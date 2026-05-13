Menurut La Gazzetta dello Sport, Lukaku dan Napoli telah mencapai kesepakatan bersama agar sang striker meninggalkan markas latihan klub dan kembali ke Belgia. Ia akan menyelesaikan proses pemulihannya di pusat teknis tim nasional Belgia, sebuah langkah yang dirancang untuk membantunya memulihkan kebugaran menjelang Piala Dunia mendatang. Berbeda dengan perselisihan sebelumnya terkait perjalanannya, kepergian kali ini telah disetujui oleh petinggi klub untuk menghindari gesekan internal lebih lanjut.

Keputusan ini menandai perubahan suasana antara sang pemain dan Partenopei. Meskipun langkah serupa pada bulan Maret lalu berujung pada denda dan hubungan yang tegang, suasana saat ini dipenuhi dengan kerja sama yang pragmatis. Baik klub maupun sang pemain menyadari bahwa menjaga hubungan profesional sangatlah penting menjelang bursa transfer musim panas, di mana diharapkan akan ditemukan solusi untuk masa depannya.