55. Itulah jumlah usia gabungan ketiga penyerang Roma yang memastikan kemenangan atas Lecce: Robinio Vaz (lahir 2007, 19 tahun), Antonio Arena (lahir 2009, 17 tahun), dan Lorenzo Venturino (lahir 2006, 19 tahun dan akan genap 20 tahun pada bulan Juni). Tiga pemain muda berbakat yang sedang mengukir tempat mereka di tim asuhan Gasperini. Pelatih asal Prancis itu, di antara hal lainnya, pasti tidak akan melupakan pertandingan ini karena Giallorossi menang berkat golnya: skor akhir 1-0, gol pertama dalam seragam Giallorossi bagi mantan pemain Marseille yang bergabung pada Januari dengan biaya 30 juta euro (25 juta sebagai pembayaran tetap ditambah 5 juta sebagai bonus, 3 di antaranya mudah dicapai dan 2 lainnya lebih rumit).
Roma vs Lecce, Gasperini menutup pertandingan dengan tiga pemain U-20 di lini serang: Robinio Vaz, Arena, dan Venturino
PILIHAN GASPERINI
Roma memulai pertandingan dengan Pisilli (yang memang tidak terlalu muda, tapi masih tergolong muda, kelahiran 2004) dan Pellegrini di belakang Malen; pada menit ke-51, pergantian pemain pertama dilakukan: Robinio Vaz menggantikan El Aynaoui, pemain Prancis itu ditempatkan di lini serang sementara Pisilli mundur ke barisan gelandang; enam menit kemudian, gol dari talenta Prancis itu tercipta, sebuah keputusan cerdas dari Gasperini yang sebelumnya hanya memberinya beberapa menit bermain di sana-sini. 15 menit menjelang akhir, Arena masuk menggantikan Malen dan pada menit ke-80 Venturino masuk menggantikan Pellegrini; et voilà, inilah trio penyerang muda Roma: pada menit-menit terakhir pertandingan, ada tiga pemain di bawah 20 tahun di lini depan, Giallorossi menang dan pandangan tertuju (juga) ke masa depan.
ROBINIO VAZ, ARENA, DAN VENTURINO: ANGKA DAN RINCIAN DARI TIGA TRANSAKSI
Seperti yang telah disebutkan, Robinio Vaz adalah yang paling mahal di antara ketiganya dan tiba di Italia berkat langkah cepat direktur olahraga Ricky Massara, yang—mengingat cedera yang dialami Ferguson dan Dovbyk—mempercepat proses transfer untuk menyediakan penyerang tambahan bagi Gasperini selain Malen. Venturino juga tiba pada Januari, dengan status pinjaman plus opsi pembelian dari Genoa sebagai bagian dari kesepakatan Baldanzi: jika Giallorossi ingin membelinya secara permanen pada akhir musim, mereka harus membayar 7 juta euro ke kas Rossoblù; jika opsi pembelian dieksekusi, pemain tersebut telah menandatangani kontrak hingga 2030. Arena bergabung dengan Roma musim panas lalu dari Pescara, di mana ia menjadi pemain kelahiran 2009 pertama yang debut dan mencetak gol di level profesional.