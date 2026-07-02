Romano – Inter, melakukan kontak langsung dengan Chalobah. Khalaili tetap menjadi prioritas, namun ada kabar terbaru dari Liga Premier

"Inter akan merekrut dua bek. Salah satunya adalah Trevor Chalobah. Pembicaraan masih berlanjut: kami belum mencapai kesepakatan final, tetapi Inter sedang bernegosiasi dengan agen sang pemain. Telah terjadi kontak langsung, sehingga nama Chalobah perlu dipertimbangkan karena Inter memang tertarik padanya dan telah menjalin kontak.Como telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro ditambah bonus, namun ditolak oleh Chelsea yang menginginkan harga lebih tinggi. Oleh karena itu, nama Chalobah tetap dipertimbangkan oleh Inter, sementara nama Solet harus dihapus karena pembicaraan mengenai dirinya sudah terhenti."





“Mengenai Khalaili, Napoli telah bergerak lebih dulu dengan mencapai kesepakatan bersama sang pemain. Namun, Manna kini harus menyelesaikan proses pelepasannya. Inter sedang bergerak untuk merekrutnya, telah berbicara dengan agennya, dan menjalin kontak dengan Union Saint-Gilloise. Inter sedang secara serius mempertimbangkan untuk melanjutkan prosesini. Prioritas saat ini adalah Khalaili, meskipun telah ditawarkan seorang bek kanan lain dari Liga Premier.”