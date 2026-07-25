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SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Romelu Lukaku tidak akan menerima peran sebagai pemain cadangan di Napoli, sementara agennya memperingatkan bahwa pemain asal Belgia itu tidak akan bertahan di tempat di mana ia 'tidak diinginkan'

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
Serie A

Romelu Lukaku tidak akan menerima peran sebagai pemain cadangan di Napoli, menurut agennya, Federico Pastorello. Penyerang asal Belgia tersebut, yang akan memasuki tahun terakhir kontraknya, hanya tampil selama 64 menit dalam pertandingan klub selama musim 2025-26 akibat cedera otot parah yang dialaminya pada masa pramusim, sehingga masa depannya di Stadio Maradona pun menjadi tidak pasti.

  • Lukaku menolak peran sebagai pemain cadangan

    Agen Lukaku, Pastorello, menegaskan bahwa striker asal Belgia itu tidak akan menerima peran sebagai pemain cadangan di Napoli untuk musim 2026-27. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, ia menanggapi ketidakpastian seputar masa depan kliennya saat sang pemain memasuki tahun terakhir kontraknya di Stadio Maradona. Lukaku nyaris absen sepanjang musim 2025-26 akibat cedera otot parah yang dialaminya pada masa pramusim, sehingga hanya mencatatkan 64 menit bermain di level klub.


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    Agen menyoroti hierarki yang mencolok

    Setelah direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, baru-baru ini mengakui bahwa klub harus membicarakan langkah selanjutnya dengan Lukaku begitu ia kembali dari liburan, Pastorello ditanya secara langsung apakah pemain asal Belgia itu akan menerima status sebagai pemain cadangan untuk musim 2026-27. Ia menjawab: "Tentu saja tidak. Dia adalah pemain yang luar biasa, dan dia telah membuktikannya. Dia adalah salah satu penyerang paling produktif di dunia. Sulit bagi kami untuk menerima situasi seperti itu.

    "Tentu saja mungkin ada hierarki awal, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah apa yang terjadi di lapangan. Di balik komentar Manna, mungkin juga ada pertimbangan finansial, mengingat ada dua penyerang kelas atas."

    Mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak atau penyesuaian gaji, sang agen menambahkan: "Bahkan mengusulkan perpanjangan kontrak pun memerlukan biaya tambahan. Ini bukan hanya soal gaji. Romelu telah layak mendapatkan kontrak sekelas ini berkat segala pencapaiannya sepanjang kariernya. Mungkin waktunya belum tiba untuk membagi gajinya ke dalam periode yang lebih panjang."

    Dia melanjutkan: “Musim lalu tidak sepenuhnya merupakan kesalahannya. Jika dia diizinkan untuk tinggal dan berlatih di tempat yang dia inginkan, dia mungkin sudah kembali lebih cepat dan memainkan peran utama di Piala Dunia, yang pada akhirnya memang dia lakukan. Romelu bukanlah tipe orang yang akan bertahan di tempat di mana dia tidak diinginkan. Strategi klub bisa saja sepenuhnya sah.”

  • Pasar pemain depan masih lesu

    Komentar Pastorello menyoroti ketegangan yang semakin meningkat saat Napoli menghadapi situasi rumit terkait lini serang mereka. Hubungan antara kedua belah pihak sudah mulai memanas sejak bulan Maret lalu, ketika Lukaku membuat klub kesal karena tetap tinggal di Belgia untuk berlatih secara mandiri tanpa izin resmi. Situasi ini menjadi semakin rumit setelah kedatangan Lorenzo Lucca, yang berpotensi menimbulkan kemacetan mahal akibat kelebihan penyerang ternama dalam skuad.

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  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan setelah kembali

    Setiap kemungkinan pergerakan transfer sang penyerang diperkirakan akan sangat bergantung pada perkembangan di pasar penyerang global, yang saat ini sedang mandek. Napoli harus segera menetapkan kebijakan mereka terkait kembalinya Lukaku untuk menghindari risiko kehilangan penyerang berusia 33 tahun itu secara gratis pada akhir musim mendatang.

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