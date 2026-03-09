Roman Abramovich menantang pemerintah Inggris untuk mengontrol dana sebesar £2,5 miliar dari penjualan Chelsea, meskipun telah berjanji terkait Ukraina, saat batas waktu semakin dekat

Inti dari sengketa ini terletak pada definisi "korban." Ketika Abramovich pertama kali mengumumkan niatnya untuk menjual Chelsea pada Maret 2022, ia menyatakan bahwa hasil penjualan akan digunakan "untuk kepentingan semua korban perang di Ukraina." Penggunaan kata-kata ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Inggris bahwa miliarder tersebut bermaksud mengalihkan sebagian dana bantuan ke penerima di Rusia, langkah yang pemerintah bertekad untuk blokir.

Pengacara dari Kobre & Kim, yang mewakili Abramovich, menanggapi pembatasan tersebut dengan menyatakan: "Pemerintah Inggris tampaknya memperlakukan sumbangan yang diusulkan ini sebagai bentuk tindakan hukuman terhadap Tuan Abramovich. Usulan untuk menyumbangkan dana ini diajukan oleh Tuan Abramovich sebelum penerapan sanksi, dan ia tetap berkomitmen penuh untuk memastikan dana tersebut digunakan untuk tujuan amal."