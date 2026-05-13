Romelu Lukaku kembali meninggalkan Napoli sementara klub Serie A tersebut menanti tawaran pada musim panas di tengah proses pemulihannya dari cedera
Istirahat strategis untuk pemulihan cedera
Menurut La Gazzetta dello Sport, Lukaku dan Napoli telah mencapai kesepakatan bersama agar sang striker meninggalkan markas latihan klub dan kembali ke Belgia. Ia akan menyelesaikan proses pemulihannya di pusat teknis tim nasional Belgia, sebuah langkah yang dirancang untuk membantunya memulihkan kebugaran menjelang Piala Dunia mendatang. Berbeda dengan perselisihan sebelumnya terkait perjalanannya, kepergian kali ini telah disetujui oleh petinggi klub untuk menghindari gesekan internal lebih lanjut.
Keputusan ini menandai perubahan suasana antara sang pemain dan Partenopei. Meskipun langkah serupa pada bulan Maret lalu berujung pada denda dan hubungan yang tegang, suasana saat ini dipenuhi dengan kerja sama yang pragmatis. Baik klub maupun sang pemain menyadari bahwa menjaga hubungan profesional sangatlah penting menjelang bursa transfer musim panas, di mana diharapkan akan ditemukan solusi untuk masa depannya.
Menghindari bencana keuangan
Napoli sangat menyadari bahwa Lukaku merupakan aset ekonomi yang sangat berharga. Setelah berinvestasi besar-besaran pada sang penyerang, klub ini berupaya keras untuk menghindari kerugian modal yang besar dalam neraca keuangan mereka jika ia hengkang dalam situasi yang tidak harmonis. Dengan membiarkannya pulih di lingkungan yang sudah dikenalnya, mereka berharap dapat mempertahankan nilai pasarnya menjelang kemungkinan kepindahan permanen dalam beberapa bulan mendatang.
Pihak manajemen di Stadio Diego Armando Maradona kini menunggu tawaran yang tepat. Dengan musim Eropa yang hampir berakhir, minat diperkirakan akan muncul dari berbagai pasar, termasuk Liga Super Turki dan Liga Pro Saudi. Tujuan Napoli adalah menemukan klub yang bersedia menanggung gaji besar sang striker dan memberikan biaya transfer yang dapat mengurangi beban keuangan mereka.
Warisan yang penuh dengan rasa manis dan pahit di Naples
Terlepas dari ketidakpastian saat ini, masa-masa Lukaku di Napoli tidaklah tanpa prestasi. Ia memainkan peran penting dalam sejarah terkini klub tersebut, dengan menyumbangkan 14 gol selama kampanye sukses mereka dalam merebut gelar Scudetto. Kekuatan dan ketajaman penyelesaiannya adalah hal yang sangat dibutuhkan tim selama perburuan gelar tersebut, yang membuatnya mendapat tempat di hati banyak pendukung sebelum cedera mulai menghambat perkembangannya.
Namun, musim 2025-26 menjadi mimpi buruk bagi mantan pemain Chelsea dan Inter ini. Setelah mengalami cedera serius pada pertengahan Agustus 2025, ia hanya mampu bermain selama satu jam dalam pertandingan kompetitif musim ini. Meskipun ia mencetak gol pada menit ke-95 saat melawan Verona dalam penampilan singkatnya itu, itu tetap menjadi satu-satunya kontribusi nyata dalam musim yang dipenuhi dengan rasa frustrasi dan waktu di ruang perawatan.
Menuju kepindahan di musim panas
Babak antara Napoli dan Lukaku secara efektif telah berakhir, seiring tim bersiap untuk melangkah maju tanpa dirinya di sisa musim ini. Saat ini berada di peringkat kedua Serie A dengan 70 poin, Napoli hanya unggul tiga poin dari Roma yang berada di peringkat kelima, dengan hanya dua pertandingan tersisa, sehingga setiap pertandingan menjadi krusial dalam upaya mereka untuk memastikan tiket ke Liga Champions.