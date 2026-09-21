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Ronald Araujo gantikan Virgil van Dijk & Liverpool datangkan bek kanan: Danny Murphy membahas teka-teki transfer lini belakang di Anfield jelang bursa transfer pada 2027
Van Dijk akan pergi dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir
Bek tengah Belanda Van Dijk sedang menjalani perpisahan panjang di Anfield. Kontraknya akan berakhir saat kampanye 2026-27 usai, ketika usianya 35 tahun. Tanpa ada kontrak baru yang dipertimbangkan, ia akan berstatus bebas transfer.
Menggantikan pemain internasional Belanda yang dominan itu tidak akan mudah, mengingat semua yang telah dicapai pemenang Premier League dan Liga Champions tersebut selama sembilan tahun di Liverpool. Ia akan dikenang sebagai salah satu pemain hebat era modern.
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Jacquet tampil mengesankan saat Araujo mengisi posisi bek kanan
Jeremy Jacquet telah cepat beradaptasi setelah kepindahan mahalnya dari Rennes, sementara ada harapan besar untuk Giovanni Leoni yang berusia 19 tahun asal Italia yang sedang berusaha pulih dari cedera ACL yang disayangkan. Mantan kapten Barcelona, Araujo, juga didatangkan dengan status pinjaman dari Camp Nou.
Pemain Uruguay yang lugas itu telah mengisi posisi bek kanan, karena mantan wing-back Bayer Leverkusen, Frimpong, kesulitan meyakinkan di peran bertahan yang konvensional, tetapi pemain Amerika Selatan berusia 27 tahun itu lebih terbiasa beroperasi di tengah dalam lini belakang berisi empat pemain.
Akankah Liverpool kembali belanja bek pada 2027?
Dengan mempertimbangkan itu, mungkinkah dia dipermanenkan pada bursa transfer musim panas mendatang lalu digeser ke peran yang saat ini didominasi Van Dijk? Hal itu kemudian akan memberi Andoni Iraola keleluasaan untuk merekrut opsi bek sayap lain.
Ketika skenario itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Liverpool itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan: “Saya pikir klub akan menilai Araujo dari pertandingan ke pertandingan, dari pekan ke pekan. Saya rasa mereka tidak serta-merta akan berpikir dia adalah sosok yang akan masuk dan menggantikan posisi Van Dijk karena usianya. Saya pikir mereka akan selalu berpikiran terbuka terhadap opsi lain yang tersedia.
“Tetapi untuk urusan bek sayap, ada masalah di Liverpool pada posisi itu karena kesuksesan Liverpool dalam waktu yang lama bertumpu pada memiliki dua bek sayap yang sangat bagus saat membantu serangan, dan tim cocok dengan gaya mereka, serta mereka punya para gelandang yang menutup ruang ketika mereka naik membantu serangan dan semua hal yang sudah kita ketahui.
“Bek sayap saat ini tidak cukup bagus saat menguasai bola dan itu jadi masalah nyata ketika, dalam banyak pertandingan, Liverpool akan mendominasi penguasaan bola karena kita tahu sepakbola telah berubah dari situasi duel satu lawan satu, seperti bertahun-tahun lalu, menjadi permainan yang lebih taktis ketika area tengah lapangan sangat, sangat padat.
“Secara umum, ruang akan tersedia di area lebar dan tim-tim akan bertahan di area tengah lapangan. Jadi, para bek sayap mendapatkan bola sangat, sangat sering, angkanya menunjukkan itu. Dan hasil akhir dari Frimpong dan [Milos] Kerkez jelas belum berada di level yang dibutuhkan Liverpool.
“Dan ada juga argumen yang mengatakan, apakah mereka cukup bagus secara defensif sehingga pengorbanan kualitas menyerang itu, jika Anda mau menyebutnya begitu, layak dilakukan, dan jawabannya tidak. Jadi, ini memang masalah. Keduanya sejauh ini bisa dikatakan gagal dalam karier mereka di Liverpool.
“Sekarang, argumen untuk Frimpong adalah dia memang sebenarnya tidak pernah benar-benar bermain sebagai bek kanan, jadi apa pemikiran di balik itu? Itu argumen yang masuk akal dan saya sedikit bersimpati kepadanya pada saat-saat tertentu. Saya bukan sekadar menyudutkannya. Dia menjalani musim terbaik dalam kariernya di posisi yang berbeda dari posisi yang diminta untuk ia mainkan ketika datang ke salah satu liga tersulit di dunia.
“Saya rasa tidak, meski Araujo melakukannya dengan sangat nyaman karena dia punya naluri defensif dan saya tahu dia punya flick indah saat melawan Atletico untuk [Dominik] Szoboszlai yang berbuah assist, tetapi secara umum Anda tidak akan mengategorikannya sebagai bek sayap agresif yang akan melepaskan umpan silang dan menciptakan gol. Jadi, saya pikir itu jelas menjadi area yang harus dilihat Liverpool, bahkan pada Januari.”
- Getty
Liverpool masih tak terkalahkan pada awal kampanye 2026-27
Masih harus dilihat berapa banyak yang tersisa di anggaran transfer Liverpool untuk aktivitas apa pun pada bursa transfer musim dingin 2027. Mereka menggelontorkan £123 juta ($165 juta) untuk winger Prancis Bradley Barcola sesaat sebelum tenggat musim panas terakhir berakhir.
Kerkez tampak sedikit lebih bisa diandalkan di sisi kiri belakangan ini, di tengah start tak terkalahkan pada kampanye 2026-27, tetapi tambahan pemain jelas dibutuhkan di area lapangan tersebut, terutama dengan Van Dijk yang sedang menuju pintu keluar, dan kemungkinan target-target sudah diidentifikasi yang akan membantu meningkatkan standar kolektif skuad Iraola.
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