Lukaku karena itu diperkirakan akan meninggalkan Napoli pada bursa transfer ini, setelah hanya dua musim di klub tersebut, dengan musim terakhirnya sangat terdampak oleh cedera serius yang ia alami saat pramusim.

Klub dan sang pemain menginginkan hal yang sama. Keduanya menuju perpisahan lebih cepat jauh sebelum kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027. Allegri mungkin sudah lama mengagumi Big Rom, tetapi strategi Napoli tidak pernah berubah: uang yang dikeluarkan untuk Hojlund menegaskan urutan prioritas, dan itu menempatkan Lukaku dengan jelas di belakang pemain Denmark tersebut.

Namun, De Laurentiis tidak akan bergeming. Ia menginginkan setidaknya €10 juta untuk membiarkan pemain Belgia yang baru saja berusia 33 tahun itu pergi.