Roma vs Bologna, Koné absen karena cedera otot: Pellegrini masuk menggantikannya, kondisi pemain asal Prancis tersebut

Berita buruk bagi Roma, Giallorossi terancam kembali kehilangan Manu Koné akibat cedera. Gelandang asal Prancis itu terpaksa ditarik keluar pada babak pertama dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Europa melawan Bologna. Pada menit ke-18, mantan pemain Borussia Mönchengladbach ini mengalami cedera pada otot fleksor kanannya, kemungkinan masalah otot yang memaksanya keluar lapangan dua menit kemudian: sebagai penggantinya, Gasperini memasukkan Lorenzo Pellegrini, yang telah mencetak gol pada leg pertama sebagai balasan atas keunggulan awal Bernardeschi (pertandingan berakhir 1-1).
SYARAT-SYARAT KONE
Bahkan sebelum pertandingan, kondisi Koné sudah tidak terlalu baik; gelandang tersebut baru pulih di menit-menit terakhir dan berhasil masuk sebagai starter, ditempatkan di lini tengah bersama Cristante — sebelumnya, di posisi serang bersama El Shaarawy ada Pisilli, sekarang kemungkinan Pellegrini akan menempati posisi tersebut dan pemain kelahiran 2004 itu akan mundur beberapa meter - namun setelah beberapa menit ia terpaksa meninggalkan lapangan. Dalam beberapa jam ke depan, pemain asal Prancis ini akan menjalani pemeriksaan mendalam untuk mengetahui tingkat keparahan cedera dan, terutama, estimasi waktu pemulihannya.
SIAPA YANG BISA MENGGANTIKAN KONE?
Pertandingan Roma berikutnya dijadwalkan melawan Lecce dalam laga liga pada Minggu, 22 April pukul 18.00. Belum jelas apakah Koné bisa turun bermain, namun Gasperini berharap pemain tersebut bisa diturunkan, terutama untuk laga besar yang dijadwalkan pada hari berikutnya: Minggu, 5 April, Giallorossi akan bertandang ke San Siro untuk menghadapi Inter yang diperkuat mantan pemain Cristian Chivu. Jika pemain Prancis tersebut tidak tersedia dalam pertandingan-pertandingan mendatang, pelatih mungkin akan memainkan salah satu dari Pisilli atau El Aynaoui di samping Cristiante dalam formasi 3-4-2-1-nya.