Anadolu Agency
Diterjemahkan oleh
Romelu Lukaku menjanjikan lebih dari sekadar gol kepada para suporter Fenerbahce setelah merampungkan kepindahannya
Penyerang serbabisa menyambut tantangan
Di luar rekam jejaknya yang sudah terbukti sebagai penyerang tajam di berbagai kompetisi elite Eropa, Lukaku juga dikenal luas karena kemampuan bahasanya yang luar biasa di luar lapangan. Penyerang berpengalaman itu fasih dalam tujuh bahasa: Belanda, Prancis, Inggris, Lingala, Spanyol, Italia, dan Portugis. Bertekad untuk beradaptasi dengan mulus dalam kultur sepak bola Turki, pemain Belgia itu ingin menguasai bahasa setempat agar bisa menjalin hubungan yang lebih dekat dengan rekan setim, staf klub, dan basis penggemar fanatik di Istanbul.
- Belga
Rekrutan musim panas memprioritaskan komunikasi
Berbicara dalam perkenalan resminya di kanal YouTube Fenerbahce, rekrutan musim panas itu memaparkan ambisinya untuk segera menguasai bahasa tersebut: "Saya rasa saya akan mulai les pada Senin. Saya ingin belajar bahasa Turki. Di setiap klub yang pernah saya bela, saya selalu ingin bisa berbicara dengan orang-orang di sana. Semoga saya bisa berbicara bahasa Turki dalam tiga sampai empat bulan. Itu tidak akan mudah, tetapi saya akan melakukan yang terbaik."
Ia juga mengungkapkan kelegaannya karena transfer itu akhirnya rampung, dengan menambahkan: "Anda tahu, sebenarnya saya sudah menunggu ini selama sebulan. Merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini, sesuatu yang sudah lama saya inginkan."
Warisan pribadi menginspirasi motivasi
Ikatan emosional Lukaku dengan Turki berakar dari mendiang ayahnya, yang berkarier di negara itu pada era 1990-an: "Dia bermain di Turki pada 1996. Itulah mengapa negara yang indah ini adalah rumah kedua bagi saya. Saya masih mengingat hari-hari itu dengan sangat jelas. Saat itulah saya menyadari bahwa saya ingin menjadi pesepakbola profesional."
Ia kemudian mengenang ikatan keluarga yang luar biasa yang menghubungkannya dengan klub barunya: "Saudara saya [Jordan] juga pernah bermain di sini. Gol terakhir ayah saya di Turki justru tercipta ke gawang Fener. Dan satu-satunya pertandingan yang pernah saya mainkan di Turki sebelumnya adalah di stadion ini. Bermain untuk Fenerbahce adalah sesuatu yang saya butuhkan."
- Anadolu Agency
Ujian play-off Eropa sudah menanti
Penyerang berpengalaman itu kini berpacu dengan waktu untuk membangun kebugaran pertandingan terbaiknya, yang membuatnya diragukan tampil pada laga pembuka Super Lig Sabtu malam di markas Genclerbirligi. Fenerbahce kemudian mengalihkan fokus ke leg pertama play-off Liga Champions yang berat melawan klub Prancis Olympique Lyon. Dengan pertanyaan yang masih tersisa soal kesiapan keseluruhannya, masih harus dilihat seberapa cepat pemain Belgia itu bisa beradaptasi dan memimpin lini depan dalam periode awal yang berat.
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