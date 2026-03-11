AFP
Roman Abramovich tidak diwajibkan untuk menyumbangkan seluruh £2,35 miliar dari penjualan Chelsea ke lembaga amal, karena lebih dari setengah dana tersebut dialokasikan ke perusahaan investasi
Biaya sebenarnya dari janji amal yang tidak ditepati
Menurut laporan The Times, kisah panjang seputar hasil penjualan Chelsea telah mengalami perkembangan dramatis. Meskipun klub tersebut dijual kepada Blueco 22 Ltd dengan harga total £2,5 miliar, laporan keuangan Fordstam Ltd menunjukkan bahwa Roman Abramovich secara hukum diwajibkan untuk menyalurkan sekitar £987 juta kepada sebuah yayasan amal. Jumlah total penjualan tersebut terdiri dari pembayaran sebesar £2,35 miliar yang diterima, jumlah penahanan sebesar £150 juta, dan biaya transaksi sebesar £41,6 juta.
Angka keuntungan bersih ini menjadi pukulan berat bagi mereka yang mengharapkan seluruh dana digunakan untuk bantuan kemanusiaan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Laporan keuangan perusahaan mencatat bahwa Abramovich berencana menyumbangkan hasil bersih penjualan, setelah memperhitungkan item lain dalam neraca. Selain itu, £1,24 juta dihabiskan selama tahun fiskal hanya untuk menyiapkan struktur yang menangani sumbangan ini, beserta biaya hukum dan audit.
Melunasi utang investasi internal yang besar
Perbedaan yang mencolok antara harga jual dan jumlah donasi pada dasarnya disebabkan oleh utang internal yang besar yang dimiliki oleh struktur holding sebelumnya. Laporan keuangan Fordstam untuk tahun yang berakhir pada Juni 2023 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhutang £1,4 miliar kepada entitas yang terdaftar di Jersey bernama Camberley International Investments.
Entitas terkait ini terkenal digunakan oleh miliarder Rusia untuk menyalurkan pinjaman ke klub selama masa jabatannya yang dipenuhi trofi selama dua dekade di Stamford Bridge. Meskipun dana tersebut saat ini dibekukan di rekening bank di Inggris, kewajiban ini harus diselesaikan dalam neraca sebelum angka bersih yang sebenarnya dapat ditentukan.
Perselisihan hukum dan intervensi pemerintah Inggris
Situasi semakin rumit akibat perselisihan hukum yang sengit antara timnya dan pemerintah Inggris. Pengacara mantan pemilik dilaporkan telah memperingatkan agar tidak ada upaya penyitaan, dengan menegaskan bahwa hasil penjualan sepenuhnya miliknya. Selain itu, perselisihan berkecamuk mengenai cakupan yayasan amal; ia ingin membantu semua korban konflik, sementara pemerintah bersikeras dana harus digunakan di dalam batas wilayah Ukraina.
Tekanan semakin meningkat, karena Perdana Menteri Sir Keir Starmer sebelumnya mengancam akan menyita dana beku sebesar £2,35 miliar jika kesepakatan untuk melepaskan dana tersebut tidak tercapai hingga 17 Maret. Menambah kompleksitas finansial, saldo dana beku tersebut berhasil menghasilkan bunga sebesar £62,8 juta dalam satu tahun.
Jaringan kompleks penyelidikan dan dana yang ditahan
Menambah ketidakpastian, dana yang terkait dengan Camberley International Investments saat ini sedang diselidiki oleh Jaksa Agung Jersey untuk menentukan apakah aset tertentu merupakan hasil kejahatan, tindakan yang dengan tegas ditentang oleh Abramovich.
Sementara itu, keuntungan bersih sebesar £987 juta secara khusus tidak termasuk £150 juta yang ditahan oleh Blueco 22 hingga Mei 2027. Fordstam telah mengesampingkan jumlah ini karena "keraguan mengenai kelayakan penagihannya sepenuhnya," karena dana tersebut dialokasikan untuk menutupi denda potensial dari 74 tuduhan FA. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pembayaran di luar buku, termasuk pembayaran rahasia kepada agen mantan Eden Hazard, meskipun Chelsea berharap hanya akan dikenakan denda karena mereka melaporkan pelanggaran tersebut secara sukarela setelah menemukannya selama proses akuisisi pada 2022.
