Di akhir pertandingan semifinal Piala Dunia, yang dimenangkan Argentina dengan skor 2-1, saat diwawancarai oleh DSport, Romero meluapkan perasaannya: "Kami sangat bersemangat karena banyak yang dibicarakan; di Inggris, mereka banyak bicara sebelum pertandingan, jadi kami ingin menyapa mereka dan mengirimkan pelukan hangat. Mereka pasti sangat bahagia."





"Saya berharap, ketika saya pensiun nanti, saya tidak akan sebodoh itu sampai berkeliling mengkritik seorang pemain. Anda turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik, dan hasilnya bisa baik atau buruk. Kami senang bisa mencapai final dan menorehkan sejarah," tutup bek Tottenham tersebut.



