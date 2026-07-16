Menjelang pertandingan Inggris melawan Argentina, mantan bek Inggris dan kini komentator, Gary Neville, menggambarkan kedua bek tengah tim nasional Argentina, Cristian Romero dan Lisandro Martinez, dengan kata-kata berikut: "Mereka adalah pasangan bek tengah terbaik sekaligus terburuk di dunia. Bersama-sama, mereka 'memberikan' satu gol per pertandingan."
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Romero, yang menanggapi Neville: "Orang Inggris lebih dulu bicara, kami bertindak di lapangan. Saat saya pensiun nanti, saya tidak akan sebodoh itu"
TANGGAPAN ROMERO
Di akhir pertandingan semifinal Piala Dunia, yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1, saat diwawancarai oleh DSport, Romero meluapkan perasaannya: "Kami sangat bersemangat karena banyak yang dibicarakan; di Inggris, mereka banyak bicara sebelum pertandingan, jadi kami ingin menyapa mereka dan mengirimkan pelukan hangat. Mereka pasti sangat bahagia."
"Saya berharap, ketika saya pensiun nanti, saya tidak akan sebodoh itu sampai berkeliling mengkritik seorang pemain. Anda turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik, dan hasilnya bisa baik atau buruk. Kami senang bisa mencapai final dan menorehkan sejarah," tutup bek Tottenham tersebut.
DAN LISANDRO
Dan rekan setimnya, Lisandro Martinez, menambahkan: "Kami sudah terbiasa. Mereka suka membicarakan kami, sementara kami membalasnya di lapangan."
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