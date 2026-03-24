Romelu Lukaku mundur dari skuad Belgia menjelang laga persahabatan melawan timnas AS dan Meksiko
Penyerang lebih mengutamakan kebugaran daripada tugas tim nasional
Menurut ESPN, Lukaku tidak akan terbang melintasi Samudra Atlantik untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Penyerang tersebut telah menjalani musim yang berat, yang sangat terganggu oleh masalah kebugaran, sehingga membatasi waktu bermainnya di level klub. Alih-alih melakukan perjalanan melelahkan ke Amerika Utara, ia memilih untuk mengikuti sesi latihan tambahan di Naples. Federasi Sepak Bola Belgia mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa penyerang berpengalaman tersebut lebih memilih memanfaatkan jeda internasional saat ini untuk memperbaiki kondisi fisiknya daripada bergabung dengan tim nasional.
Pencetak gol terbanyak meninggalkan kekosongan yang sangat besar
Kehilangan pencetak gol terbanyak sepanjang masa menjadi tantangan taktis yang signifikan bagi manajer Rudi Garcia saat ia menyelesaikan persiapan menjelang musim panas. Dengan catatan 89 gol dalam 124 penampilan untuk negaranya sejak debutnya pada usia 16 tahun, pemain berusia 32 tahun ini tetap menjadi sosok sentral yang tak tergantikan. Kehilangannya akan sangat dirasakan saat menghadapi lawan-lawan tangguh, terutama mengingat rekam jejaknya yang terbukti di panggung internasional. Namun, tim manajemen menyadari bahwa memberikan waktu yang cukup bagi sang striker untuk pulih saat ini adalah hal yang mutlak, dengan memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang daripada pertandingan persahabatan yang akan datang.
Duo gelandang absen karena masalah fisik
Absennya bintang Napoli ini semakin memperparah dilema pemilihan pemain yang sudah ada, karena skuad tersebut sedang menghadapi krisis cedera ringan. Pada hari Senin, federasi mengumumkan bahwa gelandang Club Brugge Hans Vanaken dan pemain sayap Arsenal Leandro Trossard juga mengalami masalah fisik dan tidak akan ikut dalam perjalanan. Kedua pemain tersebut awalnya telah dipanggil oleh Garcia dalam skuad yang terdiri dari 28 pemain pada hari Jumat. Menjelaskan ketidakhadiran mereka, Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan bahwa keputusan tersebut "akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan rehabilitasi dalam kondisi yang optimal," sehingga membuat tim terlihat jauh lebih ringan menjelang perjalanan transatlantik mereka.
Tantangan Belgia di Piala Dunia menanti
Setelah menjalani laga persahabatan melawan AS dan Meksiko, Rode Duivels akan sepenuhnya mengalihkan fokus mereka ke turnamen Piala Dunia yang semakin dekat. Terpilih di Grup G, Belgia akan menghadapi serangkaian pertandingan yang menantang mulai pertengahan Juni. Mereka akan memulai kampanye mereka melawan Mesir pada 15 Juni, sebelum menghadapi Iran tepat enam hari kemudian. Pertandingan terakhir fase grup mereka akan mempertemukan mereka dengan Selandia Baru pada 27 Juni. Menghadapi lawan-lawan internasional yang beragam ini akan membutuhkan skuad yang bugar dan kompak, yang menegaskan mengapa staf pelatih saat ini mengelola kondisi fisik para pemain dengan sangat hati-hati.