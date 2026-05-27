Romelu Lukaku yang 'kesal' menyatakan keinginannya untuk TETAP di Napoli setelah kisah rehabilitasi cedera yang 'dibesar-besarkan'

Lukaku telah menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Napoli pada musim panas ini, meski musim ini diwarnai cedera dan ketegangan di luar lapangan. Penyerang yang bergabung dengan Stadio Diego Armando Maradona pada Agustus 2024 ini kesulitan menemukan ritme permainannya selama musim keduanya, di mana ia hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam lima pertandingan di Serie A.

"Saya sedikit kesal dengan cara beberapa media Italia menyajikan hal ini," kata Lukaku dalam wawancara dengan La Dernière Heure. "Mereka melebih-lebihkan. Saya tidak datang ke Belgia untuk berlibur; saya ingin kembali menjadi versi terbaik dari diri saya secepat mungkin. Hubungan saya dengan klub sekarang sudah baik-baik saja. Anda mengerti mengapa saya bertindak seperti itu. Cinta saya kepada klub tetap utuh."