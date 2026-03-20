Roma vs Bologna, Gasperini: "Robinio Vaz harus terus berkembang, Malen luar biasa. Namun, masalah di lini serang ini sudah kami hadapi sejak awal tahun"

Pertandingan antara Roma dan Bologna dalam leg kedua babak 16 besar Liga Europa berlangsung sangat sengit. Dalam derby Italia ini, kedua tim memulai laga dengan skor imbang 1-1 dari leg pertama yang dicetak oleh Bernardeschi dan Pellegrini, dan keduanya kembali menjadi bintang dalam pertandingan malam ini. Di Olimpico, pertandingan berakhir 3-3 setelah waktu reguler, dan di babak tambahan, Bologna menang berkat gol penentu dari Cambiaghi - yang masuk pada babak kedua - pada menit ke-111. Giallorossi pun tersingkir dari Liga Europa, sementara tim asuhan Italiano melaju ke perempat final di mana mereka akan menghadapi Aston Villa asuhan Unai Emery, yang di babak 16 besar menyingkirkan Lille dengan agregat 3-0 dari dua leg.
PERKATAAN GASPERINI
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Giallorossi Gian Piero Gasperini mengatakan hal berikut kepada Sky Sport: "Kami tampil terbaik hampir sepanjang pertandingan, namun yang terburuk terjadi di akhir saat mereka berhasil membalikkan keadaan meskipun kami sudah melakukan hal-hal penting. Sayang sekali kami melakukan beberapa kesalahan; kami keluar dari pertandingan ini dengan rasa kecewa yang mendalam, tetapi ketika Anda melakukan kesalahan seperti ini, wajar jika kami tersingkir. Di lini belakang kami kesulitan; di babak kedua, Bologna memasukkan tiga pemain segar dan tidak mudah menghadapinya."
"MALEN YANG LUAR BIASA"
Di akhir sesi, Gasperini menganalisis penampilan para pemain: "Robinio Vaz masih sangat muda. Ada beban di pundaknya karena klub telah melakukan investasi besar dan banyak yang mengharapkan hal-hal besar darinya, tapi dia masih harus berkembang; berkat kegigihannya, dia bisa menjadi penolong di tengah pertandingan. Bermain di level ini tidaklah mudah. Malen luar biasa, dia telah meningkatkan kualitas permainan kami dibandingkan dengan paruh pertama musim ini, karena masalah lini serang telah kami hadapi sejak awal musim. Absennya pemain? Ketika 4-5 pemain di lini yang sama absen, wajar jika kami mengalami kesulitan, tetapi terlepas dari itu semua, tim telah memberikan yang terbaik."