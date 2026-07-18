Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Romelu Lukaku akan bergabung dengan MLS? Ajax dan Monaco harus bersaing dengan minat dari Amerika Serikat untuk merekrut striker tersebut, yang diperkirakan akan hengkang dari Napoli

Transfers
R. Lukaku
SSC Napoli
Major League Soccer
Ajax
Fenerbahce
Eredivisie
Serie A
Super Lig
Monaco
Ligue 1

Romelu Lukaku mungkin akan menghadapi tantangan baru, dengan Major League Soccer (MLS) muncul sebagai opsi serius di samping minat yang ditunjukkan oleh Ajax, Monaco, dan Fenerbahçe. Napoli diperkirakan akan melepas striker asal Belgia tersebut dalam upaya mengurangi beban gaji mereka, meskipun kepindahan apa pun akan bergantung pada kesediaan klub-klub tersebut untuk memenuhi tuntutan finansial terkait transfer permanen.

  • MLS ikut bersaing untuk mendapatkan Lukaku

    Masa depan Lukaku mungkin berada di luar Eropa, dengan MLS muncul sebagai opsi yang serius bagi penyerang berpengalaman tersebut, menurut Tuttosport. Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa New York City FC telah mengidentifikasi pemain asal Belgia itu sebagai calon bintang utama setelah penampilannya di Piala Dunia meningkatkan daya tariknya.

    Napoli bersedia melepas Lukaku karena mereka berupaya mengurangi beban gaji dan memperkuat skuad di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Penyerang tersebut saat ini sedang berlibur setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional, sementara perwakilannya terus mengevaluasi minat dari beberapa klub. Klub-klub Eropa tetap menjadi pesaing utama, namun meningkatnya minat dari Amerika Serikat telah menambah dimensi baru dalam persaingan transfer ini.



    • Iklan
  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Belum ada tawaran resmi yang diajukan

    Beberapa klub dilaporkan sedang memantau ketersediaannya. Ajax dan Monaco telah melakukan pendekatan awal, namun belum memulai negosiasi resmi. Kesepakatan apa pun kemungkinan besar akan bergantung pada kesediaan Lukaku untuk menerima pengurangan gaji, mengingat gaji kotornya di Napoli saat ini dilaporkan mencapai sekitar €12 juta per musim.

    Fenerbahce juga memantau situasi sang striker, meskipun perekrutan Mason Greenwood baru-baru ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengejar penambahan pemain serang ternama lainnya. Sementara itu, kabar yang mengaitkan Besiktas dengan Lukaku telah mereda.

  • Napoli menginginkan solusi permanen

    Napoli sangat ingin menyelesaikan penjualan permanen ini guna membebaskan dana untuk perekrutan lebih lanjut dan menghindari drama transfer yang berlarut-larut menjelang musim baru Serie A. Meskipun Lukaku masih memiliki banyak peminat di seluruh Eropa, gajinya tetap menjadi hambatan yang signifikan. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dilaporkan enggan menurunkan nilai pasar sang pemain meskipun klub ingin menghapus gaji sang striker dari pembukuan. Menurut Il Mattino, kemungkinan Lukaku bertahan lebih lama di Napoli tampak kecil kecuali ia bersedia mengurangi gajinya atau meyakinkan Allegri bahwa ia harus tetap menjadi bagian penting dari skuad.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Napoli v Genoa - Serie AGetty Images Sport

    Keputusan mengenai masa depan Lukaku masih ditunggu

    Napoli telah memulai persiapan pramusim tanpa kehadiran Lukaku dalam sesi latihan. Jika ada tawaran yang sesuai dari MLS atau salah satu klub Eropa yang tertarik padanya, Napoli diperkirakan akan menyetujui transfer tersebut. Lukaku kini harus memutuskan apakah akan terus berkarier di sepak bola Eropa atau memulai babak baru di tempat lain.