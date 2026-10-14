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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Roma vs Real Madrid: Papan taktik. Pergantian pemain Mourinho pada menit-menit akhir memicu kebangkitan sensasional

The tactics board
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Roma
Champions League

Real Madrid bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Roma 4-3 dalam laga sengit sarat adu taktik di Stadio Olimpico. Gol-gol di pengujung laga dari dua pemain pengganti, Carlos Espi dan Endrick, disusul gol Antonio Ruediger pada masa tambahan waktu, membalikkan keadaan.

Stadio Olimpico menjadi panggung peragaan taktik brilian yang berubah menjadi duel saling berbalas gol nan kacau, dengan Real Madrid keluar sebagai pemenang 4-3 atas Roma. Tim asuhan Gian Piero Gasperini tampak mengendalikan pertandingan pada awal babak kedua, memanfaatkan sistem intensitas tinggi khas mereka untuk mengeksploitasi rotasi pertahanan tim tamu.

Namun, jalannya pertandingan berubah drastis pada fase akhir ketika disiplin taktik yang terlihat selama satu jam pertama tergeser oleh kualitas individu dan pengelolaan pemain cadangan yang agresif.

Kembalinya Jose Mourinho ke Roma ditandai strategi yang memperhitungkan risiko dan imbalannya. Sementara Roma berupaya mendominasi lewat penguasaan bola yang terstruktur dan penjagaan satu lawan satu yang agresif, Real Madrid mengandalkan kemampuan mereka untuk bertahan menghadapi tekanan dan menyerang saat terjadi peralihan permainan.

Pertandingan ini mempertemukan dua filosofi: pergerakan mekanis dan tersinkronisasi ala Gasperini melawan fleksibilitas pragmatis Mourinho serta kemampuannya memanfaatkan kelelahan lawan secara efektif.

  • AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Pengaturan taktik Roma

    Gasperini menerapkan formasi 3-4-3 yang kaku untuk membatasi upaya Madrid membangun serangan dari belakang. Tujuan utamanya adalah menjalankan tekanan tinggi, dengan lini tengah menjadi poros untuk mengganggu Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni saat keduanya berusaha mengalirkan bola dari area pertahanan.

    Bek sayap Roma, Nahuel Molina dan Wesley, diinstruksikan untuk maju sangat tinggi. Hal itu memaksa bek sayap Real Madrid mundur untuk bertahan dan membentuk lini serang berisi lima pemain ketika Roma menguasai bola dalam waktu lama.

    Saat menguasai bola, Roma mengutamakan serangan vertikal. Marten de Roon, yang membuka keunggulan pada menit ke-20, menjadi jangkar di lini tengah. Peran itu memungkinkan Manu Kone, lalu Niccolo Pisilli, bergerak maju ke ruang antara area tengah dan sayap. Pemicu tekanan Roma terlihat jelas: setiap kali bola mengarah ke bek tengah Madrid, dua pemain depan Roma, yang dipimpin Donyell Malen, bergerak melengkung untuk menutup jalur umpan ke sayap.

    Situasi ini beberapa kali memaksa Thibaut Courtois melepaskan bola panjang, sementara tiga bek Roma, yang dipimpin Gianluca Mancini, memiliki keunggulan fisik. Dua gol Malen pada babak kedua, berkat assist Rodrigo Mora dan Matias Soule, merupakan hasil langsung dari keberhasilan Roma merebut bola di area pertahanan lawan dan memanfaatkan lini belakang Madrid yang tidak padu serta kesulitan menghadapi pergerakan overlap Roma.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Pengaturan taktik Real Madrid

    Real Madrid bermain dengan formasi 4-2-3-1 yang kerap terlihat seperti 4-4-2 saat bertahan. Rencana Mourinho bertumpu pada kestabilan blok menengah. Ia berupaya memancing bek sayap Roma maju agar menyisakan ruang bagi Vinicius Junior dan Kylian Mbappe untuk melancarkan serangan balik.

    Valverde dan Tchouameni, yang berduet di lini tengah, bertugas melindungi pertahanan dari kelincahan Dybala. Namun, mereka kerap kalah jumlah dari para gelandang Roma yang aktif merangsek maju. Gol penyama kedudukan Mbappe pada menit ke-25 menunjukkan potensi rencana tersebut ketika ia memanfaatkan kelengahan yang jarang terjadi dalam sistem pengawalan satu lawan satu Roma.

    Saat bertahan, Antonio Rudiger dan Ibrahima Konate harus menjaga area yang luas karena Denzel Dumfries dan Marc Cucurella diberi kebebasan untuk menyerang.

    Seiring berjalannya laga, jarak antarlini Madrid semakin melebar. Tim tamu kesulitan menghadapi penguasaan bola Roma sebesar 54% dan keunggulan jumlah pemain yang tercipta berkat pergerakan Malen di antara lini. Namun, pilar utama taktik Madrid tetaplah efektivitas mereka di sepertiga akhir lapangan. Meski lebih sedikit menguasai bola, mereka mencatatkan angka gol ekspektasi (xG) yang lebih tinggi, yakni 1,655. Ini menunjukkan bahwa ketika berhasil melewati tekanan Roma, peluang yang mereka ciptakan lebih berkualitas daripada peluang tuan rumah.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Adu taktik

    Pertarungan penentu terjadi di sektor sayap. Selama 60 menit, para bek sayap Roma mendominasi, membuat Madrid terus bertahan dan memberi Malen ruang untuk bergerak di kotak penalti.

    Gasperini memenangi adu taktik awal dengan menumpuk pemain di area tengah, memaksa Valverde turun lebih dalam dan membuat Mbappe terisolasi. Keunggulan 3-1 Roma mencerminkan kemampuan mereka menjalankan rancangan taktik yang rumit saat menghadapi tim yang lebih banyak bereaksi.

    Namun, pertandingan berbalik karena tekanan tinggi Roma mulai menguras tenaga, sementara Madrid memiliki pemain yang lebih segar. Ketika energi para pemain Roma menurun, sistem penjagaan satu lawan satu mereka mulai kehilangan kekompakan. Ruang di belakang Molina dan Wesley, yang sebelumnya dikendalikan oleh tiga bek, menjadi area yang bisa dimanfaatkan para pemain Madrid yang masuk belakangan.

    Pertarungan taktik itu pada akhirnya dimenangi bukan oleh susunan pemain inti, melainkan berkat kesadaran Mourinho bahwa sistem Roma secara fisik tidak dapat dipertahankan selama 90 menit di bawah tekanan terus-menerus.

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  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Penyesuaian selama pertandingan

    Mourinho melakukan dua pergantian pemain pada menit ke-59 yang mengubah pola permainan secara mendasar. Dengan memasukkan Arda Guler dan Endrick menggantikan Vinicius dan Dumfries, ia mengubah arah serangan. Masuknya Guler sangat berpengaruh. Ia beralih dari peran winger tradisional menjadi pengatur serangan yang bergerak ke tengah, menghadirkan kreativitas yang sebelumnya tidak ada. Dua assist yang ia ciptakan dari situasi sepak pojok pada menit-menit akhir memperlihatkan kemampuannya menemukan ruang di antara para pemain Roma.

    Gasperini mencoba merespons dengan memasukkan Leonardo Balerdi dan Lorenzo Pellegrini untuk mengembalikan kekokohan pertahanan, tetapi momentum sudah berbalik. Masuknya Carlos Espi pada fase akhir pertandingan memberi Madrid titik tumpu fisik di lini depan yang tak mampu dibendung oleh tiga bek Roma yang mulai kelelahan. Antara menit ke-82 dan ke-90, Madrid meninggalkan formasi pragmatisnya dan beralih ke pola serangan total 3-2-5, mengerahkan banyak pemain ke depan untuk memanfaatkan kepanikan pertahanan Roma. Gol kemenangan Rudiger pada menit ke-90 menjadi puncak dari tekanan tanpa henti tersebut.

    Pada akhirnya, kedalaman dan fleksibilitas pemain cadangan Real Madrid menentukan hasil pertandingan. Meski formasi 3-4-3 Roma lebih unggul secara taktik hampir sepanjang laga, mereka tidak mampu merespons perubahan yang muncul dari pertaruhan Mourinho pada fase akhir. Peralihan dari blok pertahanan menengah yang terstruktur menjadi serangan habis-habisan memungkinkan Madrid mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir plus waktu tambahan. Tekanan berintensitas tinggi yang diterapkan Roma justru menjadi penyebab kegagalan mereka. Kelelahan yang ditimbulkannya membuka celah taktis yang mampu dimanfaatkan Guler dan Endrick.

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