Roman Abramovich menantang pemerintah Inggris untuk mengontrol dana sebesar £2,5 miliar dari penjualan Chelsea, meskipun telah berjanji terkait Ukraina, saat batas waktu semakin dekat
Pertempuran untuk miliaran
Dana tersebut telah diblokir di rekening bank di Inggris sejak klub dijual kepada konsorsium yang dipimpin oleh pengusaha AS Todd Boehly, seperti dilaporkan oleh The Guardian. Meskipun pemerintah Inggris berencana untuk memastikan dana tersebut hanya digunakan untuk korban di Ukraina, tim hukum Abramovich berargumen bahwa uang tersebut tetap "sepenuhnya dimiliki" oleh Fordstam Ltd, entitas yang digunakan oleh miliarder tersebut untuk membiayai The Blues selama masa jabatannya yang dipenuhi trofi di Stamford Bridge.
Perselisihan mengenai niat amal
Inti dari sengketa ini terletak pada definisi "korban." Ketika Abramovich pertama kali mengumumkan niatnya untuk menjual Chelsea pada Maret 2022, ia menyatakan bahwa hasil penjualan akan digunakan "untuk kepentingan semua korban perang di Ukraina." Penggunaan kata-kata ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Inggris bahwa miliarder tersebut bermaksud mengalihkan sebagian dana bantuan ke penerima di Rusia, langkah yang pemerintah bertekad untuk blokir.
Pengacara dari Kobre & Kim, yang mewakili Abramovich, menanggapi pembatasan tersebut dengan menyatakan: "Pemerintah Inggris tampaknya memperlakukan sumbangan yang diusulkan ini sebagai bentuk tindakan hukuman terhadap Tuan Abramovich. Usulan untuk menyumbangkan dana ini diajukan oleh Tuan Abramovich sebelum penerapan sanksi, dan ia tetap berkomitmen penuh untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk tujuan amal."
Pemerintah mengeluarkan ultimatum.
Dengan batas waktu 17 Maret yang semakin dekat, para menteri Inggris mulai kehilangan kesabaran atas kebuntuan yang telah berlangsung selama tiga tahun. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, telah mengambil sikap tegas dalam hal ini, menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah drastis jika pemilik mantan Chelsea, Roman Abramovich, tidak mematuhi arahan mereka terkait miliaran pound yang dibekukan.
Cooper baru-baru ini menyatakan: “Uang ini dijanjikan kepada Ukraina lebih dari tiga tahun yang lalu. Sudah waktunya Roman Abramovich melakukan hal yang benar, tetapi jika dia tidak mau, kami akan bertindak.” Pernyataan ini juga diulang oleh Perdana Menteri Keir Starmer, yang memperingatkan pada Desember bahwa “waktu terus berjalan” untuk mencapai penyelesaian sebelum pemerintah melanjutkan proses penyitaan resmi.
Pertarungan hukum yang besar semakin mendekat.
Abramovich tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, dengan perwakilannya menuduh pemerintah membuat "pernyataan yang sarat politik dan sangat dipublikasikan" untuk menekan oligark tersebut. Jika pemerintah Inggris mencoba menyita dana tersebut melalui penyitaan resmi, tim hukum telah menegaskan bahwa langkah tersebut akan ditentang dengan keras di pengadilan, yang berpotensi menunda bantuan kemanusiaan lebih lanjut.
