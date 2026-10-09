Getty Images Sport
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Ronald Araujo memuji masa peminjamannya di Liverpool karena menyelamatkan kariernya setelah berjuang dengan kesehatan mental dan patah hati di Piala Dunia
Anfield menjadi tempat perlindungan bagi Araujo
Transisi Araujo ke Premier League berjalan mulus, memberinya stabilitas yang tidak ia miliki pada bulan-bulan terakhirnya di Camp Nou. Pemain berusia 27 tahun itu menikmati kebangkitan luar biasa di bawah Andoni Iraola, tampil dalam setiap pertandingan sejauh musim ini dan memantapkan diri sebagai pilihan utama di posisi bek kanan. Setelah melalui periode sorotan intens dan masalah fisik di Spanyol, sang bek merasa lingkungan di Liverpool telah membantunya menemukan kembali performa terbaik dan kesejahteraan mentalnya.
"Sejujurnya, saya sangat bahagia. Sangat, sangat nyaman. Sejak momen pertama saya tiba, mereka membuat saya merasa sangat nyaman. Rekan-rekan setim, staf pelatih dan tentu saja para suporter, mereka membuat saya merasa seperti di rumah sejak awal. Itu membantu. Itu memberi Anda kepercayaan diri untuk tampil di lapangan dan memberikan segalanya. Saya benar-benar bahagia dengan momen ini. Saya hanya akan terus bekerja keras seperti yang telah saya lakukan dan saya berharap ini akan menjadi musim yang hebat bagi kami," katanya kepada AUFTV.
- Getty Images Sport
Mengatasi beban kritik
Terlepas dari tekanan eksternal yang mengiringi kepergiannya dari Barcelona, Araujo menegaskan bahwa motivasinya tidak pernah soal membuktikan orang lain salah. Sebaliknya, ia mencari klub di mana ia bisa mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Ia menegaskan bahwa kesuksesannya saat ini merupakan hasil alami dari kerja keras yang telah ia lakukan di balik layar.
"Saya tidak melakukan sesuatu untuk menjawab orang-orang atau untuk mencoba membuktikan apa pun. Saya tahu nilai saya, saya tahu apa yang saya miliki dan saya tahu apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang pemain dan saya sangat yakin akan hal itu. Saya hanya menikmati bermain sepak bola. Sekarang saya memiliki kontinuitas yang saya cari dan saya tahu apa yang mampu saya lakukan sebagai pemain ketika saya memiliki kontinuitas dan kepercayaan diri itu. Itulah yang sedang saya lakukan. Saya menikmati bermain, melakukan apa yang paling saya cintai dan di situlah buah dari kerja keras itu terlihat. Saya adalah seseorang yang bekerja sangat keras dan hasilnya terlihat dalam pekerjaan Anda," jelas Araujo.
Patah hati di level internasional dan ketangguhan
Meski kariernya di level klub kembali berada di jalur yang tepat, Araujo juga buka suara tentang dampak emosional karena harus absen dari Piala Dunia bersama Uruguay akibat cedera otot. Menyaksikan negaranya tersingkir dari turnamen pada fase grup dari pinggir lapangan menjadi pukulan besar, terlebih setelah masalah kebugaran sebelumnya juga menghambat keterlibatannya bersama tim nasional di turnamen-turnamen besar.
"Saya akan sangat jujur. Sejujurnya itu sangat sulit. Sangat sulit bagi saya dan juga bagi keluarga saya. Keluarga ikut menderita karena itu dan pada akhirnya ada dua kompetisi yang sangat penting yang tidak bisa saya ikuti. Sulit, sangat sulit. Sulit karena Anda bekerja sangat keras untuk itu, agar bisa bersama tim nasional dan bisa merasakan salah satu panggung terindah di dunia sebagai seorang pesepakbola. Dan itu sangat sulit. Sangat sulit untuk tidak bisa mencapainya. Pada akhirnya Anda bekerja dan memberikan segalanya, memberikan semua yang Anda punya untuk berada di sana, tetapi itu tidak terjadi sekali lagi," ujarnya.
- AFP
Pandangan positif untuk masa depan
Sang bek kini fokus membawa kesuksesan bagi Liverpool dan Uruguay, seraya menyatakan bahwa ia merasakan tanggung jawab besar untuk memberikan hasil bagi negaranya. Kembalinya dia baru-baru ini ke skuad tim nasional pada jeda internasional terbaru menandai langkah maju lainnya dalam proses pemulihannya, dan ia tetap optimistis tentang apa yang bisa ia capai dalam beberapa tahun ke depan.
"Kami beruntung bisa bekerja dalam hal yang paling kami sukai dan itu memberi saya keinginan untuk terus melangkah maju dan terus menikmatinya meski ada kesulitan untuk bangkit kembali. Bukan hanya dalam sepakbola tetapi dalam hidup juga. Ini soal jatuh, bangkit lagi, dan mencoba lagi. Bagi kami orang Uruguay, itu ada dalam darah kami. Bangkit lagi, mencoba lagi, dan tidak menyerah. Itulah yang saya coba terapkan dalam hidup dan karier saya," pungkas Araujo.
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