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Romelu Lukaku akan bergabung dengan MLS? Ajax dan Monaco harus bersaing dengan minat dari Amerika Serikat untuk merekrut striker tersebut, yang diperkirakan akan hengkang dari Napoli
MLS ikut bersaing untuk mendapatkan Lukaku
Masa depan Lukaku mungkin berada di luar Eropa, dengan MLS muncul sebagai opsi yang serius bagi penyerang berpengalaman tersebut, menurut Tuttosport. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa New York City FC telah mengidentifikasi pemain asal Belgia itu sebagai calon bintang utama setelah penampilannya di Piala Dunia meningkatkan daya tariknya.
Napoli bersedia melepas Lukaku karena mereka berupaya mengurangi beban gaji dan memperkuat skuad di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Penyerang tersebut saat ini sedang berlibur setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional, sementara perwakilannya terus mengevaluasi minat dari beberapa klub. Klub-klub Eropa tetap menjadi pesaing utama, namun meningkatnya minat dari Amerika Serikat telah menambah dimensi baru dalam persaingan transfer ini.
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Belum ada tawaran resmi yang diajukan
Beberapa klub dilaporkan sedang memantau ketersediaannya. Ajax dan Monaco telah melakukan pendekatan awal, namun belum memulai negosiasi resmi. Kesepakatan apa pun kemungkinan besar akan bergantung pada kesediaan Lukaku untuk menerima pengurangan gaji, mengingat gaji kotornya di Napoli saat ini dilaporkan mencapai sekitar €12 juta per musim.
Fenerbahce juga memantau situasi sang striker, meskipun perekrutan Mason Greenwood baru-baru ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengejar penambahan pemain serang ternama lainnya. Sementara itu, kabar yang mengaitkan Besiktas dengan Lukaku telah mereda.
Napoli menginginkan solusi permanen
Napoli sangat ingin menyelesaikan penjualan permanen ini guna membebaskan dana untuk perekrutan lebih lanjut dan menghindari drama transfer yang berlarut-larut menjelang musim baru Serie A. Meskipun Lukaku masih memiliki banyak peminat di seluruh Eropa, gajinya tetap menjadi hambatan yang signifikan. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dilaporkan enggan menurunkan nilai pasar sang pemain meskipun klub ingin menghapus gaji sang striker dari pembukuan. Menurut Il Mattino, kemungkinan Lukaku bertahan lebih lama di Napoli tampak kecil kecuali ia bersedia mengurangi gajinya atau meyakinkan Allegri bahwa ia harus tetap menjadi bagian penting dari skuad.
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Keputusan mengenai masa depan Lukaku masih ditunggu
Napoli telah memulai persiapan pramusim tanpa kehadiran Lukaku dalam sesi latihan. Jika ada tawaran yang sesuai dari MLS atau salah satu klub Eropa yang tertarik padanya, Napoli diperkirakan akan menyetujui transfer tersebut. Lukaku kini harus memutuskan apakah akan terus berkarier di sepak bola Eropa atau memulai babak baru di tempat lain.
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