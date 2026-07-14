Roma, target Greenwood resmi pupus: ia kini menjadi pemain baru Fenerbahçe, berapa biaya transfernya dan berapa yang diterima Marseille

Setelah beberapa hari terakhir ini mencapai kesepakatan penuh dengan Greenwood berdasarkan kontrak hingga Juni 2030 dan gaji bersih sebesar 10 juta euro, Fenerbahçe juga mempercepat negosiasi dengan Marseille untuk menghindari persaingan dari Arab Saudi dan Spanyol, di mana Atlético Madrid terus memantau situasi hingga detik-detik terakhir. Klub Turki ini berhasil mengamankan transfer yang dipastikan akan membangkitkan antusiasme para pendukung dan menghidupkan kembali persaingan dengan rival abadi mereka, Galatasaray, dengan biaya 39 juta euro, yang dapat dibayarkan dalam tiga tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12,5 juta euro akan masuk ke kas Manchester United, yang telah mengamankan persentase dari hasil penjualan kembali saat Greenwood dilepas ke OM, sedangkan 3 juta euro akan diberikan kepada Getafe.