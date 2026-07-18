Romelu Lukaku akan bergabung dengan MLS? Ajax dan Monaco harus bersaing dengan minat dari Amerika Serikat untuk merekrut striker tersebut, yang diperkirakan akan hengkang dari Napoli

Masa depan Lukaku mungkin berada di luar Eropa, dengan MLS muncul sebagai opsi yang serius bagi penyerang berpengalaman tersebut, menurut Tuttosport. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa New York City FC telah mengidentifikasi pemain asal Belgia itu sebagai calon bintang utama setelah penampilannya di Piala Dunia meningkatkan daya tariknya.

Napoli bersedia melepas Lukaku karena mereka berupaya mengurangi beban gaji dan memperkuat skuad di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Penyerang tersebut saat ini sedang berlibur setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional, sementara perwakilannya terus mengevaluasi minat dari beberapa klub. Klub-klub Eropa tetap menjadi pesaing utama, namun meningkatnya minat dari Amerika Serikat telah menambah dimensi baru dalam persaingan transfer ini.







