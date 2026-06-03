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Romelu Lukaku mencetak gol internasional ke-90-nya saat Belgia mengalahkan Kroasia dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia
Lukaku mencetak rekor
Belgia menunjukkan dominasinya di babak pertama di Stadion Rujevica, dengan gelandang Aston Villa, Youri Tielemans, melanjutkan performa apiknya di level klub ke panggung internasional. Gol pembuka tercipta pada menit ke-38 setelah tim tamu terus-menerus memberikan tekanan. Jeremy Doku melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti yang akhirnya jatuh ke Tielemans setelah terjadi defleksi yang melibatkan Josip Sutalo dan Maxim De Cuyper. Gelandang tersebut tetap tenang untuk mencetak gol, memberikan keunggulan yang pantas bagi Red Devils.
Momen penting terjadi di akhir waktu tambahan ketika Lukaku memastikan kemenangan dengan gol internasional ke-90-nya. Meskipun hanya bermain sebentar untuk Napoli musim ini, striker veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaku saat menyambut umpan terobosan dari Hans Vanaken. Lukaku kemudian melepaskan tendangan keras yang melewati Dominik Kotarski untuk memastikan kemenangan pada menit ke-96.
- AFP
'Dilahirkan untuk mencetak gol'
Menanggapi penampilan striker andalannya, pelatih Belgia Rudi Garcia mencatat bahwa sang penyerang langsung melakukan tekanan terhadap lawan begitu ia masuk ke lapangan. Pelatih tersebut mengakui bahwa ia memang menuntut banyak dari penyerang andalannya, namun ia menyatakan kepuasan penuh atas kontribusi yang diberikan sang pemain setelah masuk ke lapangan pada menit ke-73.
Garcia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: “Lukaku memang terlahir untuk mencetak gol. Saya pikir dia bisa memanfaatkan salah satu peluang di awal pertandingan dengan lebih baik, dan wajar saja jika kita lebih ketat terhadap pemain top, tetapi dia tampil bagus dan langsung menekan lawan begitu masuk ke lapangan. Semua orang senang untuknya dan sangat menghormatinya. Kini dia harus terus bekerja sama dengan staf pelatih dan terus meningkatkan performanya.”
Garcia memuji kerja sama tim Belgia
Garcia juga memuji disiplin taktis dan organisasi timnya sepanjang pertandingan. Meskipun Tielemans telah membawa tim tamu unggul di babak pertama, Garcia mencatat bahwa struktur tim memungkinkan mereka menahan tekanan dari tim Kroasia yang masih dipimpin oleh Luka Modric yang tak pernah padam semangatnya.
“Kami bermain bagus melawan Kroasia,” kata Garcia. “Istirahat minum memungkinkan kami melakukan tiga perubahan taktis yang meningkatkan performa kami. Kami menghadapi beberapa kesulitan di beberapa momen, tetapi kami berhasil menjaga gawang tetap bersih. Para pemain bertahan sebagai sebuah tim dan tidak memberikan lawan peluang yang jelas, kecuali tendangan yang membentur mistar gawang.”
- Getty Images Sport
Persiapan akhir menjelang Piala Dunia
Menjelang Piala Dunia 2026, kemenangan ini menjadi suntikan kepercayaan diri yang signifikan bagi skuad Belgia yang berupaya memadukan pemain berpengalaman seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois dengan talenta-talenta muda yang sedang naik daun. Setan Merah masih memiliki satu laga persahabatan terakhir melawan Tunisia sebelum mereka secara resmi memulai perjuangan mereka meraih kejayaan dunia di Grup G.
“Ini adalah pertandingan penting menjelang Piala Dunia, dan kami senang bisa mengalahkan tim kuat seperti Kroasia. Yang paling mengesankan bagi saya adalah performa kolektif tim, dan pergantian pemain tidak memengaruhi performa kami,” tambah Garcia.