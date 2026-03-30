Dalam pesan langsung kepada para penggemarnya, Lukaku menyatakan: "Musim ini sangat berat bagi saya, antara cedera dan kehilangan orang terdekat. Saya tahu ada banyak spekulasi dalam beberapa hari terakhir mengenai situasi saya dan penting untuk mengklarifikasi semuanya. Faktanya, dalam beberapa pekan terakhir saya merasa tidak fit secara fisik, saya menjalani beberapa pemeriksaan saat berada di Belgia dan ternyata terdapat peradangan serta cairan di otot iliopsoas, dekat jaringan parut," jelas sang penyerang.

"Ini adalah masalah kedua yang saya alami sejak kembali pada awal November. Saya memilih untuk menjalani rehabilitasi di Belgia agar bisa siap saat dibutuhkan."

"Saya rasa sebagian besar dari kalian melihat wawancara yang saya lakukan di Verona: Saya tidak akan pernah membelakangi Napoli, tidak pernah. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain bermain dan membawa tim saya menang, tetapi saat ini saya harus memastikan kondisi medis saya 100%, karena belakangan ini saya tidak dalam kondisi tersebut dan hal ini juga membebani saya secara mental."



