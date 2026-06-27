Roma, Vieira “menjual” Koné ke Arsenal: “Dia yang terbaik di Prancis, bahkan lebih baik dari Rabiot dan Tchouameni”

Di Prancis yang dipenuhi para penyerang yang terus-menerus mencetak gol ke gawang lawan, seorang pemain dari Serie A kami justru berhasil mengejutkan mereka yang kurang mengenalnya di kancah internasional. Kita sedang membicarakan Manu Koné, gelandang Roma yang sudah beberapa minggu ini menjadi incaran Arsenal di bursa transfer. Klub asal London ini serius mengincar gelandang Giallorossi tersebut, yang di masa lalu juga pernah dikaitkan dengan Inter. Dan sebagai bukti betapa seriusnya The Gunners memperhatikan profilnya, muncul pernyataan dari mantan legenda klub tersebut, Patrick Vieira.





Mantan gelandang yang kini menjadi komentator dan pelatih—yang juga pernah melatih Genoa—telah berbicara tentang Koné, sekaligus merekomendasikan agarklub lamanya merekrutnya. Bagi mantan pemain Inter dan Juventus ini, Koné bahkan dianggap sebagai gelandang Prancis terbaik saat ini. Berikut pernyataannya kepada Metro.