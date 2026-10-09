Terlepas dari tekanan eksternal yang mengiringi kepergiannya dari Barcelona, Araujo menegaskan bahwa motivasinya tidak pernah soal membuktikan orang lain salah. Sebaliknya, ia mencari klub di mana ia bisa mendapatkan waktu bermain yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Ia menegaskan bahwa kesuksesannya saat ini merupakan hasil alami dari kerja keras yang telah ia lakukan di balik layar.

"Saya tidak melakukan sesuatu untuk menjawab orang-orang atau untuk mencoba membuktikan apa pun. Saya tahu nilai saya, saya tahu apa yang saya miliki dan saya tahu apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang pemain dan saya sangat yakin akan hal itu. Saya hanya menikmati bermain sepak bola. Sekarang saya memiliki kontinuitas yang saya cari dan saya tahu apa yang mampu saya lakukan sebagai pemain ketika saya memiliki kontinuitas dan kepercayaan diri itu. Itulah yang sedang saya lakukan. Saya menikmati bermain, melakukan apa yang paling saya cintai dan di situlah buah dari kerja keras itu terlihat. Saya adalah seseorang yang bekerja sangat keras dan hasilnya terlihat dalam pekerjaan Anda," jelas Araujo.