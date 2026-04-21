Romelu Lukaku & Napoli menggelar 'pembicaraan konstruktif' setelah terjadi ketegangan terkait rehabilitasi cedera

Hubungan antara Lukaku dan Napoli tampaknya kembali membaik setelah "pembicaraan konstruktif" antara sang pemain dan petinggi klub. Penyerang berusia 32 tahun itu sempat menjadi sorotan dalam perselisihan terkait lokasi pemulihannya, setelah menghabiskan beberapa pekan terakhir jauh dari markas latihan klub di Castelvolturno untuk menjalani perawatan spesialis di Belgia guna mengatasi masalah otot paha belakang yang kambuh.

Meskipun perselisihan tersebut sebelumnya memicu rumor tentang keretakan jangka panjang, kedua belah pihak kini telah sepakat bahwa Lukaku akan melanjutkan rehabilitasinya di tanah airnya, menurut The Athletic. Rencananya, mantan pemain Chelsea ini akan kembali ke Naples sesaat sebelum bergabung dengan skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026 mendatang, memastikan ia berada dalam kondisi fisik prima baik untuk klub maupun negaranya.