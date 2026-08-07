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Romelu Lukaku, bintang Napoli yang ingin hengkang, muncul sebagai target kejutan klub Ligue 1
Monaco masuk dalam persaingan untuk Romelu Lukaku
Monaco tengah aktif mengupayakan kesepakatan untuk merekrut penyerang Napoli Lukaku pada bursa transfer musim panas, menurut La Gazzetta dello Sport. Klub Ligue 1 itu sedang menjajaki opsi di lini serang seiring meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan Balogun. Sang striker bisa meninggalkan Monaco sebelum tenggat transfer, memaksa petinggi klub mencari pengganti berprofil tinggi.
Lukaku yang berusia 33 tahun muncul sebagai target prestisius bagi klub dalam beberapa jam terakhir. Penyerang internasional Belgia itu sedang mencari awal yang baru jauh dari Italia. Kepindahan ke Principality akan memberi Monaco seorang pencetak gol yang telah terbukti di level tertinggi.
- Getty Images
Lukaku mencari jalan keluar setelah konflik dengan Napoli
Menurut laporan yang sama, Lukaku saat ini sedang berselisih dengan petinggi Napoli. Hubungan itu telah memburuk, sehingga sang penyerang aktif mencari jalan keluar pada musim panas ini. Sejumlah klub di sepakbola dunia telah menyatakan minat untuk merekrut mantan striker Manchester United tersebut. Namun, sang pemain memiliki prioritas yang jelas terkait tujuan karier berikutnya.
Meski klub Amerika, Atlanta, sudah lama tertarik membawanya ke Major League Soccer, Lukaku masih belum yakin dengan kepindahan ke Amerika Serikat.
Penyerang Belgia lebih memilih bertahan di Eropa
Preferensi utama Lukaku adalah tetap bermain di sepakbola Eropa untuk musim mendatang. Sikap ini memberi Monaco peluang nyata untuk menuntaskan kesepakatan bagi penyerang berpengalaman tersebut. Klub Prancis itu bukan satu-satunya tim Eropa yang memantau situasinya. Ketertarikan terhadap striker Belgia itu juga datang dari klub-klub di Turki. Meski potensi kepindahan ke Arab Saudi juga bisa dipertimbangkan, opsi bergabung dengan Monaco tetap menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi sang penyerang.
- Getty Images
Pekan-pekan penentuan menanti lini serang Monaco
Monaco akan terus mengevaluasi opsi-opsi lini serang mereka seiring mereka menyelesaikan situasi terkait Balogun. Negosiasi lanjutan untuk Lukaku bisa dipercepat jika kepergian Balogun dirampungkan.
Lukaku akan mempertimbangkan pilihan yang tersedia sebelum memutuskan tujuan berikutnya. Dengan Monaco menawarkan peluang konkret untuk tetap di Eropa, perkembangan terkait masa depan pemain Belgia itu diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.
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