Romelu Lukaku mencetak gol internasional ke-90-nya saat Belgia mengalahkan Kroasia dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia

Belgia menunjukkan dominasinya di babak pertama di Stadion Rujevica, dengan gelandang Aston Villa, Youri Tielemans, melanjutkan performa apiknya di level klub ke panggung internasional. Gol pembuka tercipta pada menit ke-38 setelah tim tamu terus-menerus memberikan tekanan. Jeremy Doku melepaskan umpan silang berbahaya ke dalam kotak penalti yang akhirnya jatuh ke Tielemans setelah terjadi defleksi yang melibatkan Josip Sutalo dan Maxim De Cuyper. Gelandang tersebut tetap tenang untuk mencetak gol, memberikan keunggulan yang pantas bagi Red Devils.

Momen penting terjadi di akhir waktu tambahan ketika Lukaku memastikan kemenangan dengan gol internasional ke-90-nya. Meskipun hanya bermain sebentar untuk Napoli musim ini, striker veteran itu tidak menunjukkan tanda-tanda kaku saat menyambut umpan terobosan dari Hans Vanaken. Lukaku kemudian melepaskan tendangan keras yang melewati Dominik Kotarski untuk memastikan kemenangan pada menit ke-96.