Getty Images
Diterjemahkan oleh
Romelu Lukaku membantah rumor kepergiannya dari Napoli, sementara sang striker menjelaskan proses pemulihannya di Belgia setelah munculnya 'kabar burung' seputar pemulihan cederanya
Lukaku membantah rumor kepergiannya
Berbagai rumor mulai beredar bahwa keputusan Lukaku untuk menjalani perawatan di luar negeri tanpa izin tertulis terlebih dahulu menandakan keinginannya untuk menjauh dari klub raksasa Serie A tersebut. Lukaku dilaporkan telah membuat marah klub Serie A tersebut dengan menolak kembali ke tempat latihan klub setelah ia menarik diri dari skuad Belgia, dan memilih untuk tetap tinggal di tanah airnya. Namun, pemain berusia 32 tahun itu dengan cepat membantah segala spekulasi bahwa ia sedang mencari jalan keluar dari Napoli, sambil menekankan ikatan yang kuat dengan klub dan para pendukungnya.
- Getty Images Sport
Menyatakan kesetiaan kepada Napoli
Dalam pesan langsung kepada para penggemarnya, Lukaku menyatakan: "Musim ini sangat berat bagi saya, antara cedera dan kehilangan orang terdekat. Saya tahu ada banyak spekulasi dalam beberapa hari terakhir mengenai situasi saya dan penting untuk mengklarifikasi semuanya. Faktanya, dalam beberapa pekan terakhir saya merasa tidak fit secara fisik, saya menjalani beberapa pemeriksaan saat berada di Belgia dan ternyata terdapat peradangan serta cairan di otot iliopsoas, dekat jaringan parut," jelas sang penyerang.
"Ini adalah masalah kedua yang saya alami sejak kembali pada awal November. Saya memilih untuk menjalani rehabilitasi di Belgia agar bisa siap saat dibutuhkan."
"Saya rasa sebagian besar dari kalian melihat wawancara yang saya lakukan di Verona: Saya tidak akan pernah membelakangi Napoli, tidak pernah. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain bermain dan membawa tim saya menang, tetapi saat ini saya harus memastikan kondisi medis saya 100%, karena belakangan ini saya tidak dalam kondisi tersebut dan hal ini juga membebani saya secara mental."
Berfokus pada pemulihan total
Proses rehabilitasi diperkirakan akan membuat sang striker tetap berada di Belgia setidaknya selama dua minggu ke depan. Periode ini dianggap krusial bagi sang penyerang untuk mengembalikan kebugaran fisiknya yang telah menurun sejak ia kembali ke Italia. Lukaku mengakui bahwa ketidakmampuannya untuk tampil dalam performa terbaik telah berdampak pada kesejahteraan psikologisnya serta performa fisiknya.
"Ini adalah tahun yang sangat intens, tetapi pada akhirnya saya akan berhasil dan saya akan membantu Napoli serta tim nasional mencapai tujuan masing-masing ketika dipanggil. Itulah yang saya inginkan," pungkasnya. Target sang striker tetap untuk kembali pada fase akhir musim ini saat Napoli berupaya mengamankan target mereka di kompetisi domestik.
- AFP
Tetap menjalin komunikasi dengan klub
Meskipun sempat terjadi ketegangan awal terkait keberadaannya, sejumlah laporan menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara Lukaku dan manajemen Napoli tetap terbuka. Klub terus memantau perkembangan hariannya saat ia menjalani proses pemulihan dari peradangan pada otot iliopsoasnya, dengan harapan masa pemulihan intensif di Belgia ini akan memberikan solusi jangka panjang bagi masalah kebugarannya.
Beberapa jam ke depan diperkirakan akan membawa perkembangan lebih lanjut saat klub dan pemain mengoordinasikan tahap akhir program pemulihannya. Untuk saat ini, Lukaku tetap teguh pada pendiriannya: fokusnya sepenuhnya tertuju pada pemulihan kebugarannya agar dapat memimpin lini depan baik untuk klub maupun negaranya segera setelah ia mendapat izin medis untuk kembali beraksi.