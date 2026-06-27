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CM grafica Kone 16 9Getty Images
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Roma, Vieira “menjual” Koné ke Arsenal: “Dia yang terbaik di Prancis, bahkan lebih baik dari Rabiot dan Tchouameni”

Roma
France vs Sweden
France
Sweden
World Cup

Dukungan Vieira kepada Koné.

Di Prancis yang dipenuhi para penyerang yang terus-menerus mencetak gol ke gawang lawan, seorang pemain dari Serie A kami justru berhasil mengejutkan mereka yang kurang mengenalnya di kancah internasional. Kita sedang membicarakan Manu Koné, gelandang Roma yang sudah beberapa minggu ini menjadi incaran Arsenal di bursa transfer. Klub asal London ini serius mengincar gelandang Giallorossi tersebut, yang di masa lalu juga pernah dikaitkan dengan Inter. Dan sebagai bukti betapa seriusnya The Gunners memperhatikan profilnya, muncul pernyataan dari mantan legenda klub tersebut, Patrick Vieira.


Mantan gelandang yang kini menjadi komentator dan pelatih—yang juga pernah melatih Genoa—telah berbicara tentang Koné, sekaligus merekomendasikan agarklub lamanya merekrutnya. Bagi mantan pemain Inter dan Juventus ini, Koné bahkan dianggap sebagai gelandang Prancis terbaik saat ini. Berikut pernyataannya kepada Metro.

  • "Dia tiba di Piala Dunia setelah pulih dari beberapa cedera dan menjalani musim yang cukup sulit. Namun, bagiku dia saat ini adalah gelandang Prancis terbaik. Aku akan menempatkannya di atas Aurélien Tchouaméni dan Adrien Rabiot berkat mobilitasnya di lapangan. Dia agresif, mampu menembus barisan pertahanan lawan, memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain, mahir dalam merebut bola, dan memiliki teknik yang diperlukan untuk ikut serta dalam membangun serangan. Tchouaméni terkadang terlalu sering mengoper bola ke belakang, sedangkan dia selalu mengoper ke depan."

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