Romelu Lukaku yang 'kesal' menyatakan keinginannya untuk TETAP di Napoli setelah kisah rehabilitasi cedera yang 'dibesar-besarkan'
Sikap yang teguh terkait masa depannya
Lukaku telah menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Napoli pada musim panas ini, meski musim ini diwarnai cedera dan ketegangan di luar lapangan. Penyerang yang bergabung dengan Stadio Diego Armando Maradona pada Agustus 2024 ini kesulitan menemukan ritme permainannya selama musim keduanya, di mana ia hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam lima pertandingan di Serie A.
"Saya sedikit kesal dengan cara beberapa media Italia menyajikan hal ini," kata Lukaku dalam wawancara dengan La Dernière Heure. "Mereka melebih-lebihkan. Saya tidak datang ke Belgia untuk berlibur; saya ingin kembali menjadi versi terbaik dari diri saya secepat mungkin. Hubungan saya dengan klub sekarang sudah baik-baik saja. Anda mengerti mengapa saya bertindak seperti itu. Cinta saya kepada klub tetap utuh."
Konflik dengan staf pelatih
Musim 2025-26 ditandai dengan adanya ketegangan yang terlihat antara Lukaku dan petinggi klub. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya ketika sang striker tidak kembali ke fasilitas latihan klub setelah jeda internasional pada bulan Maret. Ketidakhadirannya ini membuat manajer Antonio Conte merasa frustrasi, karena pelatih asal Italia itu kemudian mengakui bahwa ia "kecewa" karena Lukaku tidak berkomunikasi langsung dengannya saat mengunjungi tempat latihan untuk membahas rehabilitasi cedera hamstringnya.
Sejak itu, Conte telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Napoli, dengan spekulasi yang mengaitkannya dengan lowongan pelatih tim nasional Italia. Meskipun pria yang sangat mendorong transfernya ke Partenopei telah hengkang, Lukaku tidak mencari jalan keluar karena kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027. "Kontrak saya masih tersisa satu tahun. Saya adalah pemain Napoli; saya bukan tipe pemain yang meminta untuk pergi," jelasnya.
Perjalanan menuju pemulihan di Belgia
Kontroversi seputar Lukaku sebagian besar berpusat pada keputusannya untuk menjalani pemulihan cedera di luar pengawasan staf medis klub. Meskipun media menganggap masa tinggalnya di Belgia sebagai tanda ketidakpedulian terhadap tim, pemain berusia 33 tahun itu menegaskan bahwa fokusnya sepenuhnya tertuju pada pemulihan kebugarannya. Ia belum pernah tampil untuk Napoli sejak musim semi lalu, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapannya untuk kompetisi domestik maupun internasional. Saat Napoli bersiap menghadapi era pasca-Conte, Lukaku tetap menjadi sosok sentral di ruang ganti.
Menyambut Piala Dunia
Meskipun kurangnya ketajaman dalam pertandingan, tim nasional Belgia tetap mempercayai pencetak gol terbanyak mereka. Lukaku telah masuk dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang, yang merupakan bentuk kepercayaan yang signifikan mengingat ia belum pernah bermain untuk Setan Merah sejak pertandingan kualifikasi melawan Wales pada Juni tahun lalu. Belgia akan memulai kampanye Piala Dunia mereka melawan Mesir pada 15 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Iran pada 21 Juni, sebelum mengakhiri perjalanan fase grup mereka melawan Selandia Baru pada 26 Juni.