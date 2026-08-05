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Romelu Lukaku mencapai titik tanpa kembali di Napoli saat tim MLS menyiapkan tawaran musim panas untuk striker Belgia itu

Transfers
SSC Napoli
R. Lukaku

Romelu Lukaku resmi memutus hubungan dengan Napoli setelah sengaja melewatkan pemusatan latihan pramusim klub di Castel di Sangro.

Romelu Lukaku dan Napoli menuju perpisahan, dan yang satu ini tampaknya tak terelakkan. Striker Belgia itu seharusnya tiba di pemusatan latihan di Castel di Sangro hari ini setelah tugasnya bersama Belgia di Piala Dunia. Ia memutuskan untuk tidak datang berlatih.

Friksi musim lalu memuncak setelah jeda internasional akhir Maret, ketika sang pemain gagal kembali ke Italia. Napoli merespons dengan menyingkirkannya ke pinggiran skuad, keputusan yang juga sejalan dengan Conte. Perpecahan ini kini tampak tak bisa diperbaiki lagi.


  • Lukaku-Napoli, sudah berakhir

    Lukaku karena itu diperkirakan akan meninggalkan Napoli pada bursa transfer ini, setelah hanya dua musim di klub tersebut, dengan musim terakhirnya sangat terdampak oleh cedera serius yang ia alami saat pramusim.

    Klub dan sang pemain menginginkan hal yang sama. Keduanya menuju perpisahan lebih cepat jauh sebelum kontraknya berakhir pada 30 Juni 2027. Allegri mungkin sudah lama mengagumi Big Rom, tetapi strategi Napoli tidak pernah berubah: uang yang dikeluarkan untuk Hojlund menegaskan urutan prioritas, dan itu menempatkan Lukaku dengan jelas di belakang pemain Denmark tersebut.

    Namun, De Laurentiis tidak akan bergeming. Ia menginginkan setidaknya €10 juta untuk membiarkan pemain Belgia yang baru saja berusia 33 tahun itu pergi.

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  • Berapa penghasilan Lukaku?

    Kontrak Lukaku yang besar juga membebani pertimbangan Napoli. Saat ini ia mengantongi sekitar €11 juta bruto per musim, angka yang menekan keuangan klub dan tidak bisa mereka benarkan untuk diberikan kepada pemain yang pada kenyataannya hanya menjadi pelapis bagi penyerang tengah pilihan utama yang telah ditetapkan.

  • Masa depan di MLS?

    Jadi, di mana Lukaku akan bermain musim depan? Klub mana yang akan menjadi pelabuhan berikutnya? Eropa tampaknya bukan jawaban yang mungkin. Sudah cukup lama kami mencatat adanya minat terhadap pemain Belgia itu dari Arab Saudi, tetapi terutama dari MLS, di mana Atlanta United sedang berupaya membawanya ke Amerika Serikat. Romelu tertarik dengan opsi MLS, dan jika tawaran dari tim asuhan Tata Martino mendekati €10 juta yang diinginkan De Laurentiis, kesepakatan itu bisa segera dirampungkan.

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