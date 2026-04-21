Romelu Lukaku & Napoli menggelar 'pembicaraan konstruktif' setelah terjadi ketegangan terkait rehabilitasi cedera
Ketegangan mereda di Naples
Hubungan antara Lukaku dan Napoli tampaknya kembali membaik setelah "pembicaraan konstruktif" antara sang pemain dan petinggi klub. Penyerang berusia 32 tahun itu sempat menjadi sorotan dalam perselisihan terkait lokasi pemulihannya, setelah menghabiskan beberapa pekan terakhir jauh dari markas latihan klub di Castelvolturno untuk menjalani perawatan spesialis di Belgia guna mengatasi masalah otot paha belakang yang kambuh.
Meskipun perselisihan tersebut sebelumnya memicu rumor tentang keretakan jangka panjang, kedua belah pihak kini telah sepakat bahwa Lukaku akan melanjutkan rehabilitasinya di tanah airnya, menurut The Athletic. Rencananya, mantan pemain Chelsea ini akan kembali ke Naples sesaat sebelum bergabung dengan skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026 mendatang, memastikan ia berada dalam kondisi fisik prima baik untuk klub maupun negaranya.
Lukaku meluruskan kabar tersebut
Menanggapi spekulasi yang semakin merebak di media sosial, Lukaku dengan cepat menegaskan kembali komitmennya kepada Partenopei. "Kenyataannya, dalam beberapa pekan terakhir saya merasa tidak fit secara fisik. Saya menjalani beberapa pemeriksaan saat berada di Belgia, dan ternyata ada peradangan serta penumpukan cairan di otot iliopsoas, dekat jaringan parut," tulisnya di Instagram.
"Saya tidak akan pernah berpaling dari Napoli, tidak pernah. Tidak ada yang lebih saya inginkan selain bermain dan membawa tim saya meraih kemenangan, tetapi saat ini saya harus memastikan kondisi fisik saya 100 persen pulih, karena belakangan ini saya tidak dalam kondisi terbaik, dan hal ini juga membebani saya secara mental."
Klub menunda tindakan disiplin
Keputusan ini menjadi kabar baik bagi Napoli, yang dilaporkan sempat mempertimbangkan langkah-langkah drastis beberapa minggu lalu. Pada akhir Maret, laporan menyebutkan bahwa klub Italia tersebut sedang mempertimbangkan tindakan disiplin terhadap sang striker setelah ia tidak hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan. Klub mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Lukaku belum menanggapi permintaan resmi mereka untuk kembali ke Italia. Namun, setelah pertemuan pada hari Senin, ancaman hukuman internal tersebut ditunda demi pendekatan kolaboratif untuk mengembalikan sang penyerang ke lapangan.
Kampanye yang sulit
Ini merupakan tahun yang mengecewakan bagi Lukaku, yang hanya tampil sebagai pemain pengganti sebanyak tujuh kali musim ini akibat cedera otot paha belakang yang dialaminya dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus lalu. Hal ini sangat kontras dengan musim perdananya di Napoli, di mana ia berperan penting dalam perburuan gelar Serie A klub tersebut, dengan mencetak 14 gol dan memberikan 11 assist setelah pindah dari Chelsea dengan nilai transfer €30 juta (£25,2 juta). Dengan kontraknya di Stadio Diego Armando Maradona yang akan berakhir pada musim panas 2027, klub tetap berkomitmen terhadap kebugaran jangka panjang sang striker setelah musim yang hancur akibat cedera.