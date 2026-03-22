Sudah sekitar 52 hari Angeliño tidak turun ke lapangan; sebelum kembali bermain dalam laga Roma vs Lecce hari ini, 22 Maret, penampilannya yang terakhir terjadi pada akhir Januari di Liga Europa melawan Panathinaikos: hanya 2 menit, tidak lebih. Di musim yang sulit bagi pemain sayap asal Spanyol ini dalam hal konsistensi, harapannya adalah mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di sisa musim ini. Melawan Lecce, ia bermain sedikit lebih dari seperempat jam; penampilan terakhirnya sebagai starter adalah pada akhir September melawan Verona: setelah pertandingan itu, ia banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan dan menderita bronkitis selama beberapa bulan antara Oktober dan Desember.
Roma vs Lecce, Angelino Kembali Bermain Setelah Dua Bulan: Semangat dari Gasperini dan Sorakan Penonton di Stadion Olimpico
REAKSI ATAS KEMBALI NYA ANGELINO
Kembalinya Angeliño disambut dengan sorak-sorai meriah dari seluruh Stadion Olimpico, terutama sorakan paling keras datang dari tribun Monte Mario yang terletak di atas bangku cadangan. Bukan hanya itu, beberapa saat sebelum menggantikan Tsimikas, Gasperini dan Mancini—yang keluar di awal babak kedua namun tetap di bangku cadangan bersama rekan-rekannya—memberi semangat kepada mantan pemain Leipzig asal Spanyol itu; seperti dilaporkan oleh DAZN, keduanya menyemangatinya saat ia masuk ke lapangan: "Ayo, semangat ya!". Pemain asal Spanyol itu mendapat kartu kuning beberapa menit kemudian karena melakukan pelanggaran terhadap lawan, namun di akhir musim ia bisa menjadi "rekrutan" tambahan bagi Roma dalam upaya lolos ke Liga Champions.
