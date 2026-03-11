Roman Abramovich tidak diwajibkan untuk menyumbangkan seluruh £2,35 miliar dari penjualan Chelsea ke lembaga amal, karena lebih dari setengah dana tersebut dialokasikan ke perusahaan investasi

Menurut laporan The Times, kisah panjang seputar hasil penjualan Chelsea telah mengalami perkembangan dramatis. Meskipun klub tersebut dijual kepada Blueco 22 Ltd dengan harga total £2,5 miliar, laporan keuangan Fordstam Ltd menunjukkan bahwa Roman Abramovich secara hukum diwajibkan untuk menyalurkan sekitar £987 juta kepada sebuah yayasan amal. Jumlah total penjualan tersebut terdiri dari pembayaran sebesar £2,35 miliar yang diterima, jumlah penahanan sebesar £150 juta, dan biaya transaksi sebesar £41,6 juta.

Angka keuntungan bersih ini menjadi pukulan berat bagi mereka yang mengharapkan seluruh dana digunakan untuk bantuan kemanusiaan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Laporan keuangan perusahaan mencatat bahwa Abramovich berencana menyumbangkan hasil bersih penjualan, setelah memperhitungkan item lain dalam neraca. Selain itu, £1,24 juta dihabiskan selama tahun fiskal hanya untuk menyiapkan struktur yang menangani sumbangan ini, beserta biaya hukum dan audit.