Dengan mempertimbangkan itu, mungkinkah dia dipermanenkan pada bursa transfer musim panas mendatang lalu digeser ke peran yang saat ini didominasi Van Dijk? Hal itu kemudian akan memberi Andoni Iraola keleluasaan untuk merekrut opsi bek sayap lain.

Ketika skenario itu diajukan kepada Murphy, mantan gelandang Liverpool itu, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan Snabbare, mengatakan: “Saya pikir klub akan menilai Araujo dari pertandingan ke pertandingan, dari pekan ke pekan. Saya rasa mereka tidak serta-merta akan berpikir dia adalah sosok yang akan masuk dan menggantikan posisi Van Dijk karena usianya. Saya pikir mereka akan selalu berpikiran terbuka terhadap opsi lain yang tersedia.

“Tetapi untuk urusan bek sayap, ada masalah di Liverpool pada posisi itu karena kesuksesan Liverpool dalam waktu yang lama bertumpu pada memiliki dua bek sayap yang sangat bagus saat membantu serangan, dan tim cocok dengan gaya mereka, serta mereka punya para gelandang yang menutup ruang ketika mereka naik membantu serangan dan semua hal yang sudah kita ketahui.

“Bek sayap saat ini tidak cukup bagus saat menguasai bola dan itu jadi masalah nyata ketika, dalam banyak pertandingan, Liverpool akan mendominasi penguasaan bola karena kita tahu sepakbola telah berubah dari situasi duel satu lawan satu, seperti bertahun-tahun lalu, menjadi permainan yang lebih taktis ketika area tengah lapangan sangat, sangat padat.

“Secara umum, ruang akan tersedia di area lebar dan tim-tim akan bertahan di area tengah lapangan. Jadi, para bek sayap mendapatkan bola sangat, sangat sering, angkanya menunjukkan itu. Dan hasil akhir dari Frimpong dan [Milos] Kerkez jelas belum berada di level yang dibutuhkan Liverpool.

“Dan ada juga argumen yang mengatakan, apakah mereka cukup bagus secara defensif sehingga pengorbanan kualitas menyerang itu, jika Anda mau menyebutnya begitu, layak dilakukan, dan jawabannya tidak. Jadi, ini memang masalah. Keduanya sejauh ini bisa dikatakan gagal dalam karier mereka di Liverpool.

“Sekarang, argumen untuk Frimpong adalah dia memang sebenarnya tidak pernah benar-benar bermain sebagai bek kanan, jadi apa pemikiran di balik itu? Itu argumen yang masuk akal dan saya sedikit bersimpati kepadanya pada saat-saat tertentu. Saya bukan sekadar menyudutkannya. Dia menjalani musim terbaik dalam kariernya di posisi yang berbeda dari posisi yang diminta untuk ia mainkan ketika datang ke salah satu liga tersulit di dunia.

“Saya rasa tidak, meski Araujo melakukannya dengan sangat nyaman karena dia punya naluri defensif dan saya tahu dia punya flick indah saat melawan Atletico untuk [Dominik] Szoboszlai yang berbuah assist, tetapi secara umum Anda tidak akan mengategorikannya sebagai bek sayap agresif yang akan melepaskan umpan silang dan menciptakan gol. Jadi, saya pikir itu jelas menjadi area yang harus dilihat Liverpool, bahkan pada Januari.”