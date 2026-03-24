Jadon Sancho, yang saat ini dipinjamkan ke Aston Villa, siap pindah klub lagi. Namun, Fabrizio Romano menegaskan bahwa sang pemain sayap asal Inggris itu tidak akan bergabung dengan Manchester United—yang memegang hak kepemilikannya—melainkan akan melanjutkan kariernya di tempat lain. Dalam video terbaru yang diunggah di kanal YouTube-nya, pakar transfer tersebut juga membocorkan beberapa cerita di balik layar mengenai spekulasi transfernya ke klub-klub Italia seperti Juventus, Roma, dan Napoli.
Diterjemahkan oleh
Romano: "Sancho bisa didatangkan secara gratis, Manchester United sudah jelas. Kebenaran tentang Juventus, Roma, dan Napoli"
TIDAK ADA LAGI UNITED
"Manchester United telah memberi tahu Sancho bahwa mereka tidak akan menggunakan opsi yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Pemain itu kini bisa didatangkan secara gratis, dan dia sendiri yang bisa memutuskan ke mana akan pergi," jelas Romano.
JUVENTUS, ROMA, DAN NAPOLI
"Pada tahun 2024, ada peluang untuk bergabung dengan Juventus, sebelum akhirnya ia bergabung dengan Chelsea; peluang itu muncul kembali pada tahun 2025 ketika Juventus yang mundur karena keraguan terkait aspek kepribadiannya. Sebaliknya, Sancho lah yang tidak membuka peluang bagi Roma yang telah melakukan evaluasi, sementara Napoli mempertimbangkannya pada akhir Mei 2025. Saat ini, tim yang bergerak adalah Borussia Dortmund, di mana Jadon sudah pernah bermain dua kali, namun diperlukan pengurangan gaji," pungkasnya.