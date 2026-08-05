Romelu Lukaku dan Napoli menuju perpisahan, dan yang satu ini tampaknya tak terelakkan. Striker Belgia itu seharusnya tiba di pemusatan latihan di Castel di Sangro hari ini setelah tugasnya bersama Belgia di Piala Dunia. Ia memutuskan untuk tidak datang berlatih.
Friksi musim lalu memuncak setelah jeda internasional akhir Maret, ketika sang pemain gagal kembali ke Italia. Napoli merespons dengan menyingkirkannya ke pinggiran skuad, keputusan yang juga sejalan dengan Conte. Perpecahan ini kini tampak tak bisa diperbaiki lagi.