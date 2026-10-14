Stadio Olimpico menjadi panggung peragaan taktik brilian yang berubah menjadi duel saling berbalas gol nan kacau, dengan Real Madrid keluar sebagai pemenang 4-3 atas Roma. Tim asuhan Gian Piero Gasperini tampak mengendalikan pertandingan pada awal babak kedua, memanfaatkan sistem intensitas tinggi khas mereka untuk mengeksploitasi rotasi pertahanan tim tamu.

Namun, jalannya pertandingan berubah drastis pada fase akhir ketika disiplin taktik yang terlihat selama satu jam pertama tergeser oleh kualitas individu dan pengelolaan pemain cadangan yang agresif.

Kembalinya Jose Mourinho ke Roma ditandai strategi yang memperhitungkan risiko dan imbalannya. Sementara Roma berupaya mendominasi lewat penguasaan bola yang terstruktur dan penjagaan satu lawan satu yang agresif, Real Madrid mengandalkan kemampuan mereka untuk bertahan menghadapi tekanan dan menyerang saat terjadi peralihan permainan.

Pertandingan ini mempertemukan dua filosofi: pergerakan mekanis dan tersinkronisasi ala Gasperini melawan fleksibilitas pragmatis Mourinho serta kemampuannya memanfaatkan kelelahan lawan secara efektif.