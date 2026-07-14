Roma kini harus menerima kenyataan bahwa peluang untuk mendatangkan Mason Greenwood telah sirna sepenuhnya. Penyerang asal Inggris yang dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Giallorossi sebagai pilihan utama untuk memperkuat lini serang, kini secara resmi pindah ke Fenerbahçe, yang berhasil mengamankan jasa pemain yang selama dua musim terakhir membela Olympique Marseille.
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Roma, target Greenwood resmi pupus: ia kini menjadi pemain baru Fenerbahçe, berapa biaya transfernya dan berapa yang diterima Marseille
ANGKA-ANGKA DALAM OPERASI INI
Setelah beberapa hari terakhir ini mencapai kesepakatan penuh dengan Greenwood berdasarkan kontrak hingga Juni 2030 dan gaji bersih sebesar 10 juta euro, Fenerbahçe juga mempercepat negosiasi dengan Marseille untuk menghindari persaingan dari Arab Saudi dan Spanyol, di mana Atlético Madrid terus memantau situasi hingga detik-detik terakhir. Klub Turki ini berhasil mengamankan transfer yang dipastikan akan membangkitkan antusiasme para pendukung dan menghidupkan kembali persaingan dengan rival abadi mereka, Galatasaray, dengan biaya 39 juta euro, yang dapat dibayarkan dalam tiga tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 12,5 juta euro akan masuk ke kas Manchester United, yang telah mengamankan persentase dari hasil penjualan kembali saat Greenwood dilepas ke OM, sedangkan 3 juta euro akan diberikan kepada Getafe.
ROMA SEGERA MENANGANI MASALAH TERSEBUT
Dengan demikian, petualangan pemain asal Inggris tersebut di Prancis pun berakhir. Selama membela Marseille, ia telah tampil dalam 81 pertandingan, mencetak 48 gol, dan memberikan 17 assist. Setelah target ini gagal tercapai, kini Roma sedang mempertimbangkan alternatif-alternatif lain, yang mencakup nama-nama seperti Alejandro Garnacho dari Chelsea, Crysencio Summerville dari Leeds, dan Diego Moreira dari Strasbourg.
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