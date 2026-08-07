Monaco tengah aktif mengupayakan kesepakatan untuk merekrut penyerang Napoli Lukaku pada bursa transfer musim panas, menurut La Gazzetta dello Sport. Klub Ligue 1 itu sedang menjajaki opsi di lini serang seiring meningkatnya ketidakpastian mengenai masa depan Balogun. Sang striker bisa meninggalkan Monaco sebelum tenggat transfer, memaksa petinggi klub mencari pengganti berprofil tinggi.

Lukaku yang berusia 33 tahun muncul sebagai target prestisius bagi klub dalam beberapa jam terakhir. Penyerang internasional Belgia itu sedang mencari awal yang baru jauh dari Italia. Kepindahan ke Principality akan memberi Monaco seorang pencetak gol yang telah terbukti di level tertinggi.