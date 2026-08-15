Berbicara dalam perkenalan resminya di kanal YouTube Fenerbahce, rekrutan musim panas itu memaparkan ambisinya untuk segera menguasai bahasa tersebut: "Saya rasa saya akan mulai les pada Senin. Saya ingin belajar bahasa Turki. Di setiap klub yang pernah saya bela, saya selalu ingin bisa berbicara dengan orang-orang di sana. Semoga saya bisa berbicara bahasa Turki dalam tiga sampai empat bulan. Itu tidak akan mudah, tetapi saya akan melakukan yang terbaik."

Ia juga mengungkapkan kelegaannya karena transfer itu akhirnya rampung, dengan menambahkan: "Anda tahu, sebenarnya saya sudah menunggu ini selama sebulan. Merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini, sesuatu yang sudah lama saya inginkan."