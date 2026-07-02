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Romelu Lukaku mengakui bahwa ia belum siap secara mental untuk mengambil tendangan penalti di detik-detik terakhir Belgia melawan Senegal, sementara sang penyerang menjelaskan mengapa Youri Tielemans yang mengambil tendangan penalti penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu
Lukaku lebih mengutamakan tim daripada kejayaan pribadi
Puncak pertandingan yang melelahkan ini terjadi di akhir babak perpanjangan waktu ketika Belgia mendapat hadiah penalti untuk memastikan kemenangan. Meskipun merupakan ikon tim dan penendang penalti utama, Lukaku menyadari kelelahan psikologis yang dialaminya, sehingga memilih untuk mengundurkan diri daripada mengambil risiko dalam kesempatan emas tersebut.
Dalam pernyataannya kepada RTBF, striker Napoli itu menjelaskan setelah peluit akhir berbunyi: "Saya sebenarnya akan menendang, tapi saya masih mengalami masa-masa sulit secara mental, dan saya lebih memilih agar Youri yang melakukannya. Bukan saya yang penting; yang harus menang adalah tim."
- Getty
Masa yang penuh dengan kesulitan, baik dalam kehidupan pribadi maupun karier
Konteks di balik kondisi mental Lukaku cukup rumit. Mantan pemain Chelsea itu mengalami musim 2025-26 yang seperti mimpi buruk di Napoli, di mana ia hanya tampil selama 64 menit dalam pertandingan resmi sepanjang musim tersebut. Kurangnya ritme dan kepercayaan diri ini jelas sangat membebani pemain berusia 33 tahun tersebut.
Tokoh asal Belgia itu berhasil membalikkan keadaan secara dramatis
Belgia tampaknya akan tersingkir secara mengecewakan setelah tertinggal 2-0, sebuah ketertinggalan yang bertahan hingga menit ke-86, saat Lukaku memperkecil ketertinggalan menjadi setengahnya. Tielemans kemudian menyamakan kedudukan tiga menit menjelang akhir untuk membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu, dan Belgia akhirnya berhasil mengungguli Senegal untuk melaju ke babak berikutnya. Ketika ditanya mengenai jalannya pertandingan yang kacau balau tersebut, Lukaku bercanda bahwa ia sudah muak dengan pertandingan-pertandingan yang penuh tekanan seperti itu.
"Maaf saya mengatakannya seperti ini, tapi kami punya nyali yang besar. Itulah yang Anda butuhkan dalam pertandingan sebesar ini. Sejujurnya, saya sudah muak dengan pertandingan-pertandingan yang mendebarkan seperti ini," candanya, sambil langsung menarik paralel historis dengan kemenangan comeback ikonik Belgia di Piala Dunia 2018 melawan Jepang.
- AFP
Belgia kini mengalihkan perhatiannya ke babak 16 besar
Belgia kini akan menghadapi Amerika Serikat di babak 16 besar setelah berhasil mempertahankan peluang mereka di Piala Dunia dengan cara yang dramatis. Tim asuhan Rudi Garcia berharap dapat memanfaatkan kepercayaan diri yang tercipta berkat comeback tersebut.
Kekompakan tim tampak lebih kuat dari sebelumnya setelah melalui cobaan berat di Seattle. "Kemenangan-kemenangan seperti inilah yang dibutuhkan untuk semakin mempererat kekompakan tim. Ini adalah hal terindah, baik bagi para penggemar maupun bagi kami sendiri," tutup Lukaku.