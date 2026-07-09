Romario sangat keras terhadap Ancelotti: "Aku akan menggugatnya ke pengadilan, aku akan membatalkan kontraknya"

Romario, mantan bintang Brasil (70 penampilan, 55 gol, juara dunia tahun 1994), kembali menyerang Carlo Ancelotti, pelatih Seleção, yang tersingkir dari Piala Dunia oleh Norwegia di babak 16 besar: "Dia tidak bisa tetap menjadi pelatih Brasil, tidak mungkin. Seandainya saya berada di federasi, saya akan masuk ke ruang ganti, mengusirnya ke neraka, dan langsung membatalkan kontraknya. Pertandingan melawan Norwegia itu memalukan, saya bahkan akan membawanya ke pengadilan. Lalu kita lihat saja apa yang terjadi, tapi dia tidak bisa tetap menjabat — demikian tertulis di Sportmediaset. — Dan saya bahkan tidak mengerti apa yang dia rencanakan di lapangan: mengganti Bruno Guimaraes untuk menempatkan Ederson di sayap? Dan kamu melakukannya karena tidak memanggil bek sayap lain. Seorang bek sayap cedera, lalu kamu memanggil bek tengah? Saya mengerti bahwa tidak banyak pilihan, tapi pasti ada yang lebih baik dari Ederson untuk posisi itu?”