Uruguay berusia 27 tahun itu bergabung dengan Liverpool dengan status pinjaman awal selama satu musim, tetapi kepindahannya bisa dipermanenkan pada musim panas tahun depan. Pihak Anfield telah menegosiasikan opsi pembelian senilai £47,14 juta sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, yang memberi jalur jangka panjang bagi sang bek untuk tetap bertahan di Merseyside.
Saat membela Camp Nou, ia terkenal mengenakan nomor empat, tetapi nomor punggung tersebut saat ini dipakai kapten Liverpool Virgil van Dijk, sehingga mantan bintang Blaugrana itu harus memilih nomor baru. Araujo telah diberi nomor punggung 33, nomor yang terakhir kali dikenakan Jordon Ibe satu dekade lalu.
- Getty
Pilihan penting bagi rekrutan baru
Araujo mengungkap alasan spiritual dan profesional yang membuatnya memilih nomor punggung 33 di Anfield. Keputusan mengambil nomor itu bukanlah hal yang acak bagi Araujo. Bek tersebut menjelaskan bahwa nomor itu memiliki keterkaitan mendalam dengan masa-masa awalnya di dunia sepak bola dan keyakinan agamanya.
"Itu nomor yang saya sukai, itu nomor yang spesial bagi saya. Lucunya, dulu saat saya menjalani debut sebagai pemain profesional, itulah nomor yang saya kenakan saat itu," ungkap Araujo.
"Namun, nomor itu juga punya makna pribadi bagi saya, makna yang sepenuhnya berkaitan dengan iman saya dan hubungan saya dengan Yesus, Tuhan, dan agama. Ini topik yang saya bicarakan dan saya diskusikan dengan baik bersama teman-teman saya, keluarga saya, pasangan saya, dan orang tua saya. Ada banyak hal yang membuat saya sangat senang mengenakan nomor ini."
Ambisi dan motivasi di Anfield
Sebelumnya, dalam wawancara resmi pertamanya dengan kanal media klub, Araujo mengungkapkan kebanggaannya yang luar biasa bisa bergabung dengan salah satu institusi paling bersejarah dalam sepak bola dunia. Bek tersebut tampak bersemangat untuk menyatu dengan kultur klub dan bekerja bersama talenta kelas dunia seperti Virgil van Dijk.
Ia mengatakan kepada media klub: "Saya tidak sabar untuk memulai. Saya sangat, sangat bahagia. Saya antusias berada di klub besar ini yang memiliki sejarah panjang. Saya antusias untuk bertemu rekan-rekan setim saya, antusias untuk mulai bermain, dan saya sangat termotivasi serta benar-benar siap untuk memulainya."
- Getty Images
Memperkuat lini pertahanan
Kedatangan Araujo datang pada saat krusial bagi tim Andoni Iraola, karena skuad menipis akibat serangkaian cedera di lini belakang selama periode pramusim. Bek asal Uruguay itu menawarkan fleksibilitas yang sangat penting, mampu mengisi jantung pertahanan atau beroperasi sebagai bek kanan saat dibutuhkan. Fleksibilitas ini sangat penting mengingat Joe Gomez saat ini harus menepi setidaknya hingga awal bulan depan, sementara prospek muda seperti Jeremy Jacquet dan Giovanni Leoni belum tampil dalam jadwal musim panas.
Pemain berusia 27 tahun itu datang dengan tingkat kebugaran pertandingan yang solid, setelah ambil bagian dalam persiapan pramusim Barcelona sebelum kepindahannya dirampungkan. Fans tampaknya tidak perlu menunggu lama untuk melihat pemain anyar itu beraksi, dengan potensi debut yang dijadwalkan pada laga mendatang melawan Como, Minggu depan.
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