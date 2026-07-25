Romelu Lukaku tidak akan menerima peran sebagai pemain cadangan di Napoli, sementara agennya memperingatkan bahwa pemain asal Belgia itu tidak akan bertahan di tempat di mana ia 'tidak diinginkan'

Setelah direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna, baru-baru ini mengakui bahwa klub harus membicarakan langkah selanjutnya dengan Lukaku begitu ia kembali dari liburan, Pastorello ditanya secara langsung apakah pemain asal Belgia itu akan menerima status sebagai pemain cadangan untuk musim 2026-27. Ia menjawab: "Tentu saja tidak. Dia adalah pemain yang luar biasa, dan dia telah membuktikannya. Dia adalah salah satu penyerang paling produktif di dunia. Sulit bagi kami untuk menerima situasi seperti itu.

"Tentu saja mungkin ada hierarki awal, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah apa yang terjadi di lapangan. Di balik komentar Manna, mungkin juga ada pertimbangan finansial, mengingat ada dua penyerang kelas atas."

Mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak atau penyesuaian gaji, sang agen menambahkan: "Bahkan mengusulkan perpanjangan kontrak pun memerlukan biaya tambahan. Ini bukan hanya soal gaji. Romelu telah layak mendapatkan kontrak sekelas ini berkat segala pencapaiannya sepanjang kariernya. Mungkin waktunya belum tiba untuk membagi gajinya ke dalam periode yang lebih panjang."

Dia melanjutkan: “Musim lalu tidak sepenuhnya merupakan kesalahannya. Jika dia diizinkan untuk tinggal dan berlatih di tempat yang dia inginkan, dia mungkin sudah kembali lebih cepat dan memainkan peran utama di Piala Dunia, yang pada akhirnya memang dia lakukan. Romelu bukanlah tipe orang yang akan bertahan di tempat di mana dia tidak diinginkan. Strategi klub bisa saja sepenuhnya sah.”