Roma vs Lecce, Angelino Kembali Bermain Setelah Dua Bulan: Semangat dari Gasperini dan Sorakan Penonton di Stadion Olimpico

Sudah sekitar 52 hari Angeliño tidak turun ke lapangan; sebelum kembali bermain dalam laga Roma vs Lecce hari ini, 22 Maret, penampilannya yang terakhir terjadi pada akhir Januari di Liga Europa melawan Panathinaikos: hanya 2 menit, tidak lebih. Di musim yang sulit bagi pemain sayap asal Spanyol ini dalam hal konsistensi, harapannya adalah mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di sisa musim ini. Melawan Lecce, ia bermain sedikit lebih dari seperempat jam; penampilan terakhirnya sebagai starter adalah pada akhir September melawan Verona: setelah pertandingan itu, ia banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan dan menderita bronkitis selama beberapa bulan antara Oktober dan Desember.