Romelu Lukaku mengakui bahwa ia belum siap secara mental untuk mengambil tendangan penalti di detik-detik terakhir Belgia melawan Senegal, sementara sang penyerang menjelaskan mengapa Youri Tielemans yang mengambil tendangan penalti penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu

Puncak pertandingan yang melelahkan ini terjadi di akhir babak perpanjangan waktu ketika Belgia mendapat hadiah penalti untuk memastikan kemenangan. Meskipun merupakan ikon tim dan penendang penalti utama, Lukaku menyadari kelelahan psikologis yang dialaminya, sehingga memilih untuk mengundurkan diri daripada mengambil risiko dalam kesempatan emas tersebut.

Dalam pernyataannya kepada RTBF, striker Napoli itu menjelaskan setelah peluit akhir berbunyi: "Saya sebenarnya akan menendang, tapi saya masih mengalami masa-masa sulit secara mental, dan saya lebih memilih agar Youri yang melakukannya. Bukan saya yang penting; yang harus menang adalah tim."



